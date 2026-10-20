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Τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων σε ένα νέο επιχειρησιακό περιβάλλον, με ενσωμάτωση μη επανδρωμένων και αυτόνομων συστημάτων,σηματοδοτεί η τρίτη φάση της Νέας Δομής, όπως τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε σήμερα (20/10), κάνοντας λόγο για πλήρη ενσωμάτωση των μη επανδρωμένων και αυτόνομων συστημάτων διακλαδικά.

Τόσο με τη δημιουργία ειδικής μονάδας στον Στρατό Ξηράς, ενώ το Πολεμικό Ναυτικο έχει μελετήσει και έχει κάνει ήδη ασκήσεις, δημιουργώντας Διοίκηση αυτόνομων και μη επανδρωμένων, όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας.

Το Πολεμικό Ναυτικό θα είναι το πρώτο που θα ενσωματώσει στην Ευρώπη τα μη επανδρωμένα, ενώ στην Πολεμική Αεροπορία προχωράμε σε δομή για τα συνεργατικά αεροσκάφη, σημείωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, γνωστοποιώντας ακόμη ότι «θα οδηγηθούμε σε συγχωνεύσεις και καταργήσεις 56 μονάδων και 126 δομών».

Την ίδια στιγμή δημιουργούμε ταξιαρχία μη επανδρωμένων συστημάτων στο Λιτόχωρο για να ενσωματώνονται τα νέα συστήματα. Επίσης, θα δημιουργήσουμε βάση μη επανδρωμένων και αυτόνομων αεροχημάτων στην Πολεμική Αεροπορία, σημείωσε ο κ. Δένδιας.

Επιπλέον, «ελπίζω ότι στις αρχές Δεκεμβρίου θα είμαστε όλοι στα εγκαίνια του 309 εργοστασίου που θα είναι διακλαδικό, όπως και στα εγκαίνια του κέντρου διοίκησης διαστήματος της Πολεμικής Αεροπορίας», όπως τόνισε, ενώ για την εφεδρεία, δημιουργείται λόχος ειδικών αποστολών αποτελούμενος από εφέδρους, δήλωσε ο κ. Δένδιας.

«Η ενεργός εφεδρεία είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις», όπως ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ταυτόχρονα, τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί η τελευταία νομοθετική παρέμβαση στη διάρκεια της Υπουργίας μου που θα αφορά το οικοσύστημα της αμυντικής βιομηχανίας, ώστε η Ελλάδα ως πωλήτρια να συμβληθεί G2G. Θα νομοθετήσουμε το 25% δηλαδή ελάχιστη συμμετοχή του ελληνικού οικοσυστήματος, ενώ επί τη βάση μελέτης θα προβούμε σε αναδιάρθρωση της γενικής διεύθυνσης Εξοπλισμών, προανήγγειλε ο Νίκος Δένδιας.

Στο ίδιο πλαίσιο, θα υπάρξουν αλλαγές στο υγειονομικό σώμα, με το 424 και το νοσοκομείο Χανίων να καθίστανται διακλαδικά, ενώ θα έχω σήμερα στη Βοστώνη συνάντηση για το κέντρο τραύματος που θα δημιουργήσει ως διακλαδικό στις αρχές του 2027 με παράρτημα σε νοσοκομείο του Λίβανου, συνδεδεμένο με το Χάρβαρντ και απίστευτη τεχνογνωσία.

Από τις αλλαγές αυτές προκύπτουν εξοικονομήσεις μισό δισ. στην πενταετία δηλαδή περίπου 100 εκατομμύρια το χρόνο. Για παράδειγμα μια φρεγάτα FDI μας κοστίζει 2 εκατομμύρια το χρόνο ενώ 7.3 εκατομμύρια μια παλιά. Ενα σύστημα PULS χρειάζεται δύο άτομα ένα παλιό πυραυλικό σύστημα 6 χειριστές και τα spike απαιτούν δύο άτομα, όταν τα παλιότερα απαιτούσαν τέσσερις μισθοδοσίες.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο κ. Δένδιας συνεχάρη τον Αρχηγό ΓΕΝ για το πρόγραμμα παροπλισμών 21 μονάδων και την αντικατάστασή τους από νεότερες ή μη επανδρωμένες στο Πολεμικό Ναυτικο. «Τα χρήματα αυτά η κατανόηση που έχω γενικά με το γενικό λογιστήριο του κράτους είναι ότι θα επιστρέψουμε στο προσωπικό. Θεωρούμε ότι η ανταμοιβή τους για αυτό που παρέχουν στην πατρίδα πρέπει να είναι καλύτερη

Επί της αρχής θέλω να είμαι απόλυτος αυτά τα χρήματα θα επανεπενδυθούν στο προσωπικό μας» παρατήρησε ο κ. Δένδιας, χαρακτηρίζοντας παράλληλα ως απαραίτητο να δημιουργήσουμε μια στέγη αυτόνομης διαβίωσης για απόστρατους στην Πεντέλη με 25 κλίνες αρχικά και μετά 50 κλίνες».

