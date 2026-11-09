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Σε ένα στρατηγικό βήμα ανάπτυξης πέρασε η Ελληνοαμερικανική Ένωση, εγκαινιάζοντας την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου τα νέα της γραφεία στο ιστορικό συγκρότημα «Mitos» στον Ταύρο.

Η λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων σηματοδοτεί τη διεύρυνση της επιχειρησιακής δυναμικής της Ένωσης, συγκεντρώνοντας κάτω από την ίδια στέγη το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων καθώς και υπηρεσίες που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν διάσπαρτες εκτός του κεντρικού κτιρίου της οδού Μασσαλίας. Στον χώρο απασχολούνται πλέον περισσότερα από 65 στελέχη.

Την κορδέλα των εγκαινίων έκοψαν από κοινού ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης Λεωνίδας Τζώνης, ενώ τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας Γαβριήλ, εκπροσωπώντας τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο.

Για έναν οργανισμό που πλησιάζει τη συμπλήρωση επτά δεκαετιών αδιάλειπτης λειτουργίας, η μετεγκατάσταση αυτή αποτελεί ιστορικό ορόσημο και έμπρακτη επένδυση στην εξέλιξή του. Ιδρυμένη με πρωτοβουλία επιφανών προσωπικοτήτων του πνεύματος και της δημόσιας σφαίρας, η Ελληνοαμερικανική Ένωση εδραιώθηκε ως αξιόπιστος δίαυλος εκπαιδευτικής και πολιτιστικής σύγκλισης Ελλάδας και ΗΠΑ. Σήμερα, η οργανική αυτή μεγέθυνση υπερβαίνει πλέον τα φυσικά όρια του αρχικού της πυρήνα, αντανακλώντας το διευρυμένο αποτύπωμα των δραστηριοτήτων της.

Η επιλογή του «Mitos» εκφράζει την ίδια την ταυτότητα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης ως ενός οργανισμού βαθιά ριζωμένου στην ιστορία και τον πολιτισμό, ο οποίος ταυτόχρονα πρωτοπορεί. Προϊόν υποδειγματικής αποκατάστασης ενός ιστορικού βιομηχανικού συνόλου του 19ου αιώνα, σε αρχιτεκτονική μελέτη του γραφείου KN Group, και με απόλυτο σεβασμό στη μνήμη του χώρου, το συγκρότημα διαμορφώθηκε σε ένα σύγχρονο, ενιαίο οικοσύστημα εργασίας, το οποίο εξασφαλίζει την ευελιξία, τα λειτουργικά μέσα και τις συνέργειες που απαιτεί το σημερινό μέγεθος της Ένωσης.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, δήλωσε: «Η Ελληνοαμερικανική Ένωση έχει κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στα γράμματα και τον πολιτισμό της πατρίδας μας. Είμαι πεπεισμένος ότι η εγκατάσταση δεκάδων στελεχών και η προσέλκυση χιλιάδων υποψηφίων στον Ταύρο θα δώσει απτή ώθηση στην τοπική κοινωνία. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Πρόεδρο, Λεωνίδα Τζώνη, για τη συγκροτημένη και αποτελεσματική διοίκηση με την οποία διασφαλίζει στέρεες βάσεις εξέλιξης για τις επόμενες δεκαετίες».

Ο Πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Λεωνίδας Τζώνης, δήλωσε: ««Για την Ελληνοαμερικανική Ένωση, η μετεγκατάσταση στον Ταύρο δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή στέγης, αλλά ένα καθοριστικό άλμα στρατηγικής κλίμακας και επιχειρησιακής ετοιμότητας. Ενοποιώντας κρίσιμες εκπαιδευτικές, εξεταστικές και διοικητικές λειτουργίες κάτω από την ίδια στέγη, βελτιστοποιούμε τη λειτουργική μας δυναμική και αποκτούμε την απαραίτητη ευελιξία για να ανταποκριθούμε στις αυξημένες απαιτήσεις της νέας εποχής. Το βήμα αυτό θέτει στέρεες βάσεις για τις επόμενες δεκαετίες και είναι πρωτίστως αποτέλεσμα της δουλειά των ανθρώπων μας, τους οποίους ευχαριστώ θερμά, καθώς η καθημερινή αφοσίωσή τους στον Οργανισμό διασφαλίζει διαχρονικά το κύρος και την ποιότητα του.»

Στην τελετή των εγκαινίων παρέστησαν ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ευάγγελος Λιάκος, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Παύλος Χρηστίδης. Τον εκκλησιαστικό χώρο εκπροσώπησαν επίσης ο Μητροπολίτης Λαοδικείας Θεοδώρητος, εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριάρχη και ο Μητροπολίτης Γουινέας Γεώργιος, εκ μέρους του Πατριάρχη Αλεξανδρείας. Την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα εκπροσώπησαν η Επικεφαλής του Τμήματος Δημοσίων Υποθέσεων Rachel Mileska και το Στέλεχος Γραφείου Δημοσίων Υποθέσεων Πρεσβείας ΗΠΑ Μαρίνα Χειλίτση. Το «παρών» έδωσαν ακόμη ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής Κώστας Ζώμπος, οι Αντιδήμαρχοι Μοσχάτου-Ταύρου Άκης Δείξιμος και Γιάννης Σαλτερής, καθώς και μέλη, εργαζόμενοι και συνεργάτες του οργανισμού.