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Παρατείνεται έως τις 30 Οκτωβρίου 2026 η προθεσμία εξόφλησης της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς του 2025 στον ΕΛΓΑ, δίνοντας στους ασφαλισμένους παραγωγούς τη δυνατότητα να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους, προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι αποζημιώσεων του προγράμματος «Προανθικό 2025» και των υπόλοιπων αποζημιώσεων του ίδιου έτους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού, η προηγούμενη προθεσμία είχε λήξει στις 31 Ιουλίου 2026.

Επίσης, ο ΕΛΓΑ ενημερώνει σήμερα τους ασφαλισμένους παραγωγούς με SMS, επισημαίνοντας ότι η εξόφληση πρέπει να γίνει αυστηρά έως τις 30 Οκτωβρίου. Πέραν του προγράμματος «Προανθικό 2025», οι υπόλοιπες αποζημιώσεις του 2025 αφορούν ελάχιστες περιπτώσεις.

Η διοίκηση του Οργανισμού υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον νόμο 3877/2010, απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη αποζημίωσης είναι η εμπρόθεσμη εξόφληση της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς του έτους στο οποίο αυτή αφορά, εν προκειμένω του 2025.

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