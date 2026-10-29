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Με την έναρξη της περιόδου αυξημένης κυκλοφορίας των αναπνευστικών λοιμώξεων, στο επίκεντρο επανέρχεται η πρόληψη μέσω του εμβολιασμού. Για τη σεζόν 2026-2027 έχουν διαμορφωθεί συγκεκριμένες συστάσεις για τη γρίπη, την Covid-19 και τον RSV, με έμφαση στους ηλικιωμένους, στα άτομα με υποκείμενα νοσήματα, στις εγκύους, στα βρέφη και στους επαγγελματίες υγείας.

Οι οδηγίες καθορίζουν ποιες ομάδες χρειάζονται μεγαλύτερη προστασία, αλλά και πότε συνιστάται επιπλέον δόση ή παθητική ανοσοποίηση, ανάλογα με την ηλικία και την κατάσταση κάθε ατόμου.

Γρίπη: Ποιοι έχουν προτεραιότητα

Για την περίοδο 2026-2027, ο αντιγριπικός εμβολιασμός δίνεται κατά προτεραιότητα σε συγκεκριμένες κατηγορίες πληθυσμού που θεωρείται ότι αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά ή να εμφανίσουν επιπλοκές.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους επαγγελματίες υγείας, καθώς εκτίθενται καθημερινά σε λοιμώξεις κατά την εργασία τους και μπορούν να μεταδώσουν τον ιό σε συναδέλφους, ασθενείς και μέλη των οικογενειών τους.

Ο εμβολιασμός του προσωπικού λειτουργεί επομένως ως μέτρο προστασίας όχι μόνο για τους ίδιους τους εργαζομένους, αλλά και για ανθρώπους που δεν μπορούν να εμβολιαστούν, όπως βρέφη κάτω των 6 μηνών ή άτομα με αντένδειξη εμβολιασμού, καθώς και για όσους παρουσιάζουν χαμηλή ανοσιακή απόκριση.

Ιδιαίτερα σημαντικός θεωρείται ο καθολικός εμβολιασμός του προσωπικού σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας, Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων, Μονάδες Ανοσοκατασταλμένων, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και Περιτοναϊκής Κάθαρσης, Μονάδες Μεταμοσχεύσεων, καθώς και σε Αιματολογικές και Ογκολογικές Κλινικές και Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.

Κάθε αντιγριπικός εμβολιασμός πρέπει να καταχωρίζεται στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών από τον επαγγελματία υγείας που πραγματοποιεί τη χορήγηση.

Το εμβόλιο κατά της γρίπης μπορεί να χορηγηθεί την ίδια ημέρα με το εμβόλιο κατά της Covid-19, σε διαφορετικό ανατομικό σημείο. Μπορεί επίσης να γίνει οποιαδήποτε ημέρα πριν ή μετά τον εμβολιασμό κατά του κορoνοϊού.

Covid-19: Η νέα σύσταση για το 2026-2027

Για την Covid-19, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συστήνει για την περίοδο 2026-2027 τη χορήγηση του επικαιροποιημένου εμβολίου σε άτομα που έχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης εξαιτίας ηλικίας, υποκείμενου νοσήματος ή άλλης κατάστασης.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.

Άτομα από 6 μηνών έως 59 ετών με υποκείμενα νοσήματα ή καταστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσου.

Άτομα με ανοσοκαταστολή.

Έγκυες γυναίκες με υποκείμενα νοσήματα που αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης.

Επαγγελματίες υγείας.

Για τα άτομα 75 ετών και άνω, καθώς και για εκείνα που βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή, συνιστάται επιπλέον δόση του επικαιροποιημένου εμβολίου, με μεσοδιάστημα έξι μηνών από τον προηγούμενο εμβολιασμό.

Για τη συγκεκριμένη περίοδο, τα εμβόλια έχουν επικαιροποιηθεί με στόχο την παραλλαγή XFG, ώστε να διατηρείται η βέλτιστη δυνατή προστασία έναντι των στελεχών του SARS-CoV-2 που κυκλοφορούν.

RSV: Η προστασία για ηλικιωμένους, εγκύους και βρέφη

Ξεχωριστές συστάσεις ισχύουν για τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV), με συγκεκριμένες ομάδες να θεωρούνται αυξημένου κινδύνου.

Συνιστάται μία δόση εμβολίου σε άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω, αλλά και σε άτομα ηλικίας 60 έως 74 ετών που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα.

Εμβολιασμός συστήνεται επίσης σε έγκυες γυναίκες ηλικίας 18 ετών και άνω, μεταξύ 32 και 36+6 εβδομάδων κύησης, όταν η αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού βρίσκεται μεταξύ 1ης Νοεμβρίου και 31ης Μαρτίου.

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα εγκεκριμένα εμβόλια κατά του RSV παρέχουν ανοσία διάρκειας τριών ετών.

Για τα νεογνά, τα βρέφη και τα παιδιά έως 2 ετών προβλέπεται επιπλέον παθητική ανοσοποίηση με το μονοκλωνικό αντίσωμα μακράς δράσης Nirsevimab. Η χορήγησή του αφορά την περίοδο κατά την οποία ο RSV κυκλοφορεί περισσότερο στη χώρα, δηλαδή από τις αρχές Νοεμβρίου έως το τέλος Μαρτίου.

Η έγκαιρη προστασία στο επίκεντρο

Οι συστάσεις για τη νέα περίοδο επικεντρώνονται στην έγκαιρη ανοσοποίηση των ευάλωτων ομάδων, καθώς η γρίπη, η Covid-19 και ο RSV μπορούν να προκαλέσουν σοβαρότερη νόσηση σε συγκεκριμένες κατηγορίες του πληθυσμού.

Η τήρηση των οδηγιών για τον εμβολιασμό, αλλά και των αντίστοιχων συστάσεων για άλλα νοσήματα, όπως η πνευμονιοκοκκική νόσος, αποτελεί βασικό εργαλείο για τον περιορισμό των σοβαρών περιστατικών και των επιπλοκών κατά τους μήνες αυξημένης κυκλοφορίας των αναπνευστικών λοιμώξεων.