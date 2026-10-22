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Σε έναν ολόκληρο μήνα εμπορικών προσφορών μετατρέπεται πλέον ο Νοέμβριος, καθώς οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου ετοιμάζονται να διεκδικήσουν από νωρίς το ενδιαφέρον των καταναλωτών, χωρίς να περιμένουν την καθιερωμένη Black Friday. Μεγάλες αλυσίδες και ηλεκτρονικά καταστήματα αναμένεται να ενεργοποιήσουν εκπτωτικές καμπάνιες ήδη από τις πρώτες ημέρες του μήνα, επιδιώκοντας να ενισχύσουν τον τζίρο τους και να προσελκύσουν αγοραστές πριν από την κορύφωση της εορταστικής περιόδου.

Για το 2026, η Black Friday είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, ωστόσο οι πρώτες μεγάλες προσφορές αναμένεται να εμφανιστούν πολύ νωρίτερα, από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.

Η πρακτική αυτή αντανακλά μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η αγορά, καθώς οι καταναλωτές δεν περιορίζουν πλέον τις αγορές τους σε μία ημέρα, αλλά αναζητούν ευκαιρίες σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις αξιοποιούν τις διαδοχικές προσφορές για να διατηρούν το ενδιαφέρον του κοινού καθ’ όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου.

Από την Black Friday στην Black Month

Η Black Friday καθορίζεται κάθε χρόνο με βάση την αμερικανική γιορτή των Ευχαριστιών, καθώς πραγματοποιείται την αμέσως επόμενη Παρασκευή, που είναι συνήθως η τέταρτη Παρασκευή του Νοεμβρίου.

Στην Ελλάδα, ο θεσμός άρχισε σταδιακά να επεκτείνεται πέρα από το χρονικό πλαίσιο μιας ημέρας.

Ήδη από το 2018, την τρίτη χρονιά εφαρμογής του στην ελληνική αγορά, η Black Friday απέκτησε χαρακτηριστικά «Black Week», με τις επιχειρήσεις να διατηρούν τις εκπτώσεις για περισσότερες ημέρες.

Από το 2024, η τάση ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο, με αρκετές μεγάλες αλυσίδες και ηλεκτρονικά καταστήματα να υιοθετούν πρακτικά τη λογική της «Black Month».

Οι προσφορές ξεκινούν πλέον από τις αρχές Νοεμβρίου, διευρύνονται σταδιακά και σε αρκετές περιπτώσεις συνεχίζονται μέχρι το τέλος του μήνα.

Για τους καταναλωτές, η μεγαλύτερη διάρκεια των εκπτωτικών ενεργειών προσφέρει περισσότερο χρόνο για σύγκριση τιμών και προγραμματισμό αγορών, περιορίζοντας την πίεση της τελευταίας στιγμής.

Για τις επιχειρήσεις, αντίστοιχα, δημιουργείται ένα ευρύτερο χρονικό περιθώριο προώθησης προϊόντων και προσέλκυσης πελατών.

Η ίδια στρατηγική αναμένεται να ακολουθηθεί και φέτος, με την 2α Νοεμβρίου να αποτελεί την πιθανή αφετηρία των πρώτων μεγάλων εμπορικών προσφορών.

Σημειώνεται ότι για πέμπτη φορά τα τελευταία χρόνια δεν πραγματοποιούνται οι ενδιάμεσες εκπτώσεις του Νοεμβρίου.

Η απουσία τους αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα τόσο σε μικρές όσο και σε μεγάλες επιχειρήσεις να προχωρήσουν νωρίτερα σε πιο έντονες προωθητικές ενέργειες.

Πώς καθιερώθηκε η «Μαύρη Παρασκευή»

Η Black Friday ξεκίνησε ως εμπορική συνήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, πριν εξελιχθεί σε διεθνή θεσμό εκπτώσεων.

Μία από τις γνωστές εξηγήσεις για την ονομασία της συνδέεται με τον τρόπο τήρησης των λογιστικών βιβλίων κατά τις προηγούμενες δεκαετίες.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, όταν οι καταγραφές πραγματοποιούνταν χειρόγραφα, το κόκκινο μελάνι χρησιμοποιούνταν για να αποτυπώνει αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα, ενώ το μαύρο συνδεόταν με θετικό απολογισμό.

Η Παρασκευή που ακολουθούσε την Ημέρα των Ευχαριστιών σηματοδοτούσε την έναρξη της χριστουγεννιάτικης εμπορικής περιόδου, κατά την οποία οι επιχειρήσεις κατέγραφαν σημαντική αύξηση των πωλήσεών τους.

