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Στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας και σε κάθε περίπτωση πριν από την καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου (25 και 27 του μηνός) αναμένεται να χορηγηθεί η οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ σε 2.2 εκ συνταξιούχους , άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες. Η πιθανότερη ημερομηνία καταβολής είναι η Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, που σημαίνει ότι τα ποσά θα πιστωθούν από την Παρασκευή 20 του μηνός. Ωστόσο αν δεν ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαραίτητες διαδικασίες (η υπουργός εργασίας απουσιάζει στην Ουάσιγκτον) τα χρήματα θα πιστωθούν τη Δευτέρα η την Τρίτη.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ενίσχυσης είναι ότι δεν προβλέπονται εισοδηματικά ή περιουσιακά όρια για τις κατηγορίες που δικαιούνται την πληρωμή.

Κατά συνέπεια, το ύψος της σύνταξης, το συνολικό οικογενειακό εισόδημα και η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν αποτελούν παράγοντες αποκλεισμού. Το δικαίωμα στην ενίσχυση κρίνεται από την ηλικία και την ιδιότητα του δικαιούχου, όπως αυτές ορίζονται στη σχετική νομοθεσία.

Ωφελούμενοι θα είναι όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, οι οποίοι έκλεισαν το εν λόγω ηλικιακό όριο στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Αυτό σημαίνει ότι η πλειοψηφία τους τον τρέχοντα μήνα θα είναι ήδη 66. Επομένως αδικημένοι είναι:

Οι εν λόγω συνταξιούχοι που έκλεισαν τα 65 μεταξύ 1/1/2026 και 23 /11/2026.

Περισσότερο κερδισμένοι είναι : τα ζευγάρια συνταξιούχων που θα πάρουν διπλή ενίσχυση καθώς έχουν καταργηθεί τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

– 270.000 συνταξιούχοι άνω των 65 ετών που δεν έπαιρναν το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ, αλλά στις 30/11 θα λάβουν απευθείας 400 ευρώ.

– 2 εκατ. συνταξιούχοι, ευάλωτοι και ανάπηροι που έπαιρναν τα 250 ευρώ και από φέτος θα λαμβάνουν 400 ευρώ

Ο αριθμός των «αδικημένων» δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια. Πάντως σύμφωνα με τη ΕΝΔΥΣΥ , το 400άρι θα δοθεί σε 2,2 εκατ. δικαιούχους ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία Οκτωβρίου από την έκθεση «ΗΛΙΟΣ» του ΕΦΚΑ, οι συνταξιούχοι ανέρχονται σε 2.542.800. Άρα, σχεδόν 350.000 συνταξιούχοι δεν θα λάβουν ούτε 1 ευρώ.

Χαμένοι σε αυτήν την περίπτωση είναι οι συνταξιούχοι κάτω των 60 ετών που εισπράττουν χαμηλές συντάξεις και δε δικαιούνται το 400άρι σε αντίθεση με έναν υψηλοσυνταξιούχο ο οποίος θα λάβει την ενίσχυση αφού δε λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια.

Εκτός όμως από την πρόδηλη ηλικιακή αδικία, υπάρχουν και άλλες που αναδεικνύει το Ενιαίο Δίκτυο των Συνταξιούχων.

1. Τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς

2. Οι συνταξιούχοι χηρείας και αναπηρίας που είναι μικρότεροι των 60 ετών(δεν θα πάρουν ούτε 1 ευρώ!).

3. Την ώρα που οι χαμηλοσυνταξιούχοι που δούλεψαν στην Ελλάδα και λαμβάνουν σύνταξη 470€ με 4.500 ημέρες εργασίας και είναι μικρότεροι από 65 ετών δε θα λάβουν ούτε ένα ευρώ, οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη από το εξωτερικό που η συμμετοχή τους στην ασφάλιση στην Ελλάδα ήταν 3 έως 4 χρόνια , θα πάρουν κανονικά το επίδομα .

Παράλληλα τα 400 ευρώ θα λάβουν οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που παίρνουν (μόνο) σύνταξη χηρείας, τα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό υπολογίζεται σε 879 εκατ. ευρώ.