«Δεν μπορούν τα πληρώματα του στόλου να μένουν στη θάλασσα πάνω από ένα ορισμένο λογικό επίπεδο πάνω από 200 μέρες. Δεν θα είναι επιτρεπτό στελέχη μας να πλέουν άνω των 200 ημερών. Για την περίπτωση που το εθνικό καθήκον θα απαιτήσει μεγαλύτερη παραμονή το αντάλλαγμα θα είναι πολλαπλάσιο του σημερινού» γνωστοποίησε ακόμη ο κ. Δένδιας, ενώ η εξοικονόμηση που επιτυγχάνουμε εκ των ενοντων είναι σημαντική, πρόσθεσε. Ο ίδιος έκανε λόγο για το πιο υγιές παράδειγμα που μπορεί να υπάρξει στο δημόσιο τομέα.

Ερωτηθείς για το κέντρο τραύματος στο Λίβανο, λόγω της έδρας στην περιοχή του Πατριαρχείου Αντιοχείας, δίνεται ασφάλεια στην πατριαρχική δομή, αλλά και η δυνατότητα του προσωπικού μας να εκπαίδευεται σε πολλά πολλά περιστατικά, όπως επισήμανε ο Υπουργός. Ο κ. Δένδιας εστίασε άλλων στην αντικατάσταση επανδρωμένων μονάδων ιδίως σε περίπτωση περιπολιών από μη επανδρωμένα.

Tι είπε για Καλώδιο και Ρούμπιο

«Δεν συναντηθήκαμε για να μιλήσουμε για τα καλώδια ούτε για τα ελληνοτουρκικά άλλωστε υπό την ευρεία έννοια μέσω της νέας δομής μιλάμε και για αυτά» απάντησε σε ερώτηση για το καλώδιο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ενώ για την παρουσία των πυραύλων Patriot στη Σαουδική Αραβία, έγινα δεκτός από τον Πρίγκηπα ήδη η Σαουδική Αραβία προέβη σε κίνηση εκπλήρωσης των οικονομικών της υποχρεώσεων 24 ώρες μετά την αναχώρηση μου, συνέχισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ανακοινώνοντας «πως θα εισηγηθώ στο ΚΥΣΕΑ την παράταση παραμονής των Patriot στη Σαουδική Αραβία και συζητάμε διάφορες άλλες μορφές συνεργασίας», όπως ανέφερε.

«Η επίσκεψη ήταν άκρως ικανοποιητική και λύθηκαν όποιες παρεξηγήσεις υπήρχαν», όπως ισχυρίστηκε ο κ. Δένδιας.

Αναφορικά με τα Stryker, είναι δωρεάν παραχώρηση μας ενδιαφέρει ο συγκεκριμένος τύπος για τα νησιά λόγω των τροχών, όπως σημείωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, λέγοντας ακόμη πως «πρόθεσή μου είναι στην τελευταία φάση της υπουργίας μου να υποβάλω και τον 2027-2038 επικαιροποιημένο προϋπολογισμό» που θα περιλαμβάνει και εξοπλισμό των F-16 και όπλα για τα F-35.

Ζητάμε το πλέον σύγχρονο όπλο για τα F-35

“Εμείς αυτό που ζητάμε είναι το πλέον σύγχρονο όπλο, όταν θα παραλάβουμε τα F-35 αυτά ζητάμε από τις ΗΠΑ αυτό είπα στον κ. Ρούμπιο και ο προγραμματισμός μας είναι να λειτουργούν συνεργατικά με τα F-35 να πετάνε δίπλα στα F-35 κοντά τους 6 drones» εξήγησε ο κ. Δένδιας.

Για υπουργείο Οικονομικών και τη διαπραγμάτευση για τις νέες αυξήσεις, αυτό δεν μπορεί να υπερβεί το υπάρχον έτος, όπως τόνισε ο κ. Δένδιας, ενώ απαντώντας για την Τεχνητή Νοημοσύνη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε στην ιδιοκτησία του πηγαίου κώδικα, αλλά και στην υπολογιστική δυνατότητα του νέου εξοπλιστικού.

Για το Χρονοδιάγραμμα συγχωνεύσεων των μονάδων, απάντησε πως θα γίνουν άμεσα, ενώ για την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού αυτό που πρέπει να υπογραμμίσω με απόλυτη ταύτιση είναι η πρόταση για την αυτοδυναμία. Αυτό άλλωστε το υποστηρίζω ευθύς εξαρχής, το είπα και ενόψει του εσωκομματικού διαλόγου για το συνέδριο υπενθύμισε ο κ. Δένδιας, καταλήγοντας στο ως έχει τοποθετηθεί για το ποια πρέπει να είναι η στόχευση της ΝΔ στο πλαίσιο αρχών αξιών και ενός συγκεκριμένου προγράμματος, όπως είπε.