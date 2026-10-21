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Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που περιλαμβάνει η έκθεση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου εντός του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας.

Μεταξύ άλλων όπως αναφέρει η εφημερίδα «Καθημερινή» υπάρχουν σοβαρά κενά ασφαλείας, όπως το εκτός λειτουργίας σύστημα ανίχνευσης διαρροής φυσικού αερίου στο ένα εκ των δύο λεβητοστασίων που υπάρχουν στο συγκρότημα.

Επίσης, όπως αναφέρεται στο πόρισμα του ΤΕΕ, στο δεύτερο λεβητοστάσιο δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί έλεγχος γιατί ήταν σε εξέλιξη εργασίες, ενώ παράλληλα εντοπίστηκε ότι δεν λειτουργούσε το χειροκίνητο σύστημα διακοπής της παροχής αερίου, το οποίο δίνει τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης αν παρουσιαστεί επικίνδυνη κατάσταση.

Αναφορικά με τη διαρροή φυσικού αερίου, δεν εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των ελέγχων, ωστόσο ούτε αποκλείεται το ενδεχόμενο να είχε σημειωθεί νωρίτερα.

Η έκθεση επισημαίνει ότι οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου εντός του συγκροτήματος όχι μόνο δεν συμφωνούν με τις μελέτες, αλλά επιπλέον δεν έχουν τηρηθεί οι επιβεβλημένοι κανόνες ασφαλείας. Συγκεκριμένα, τμήμα του δικτύου που προβλεπόταν να γίνει υπόγειο με συγκολλητές συνδέσεις βρέθηκε σε ανοιχτό φρεάτιο, με σύνδεση σπειρώματος και χωρίς την απαιτούμενη αντιδιαβρωτική προστασία. Το κεντρικό λεβητοστάσιο, αγωγός που αποτυπώνεται στη μελέτη ως υπόγειος, από πολυαιθυλένιο, έχει κατασκευαστεί εξωτερικά, από χάλυβα.

Από τις επτά συγκολλήσεις του δικτύου που ελέγχθηκαν δειγματοληπτικά, η μία δεν πληρούσε τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένη πιθανότητα μελλοντικής αστοχίας. Ο μελετητής μάλιστα ζητεί τον έλεγχο όλων των συγκολλήσεων.

Διαπιστώθηκαν ακόμη σοβαρά προβλήματα πυροπροστασίας, καθώς στον ίδιο χώρο συνυπάρχουν λέβητες και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, χωρίς στεγανές πυράντοχες πόρτες. Η έκθεση προτείνει 6 παρεμβάσεις για τον ένα λέβητα και 8 για τον άλλο, αλλά δεν καταλήγει σε κάποιο συμπέρασμα που αφορά την πηγή της οσμής.

Δούκας: Δεν έχουμε παραλάβει κάποιο επίσημο έγγραφο – «Αδιανόητα πράγματα»

Στο πόρισμα του ΤΕΕ αναφέρεται και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αναφέροντας ότι «μέχρι στιγμής ο δήμος Αθηναίων δεν έχει παραλάβει κανένα επίσημο έγγραφο στα χέρια του, παρά τις εκκλήσεις μας εδώ και τόσες μέρες.»

«Μαθαίνουμε για το πόρισμα του ΤΕΕ για τα σχολεία της Γκράβας από την εφημερίδα Καθημερινή και ακούμε σε ζωντανή μετάδοση τον κ. Πορτοσάλτε να το σχολιάζει. Μέχρι στιγμής ο δήμος Αθηναίων δεν έχει παραλάβει κανένα επίσημο έγγραφο στα χέρια του, παρά τις εκκλήσεις μας εδώ και τόσες μέρες. Έστησαν επικοινωνιακό σόου στις πλάτες των παιδιών.

Ντροπή και μόνο ντροπή.