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Την κατασκευή 843 έξυπνων διαβάσεων πεζών έξω από σχολικές μονάδες σε 107 Δήμους σε όλη τη χώρα περιλαμβάνει το έργο «Κατασκευή έξυπνων πρότυπων διαβάσεων σχολείων», συνολικού προϋπολογισμού 78 εκατ. ευρώ, το οποίο ολοκληρώνεται στα τέλη Οκτωβρίου 2026. Στόχος είναι η ενίσχυση της ασφάλειας των μαθητών γύρω από τα σχολεία τους, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών που βελτιώνουν την ορατότητα των διαβάσεων και προειδοποιούν έγκαιρα τους οδηγούς για την παρουσία πεζών.

Οι διαβάσεις έξω από τις σχολικές μονάδες αποτελούν σημεία αυξημένης ανάγκης για προστασία, καθώς η ασφαλής διέλευση των μαθητών προϋποθέτει την έγκαιρη αναγνώρισή τους από τους οδηγούς και κατ’ επέκταση την αυξημένη προσοχή τους. Η καλύτερη σήμανση και η ενίσχυση της ορατότητας μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη ατυχημάτων, ιδιαίτερα σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας.

«Η ασφάλεια των παιδιών μας στον δρόμο είναι ευθύνη όλων μας και σταθερή προτεραιότητά μας», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, αναφερόμενος στη δράση για την προστασία των μαθητών στις καθημερινές μετακινήσεις τους από και προς το σχολείο. «Με 843 έξυπνες διαβάσεις σε 107 Δήμους σε όλη την Ελλάδα, αξιοποιούμε την τεχνολογία για να προστατεύσουμε τους μαθητές στις καθημερινές διαδρομές τους προς και από το σχολείο», σημείωσε ο υπουργός.

Όπως πρόσθεσε «οι φωτεινές σημάνσεις και τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης ενισχύουν την ορατότητα των πεζών και βοηθούν τους οδηγούς να αντιλαμβάνονται εγκαίρως την παρουσία τους, ακόμη και όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες. Θέλουμε οι δρόμοι γύρω από τα σχολεία να προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία στους μικρούς μας συμπολίτες και περισσότερη σιγουριά στις οικογένειές τους».

Ο κ. Παπαστεργίου κατέληξε λέγοντας πως «με συγκεκριμένες παρεμβάσεις που αξιοποιούν τις δυνατότητες της τεχνολογίας, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κάνει πράξη τη δέσμευσή της για ασφαλέστερες σχολικές διαδρομές για κάθε παιδί, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας».

Πώς λειτουργούν οι έξυπνες διαβάσεις

Το έργο υλοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και χρηματοδοτείται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Οι παρεμβάσεις εκτείνονται σε 107 Δήμους, από τον Πύργο Ηλείας έως τον Δήμο Τρικκαίων.

Το σύστημα ενεργοποιείται με την παρουσία πεζού. Ειδικές φωτεινές συσκευές LED, ενσωματωμένες στο οδόστρωμα, φωτίζουν τη διάβαση και τον χώρο αναμονής των πεζών στο πεζοδρόμιο. Παράλληλα, ενεργοποιούνται κατακόρυφες φωτεινές πινακίδες LED, οι οποίες προειδοποιούν τους διερχόμενους οδηγούς για την παρουσία πεζού που διασχίζει τη διάβαση ή βρίσκεται κοντά σε αυτήν και πρόκειται να τη διασχίσει.

Η φωτεινή σήμανση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ορατότητας, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες, σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως βροχή και ομίχλη. Με την έγκαιρη αναγνώριση της παρουσίας πεζών, οι οδηγοί μπορούν να προσαρμόζουν ανάλογα την οδήγησή τους και να περιορίζουν την ταχύτητά τους.

Τα συστήματα προβλέπεται να λειτουργούν αυτόνομα, με ηλεκτροδότηση από ηλιακούς συλλέκτες κατάλληλης χωρητικότητας.

Αισθητήρες και δεδομένα κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο

Πέρα από την ενίσχυση της ασφάλειας των μαθητών, οι σταθεροί αισθητήρες που βρίσκονται εγκατεστημένοι κοντά στις διαβάσεις και λειτουργούν όλο το 24ωρο, συλλέγουν συνεχώς πληροφορίες που αφορούν τόσο περιβαλλοντικά, όσο και κυκλοφοριακά δεδομένα, στοχεύοντας στην καλύτερη αξιολόγηση κρίσιμων μεγεθών από τους αρμόδιους φορείς και στην μείωση ή/και αποτροπή της κυκλοφοριακής συμφόρησης εντός της πόλης.

Η κεντρική πλατφόρμα έξυπνων διαβάσεων θα προβάλει όλα τα κυκλοφοριακά δεδομένα οχημάτων σε πραγματικό χρόνο και θα είναι προσβάσιμα κεντρικά και ανά Δήμο.

Με την αξιοποίηση των δεδομένων, οι αρμόδιοι φορείς θα μπορούν να έχουν καλύτερη εικόνα των κυκλοφοριακών συνθηκών και να αξιοποιούν τις πληροφορίες για την παρακολούθηση της κίνησης και την αντιμετώπιση φαινομένων συμφόρησης. Έτσι, το έργο συνδυάζει την ενίσχυση της ασφάλειας των μαθητών με τη χρήση τεχνολογίας για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας στις πόλεις.