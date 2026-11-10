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Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Ερρίκος Πετιλόν, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ενώπιον της ανακρίτριας.

Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκαν η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Ο πρώην ηθοποιός και μοντέλο κατηγορείται ότι είχε τον ρόλο «αχυρανθρώπου» σε κύκλωμα φοροδιαφυγής ύψους 206 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο δραστηριοποιούνταν στη Θεσσαλονίκη.

Ο πρώην ηθοποιός και μοντέλο ήταν ο πρώτος από τους κατηγορουμένους που οδηγήθηκε στο γραφείο της ανακρίτριας, όπου παρέμεινε για περίπου μιάμιση ώρα. Κατά την απολογία του αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στο κύκλωμα, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος υπήρξε θύμα εξαπάτησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ερρίκος Πετιλόν αρνήθηκε όσα του καταλογίζονται, υποστηρίζοντας ότι από τους συγκατηγορουμένους του γνώριζε μόνο μία γυναίκα, στην οποία είχε δώσει τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο Taxis.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Έχω πέσει θύμα εξαπάτησης. Δεν γνώριζα κανέναν από τους συγκατηγορουμένους μου παρά μόνο μια γυναίκα που μου ζήτησε να της δώσω τους κωδικούς του Taxis μου. Το τι ακριβώς συνέβαινε εν αγνοία μου το έμαθα μετά τη σύλληψή μου. Οι κατηγορίες που μου αποδίδονται δεν ταιριάζουν με την προσωπικότητά μου. Η περιπέτεια της ζωής μου και τα σοβαρά προβλήματα της υγείας μου με έφεραν σε αυτή τη θέση», ανέφερε χαρακτηριστικά στην απολογία του.

Κατά την απολογία του αναφέρθηκε στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες ζούσε το 2023, ισχυριζόμενος ότι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και εξάρτησης από ουσίες, γεγονός που τον είχε καταστήσει ιδιαίτερα ευάλωτο, ενώ το μοναδικό του εισόδημα προερχόταν από επιδόματα.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, συμφώνησε να εμφανίζεται ως διαχειριστής επιχειρήσεων στον χώρο της εστίασης, λαμβάνοντας μηνιαία αμοιβή από 500 έως 600 ευρώ, χωρίς ωστόσο να ασκεί ουσιαστικά διοικητικά καθήκοντα ή να έχει γνώση των οικονομικών υποχρεώσεων των εταιρειών. Όπως ισχυρίστηκε, δεν εργαζόταν στα συγκεκριμένα καταστήματα, αλλά πήγαινε μόνο για να παραλάβει την αμοιβή του, την οποία ενίοτε του έδινε ακόμη και κάποιος σερβιτόρος.

Παράλληλα, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του 2023 νοσηλεύτηκε για περίπου έναν μήνα σε ψυχιατρική μονάδα, ενώ έκανε λόγο και για τη μακροχρόνια προσπάθειά του να απεξαρτηθεί από τις ουσίες. Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε ότι είχε πραγματοποιήσει δεκάδες εισαγωγές σε θεραπευτικές δομές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η υπόθεση σχετίζεται με τη δραστηριότητα κυκλώματος το οποίο, σύμφωνα με την έρευνα της ΑΑΔΕ, χρησιμοποιούσε δεκάδες «αχυρανθρώπους» ως διαχειριστές επιχειρήσεων. Οι συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο, από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, φέρονται να υπερβαίνουν τα 206 εκατομμύρια ευρώ.

Στο μεταξύ, συνεχίζεται η διαδικασία των απολογιών για τους υπόλοιπους κατηγορουμένους, η οποία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Πέμπτη.