Η συγκεκριμένη ερμηνεία συνέδεσε την ονομασία Black Friday με την επιστροφή των καταστημάτων στην κερδοφορία.

Με την πάροδο των ετών, ο θεσμός εξαπλώθηκε σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές, μεταξύ των οποίων η Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Δανία, η Αυστρία, η Φινλανδία και η Πολωνία.

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων διευρύνεται, ενώ οι ηλεκτρονικές αγορές έχουν αποκτήσει κεντρικό ρόλο στη διοργάνωση.

Cyber Monday στις 30 Νοεμβρίου

Η εκπτωτική περίοδος δεν ολοκληρώνεται με τη Black Friday.

Τρεις ημέρες αργότερα ακολουθεί η Cyber Monday, η οποία το 2026 πέφτει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για μια εμπορική διοργάνωση που επικεντρώνεται στις ηλεκτρονικές αγορές, δίνοντας στους καταναλωτές μια ακόμη ευκαιρία να αναζητήσουν προϊόντα σε μειωμένες τιμές.

Η Cyber Monday λειτουργεί πλέον συμπληρωματικά προς την Black Friday, επεκτείνοντας ακόμη περισσότερο την περίοδο των προσφορών.

Ωστόσο, η αυξημένη εμπορική δραστηριότητα συνοδεύεται από κινδύνους, ιδιαίτερα στις διαδικτυακές συναλλαγές, όπου οι καταναλωτές καλούνται να αξιολογούν προσεκτικά την αξιοπιστία των επιχειρήσεων και την πραγματική αξία των εκπτώσεων.

Δέκα κινήσεις για ασφαλείς αγορές στην Black Friday

1. Προσοχή στις υπερβολικά ελκυστικές προσφορές

Η αυξημένη ζήτηση της Black Friday δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για διαδικτυακές απάτες και παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές.

Μια ιδιαίτερα χαμηλή τιμή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρόκειται για πραγματική ευκαιρία.

Προϊόντα που εμφανίζονται σε ασυνήθιστα χαμηλές τιμές ενδέχεται να είναι απομιμήσεις ή να παρουσιάζουν ελαττώματα.

Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να προηγείται έρευνα αγοράς, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να διακρίνει τις γνήσιες προσφορές από τις ύποπτες.

2. Έλεγχος των όρων αγοράς και των επιστροφών

Πριν από οποιαδήποτε αγορά, ιδιαίτερα μέσω διαδικτύου, χρειάζεται προσεκτική ανάγνωση των όρων συναλλαγής, επιστροφής προϊόντων και εγγύησης.

Οι μεγάλες αλυσίδες συχνά εφαρμόζουν οργανωμένες πολιτικές επιστροφών, ενώ μικρότερες επιχειρήσεις μπορεί να προσφέρουν διαφορετικούς όρους εμπορικής εξυπηρέτησης.

Στα φυσικά καταστήματα, οι πελάτες καλό είναι να ζητούν σαφείς πληροφορίες για τις δυνατότητες αλλαγής ή επιστροφής ενός προϊόντος.

3. Αποφυγή παρορμητικών αγορών

Οι εντυπωσιακές εκπτώσεις μπορούν να οδηγήσουν σε αγορές που δεν ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες.

Πριν από την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής, οι καταναλωτές θα πρέπει να εξετάζουν εάν χρειάζονται το προϊόν και εάν το συνολικό κόστος συμβαδίζει με τον προσωπικό ή οικογενειακό προϋπολογισμό.

Ο φόβος ότι μια προσφορά θα χαθεί δεν πρέπει να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο αγοράς.

Άλλωστε, όσο πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, οι επιχειρήσεις συχνά παρουσιάζουν νέες εκπτωτικές ενέργειες και ανανεώνουν τα διαθέσιμα προϊόντα.

4. Έλεγχος της αξιοπιστίας άγνωστων ηλεκτρονικών καταστημάτων

Οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν επίσης να διαθέτουν αξιόλογες προσφορές, όμως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν ο καταναλωτής δεν γνωρίζει το κατάστημα.

Πριν από την πληρωμή, πρέπει να ελέγχονται βασικά στοιχεία, όπως η εταιρική επωνυμία, η ταχυδρομική διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας, το email και το ΑΦΜ.

Εάν απουσιάζουν κρίσιμες πληροφορίες ταυτοποίησης, είναι προτιμότερο να προηγηθεί περαιτέρω έλεγχος της επιχείρησης και της διαδικτυακής της φήμης.

5. Προσοχή σε παραπλανητικά μηνύματα και αναδυόμενα παράθυρα

Ακόμη και σε γνωστές ιστοσελίδες, οι αγοραστές πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά την τελική τιμή, τη διαθεσιμότητα, τα μεταφορικά έξοδα, την εγγύηση και τον χρόνο παράδοσης.

Ιδιαίτερη επιφύλαξη απαιτείται απέναντι σε αναδυόμενα διαφημιστικά παράθυρα που ζητούν στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών ή προσωπικούς κωδικούς.

Εάν ένα μήνυμα φαίνεται ύποπτο, ο καταναλωτής μπορεί να επικοινωνήσει με την επιχείρηση ή την τράπεζά του για να επιβεβαιώσει τη γνησιότητά του.

6. Προστασία προσωπικών και τραπεζικών δεδομένων

Κατά τη χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, είναι απαραίτητος ο έλεγχος των στοιχείων της συναλλαγής και των σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Οι καταναλωτές δεν πρέπει να γνωστοποιούν ευαίσθητους κωδικούς ή να εγκαθιστούν άγνωστο λογισμικό επειδή κάποια ιστοσελίδα το παρουσιάζει ως προϋπόθεση για την ενεργοποίηση μιας έκπτωσης.

Η προστασία των προσωπικών πληροφοριών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, ανεξάρτητα από το μέγεθος της προσφοράς.

7. Σύγκριση τιμών πριν από την Black Friday

Η καλύτερη μέθοδος για να διαπιστωθεί εάν μια έκπτωση είναι πραγματική είναι η παρακολούθηση της τιμής του προϊόντος πριν από την περίοδο των προσφορών.

Οι καταναλωτές μπορούν να συγκεντρώνουν πληροφορίες από ενημερωτικά φυλλάδια, ηλεκτρονικά καταστήματα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και newsletters.

Με αυτόν τον τρόπο αποκτούν ένα αξιόπιστο μέτρο σύγκρισης και μπορούν να εκτιμήσουν εάν η τελική τιμή προσφέρει ουσιαστικό οικονομικό όφελος.

8. Έλεγχος κουπονιών και δωροκαρτών

Όσοι διαθέτουν εκπτωτικά κουπόνια ή δωροκάρτες (gift cards) θα πρέπει να επιβεβαιώνουν εγκαίρως εάν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν κατά την Black Friday.

Ορισμένες προσφορές ενδέχεται να εξαιρούν συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων ή να μη συνδυάζονται με άλλα εκπτωτικά προγράμματα.

Η έγκαιρη ενημέρωση αποτρέπει παρεξηγήσεις κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.

9. Ασφαλείς συσκευές και προστατευμένες συναλλαγές

Για διαδικτυακές αγορές συνιστάται η χρήση προσωπικών συσκευών που διαθέτουν ενημερωμένα συστήματα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό και τείχος προστασίας (firewall).

Κατά την εισαγωγή στοιχείων πληρωμής, πρέπει να ελέγχεται ότι η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί ασφαλή σύνδεση, με ένδειξη «https://» και το σχετικό εικονίδιο ασφαλείας.

Η κρυπτογραφημένη σύνδεση αποτελεί σημαντικό μέτρο προστασίας, χωρίς ωστόσο να εγγυάται από μόνη της ότι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα είναι αξιόπιστο.

10. Συμφωνία για τον χρόνο παράδοσης και προσοχή στον τρόπο πληρωμής

Πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας, είναι σημαντικό να επιβεβαιώνεται η αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης.

Σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη παράδοσης, οι πληρωμές μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας μπορούν να προσφέρουν πρόσθετες δυνατότητες αμφισβήτησης μιας συναλλαγής, ανάλογα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

Αντίθετα, η απευθείας κατάθεση χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό άγνωστου προμηθευτή χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς μπορεί να δυσκολέψει την ανάκτηση των χρημάτων.

Με τις προσφορές της Black Friday 2026 να αναμένονται από τις 2 Νοεμβρίου, την επίσημη διοργάνωση να πραγματοποιείται στις 27 Νοεμβρίου και τη Cyber Monday στις 30 Νοεμβρίου, οι καταναλωτές θα έχουν στη διάθεσή τους σχεδόν έναν ολόκληρο μήνα για αγορές.

Το ζητούμενο, ωστόσο, παραμένει η αξιοποίηση των εκπτώσεων με σωστή σύγκριση τιμών, προγραμματισμό δαπανών και ασφάλεια στις συναλλαγές, ώστε οι φαινομενικές ευκαιρίες να μετατρέπονται σε πραγματικό οικονομικό όφελος.