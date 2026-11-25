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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη του εορταστικού ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων, με την αγορά να προετοιμάζεται για την πιο σημαντική καταναλωτική περίοδο της χρονιάς. Από την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2026, τα καταστήματα της Αθήνας θα μπορούν να λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, ενώ προβλέπεται να παραμείνουν ανοιχτά και τρεις Κυριακές μέσα στον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, τις περισσότερες καθημερινές τα καταστήματα θα λειτουργούν από τις 09:00 έως τις 21:00, δίνοντας στους καταναλωτές περισσότερο χρόνο για τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους.

Παράλληλα, προτείνεται η λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων τις Κυριακές 13, 20 και 27 Δεκεμβρίου, με διαφοροποιημένο ωράριο ανά ημερομηνία.

Σημειώνεται ότι το εορταστικό ωράριο έχει προαιρετικό χαρακτήρα, επομένως κάθε επιχείρηση μπορεί να αποφασίσει εάν θα ακολουθήσει το προτεινόμενο πρόγραμμα.

Οι τρεις Κυριακές με ανοιχτά καταστήματα

Οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους και τις τρεις τελευταίες Κυριακές πριν από την ολοκλήρωση της εορταστικής περιόδου.

Ειδικότερα, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει:

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου: 11:00 – 16:00

11:00 – 16:00 Κυριακή 20 Δεκεμβρίου: 11:00 – 18:00

11:00 – 18:00 Κυριακή 27 Δεκεμβρίου: 11:00 – 18:00

Η λειτουργία των καταστημάτων τις συγκεκριμένες ημέρες αναμένεται να εξυπηρετήσει όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις αγορές τους κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Ιδιαίτερα οι δύο τελευταίες Κυριακές του Δεκεμβρίου εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσουν αυξημένο ενδιαφέρον, καθώς συμπίπτουν με την περίοδο των χριστουγεννιάτικων αγορών και των προετοιμασιών για την Πρωτοχρονιά.

Η εμπορική κίνηση θα εξαρτηθεί, πάντως, και από τις οικονομικές δυνατότητες των νοικοκυριών, καθώς και από την καταβολή των δώρων και των άλλων εορταστικών παροχών.

Το ωράριο των καθημερινών και οι εξαιρέσεις

Από τις 10 Δεκεμβρίου, το προτεινόμενο ωράριο για τις περισσότερες καθημερινές διαμορφώνεται από τις 09:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ.

Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένες διαφοροποιήσεις που πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές.

Για τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών εισηγείται λειτουργία από τις 09:00 έως τις 16:00, αντί του διευρυμένου ωραρίου που θα ισχύει τις περισσότερες ημέρες.

Αντίστοιχα, τις παραμονές των δύο μεγάλων εορτών τα καταστήματα προτείνεται να κλείσουν νωρίτερα.

Συγκεκριμένα:

Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου, παραμονή Χριστουγέννων: 09:00 – 18:00

09:00 – 18:00 Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου, παραμονή Πρωτοχρονιάς: 09:00 – 18:00

Το διαφοροποιημένο ωράριο των παραμονών δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις τελευταίες αγορές τους, πριν από τις επίσημες αργίες.

Ποιες ημέρες θα είναι κλειστά τα καταστήματα

Τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου, ανήμερα των Χριστουγέννων, και το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου, που είναι επίσης ημέρα αργίας.

Επιπλέον, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει να μη λειτουργήσουν τα καταστήματα και το Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2027, μετά την Πρωτοχρονιά.

Έτσι, οι καταναλωτές καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως τις αγορές τους, ιδιαίτερα για τις ημέρες που προηγούνται των Χριστουγέννων και της αλλαγής του χρόνου.

Ανοιχτά καταστήματα και την Κυριακή μετά τη Black Friday

Πριν ακόμη τεθεί σε εφαρμογή το εορταστικό πρόγραμμα, υπάρχει πρόταση για μία επιπλέον Κυριακή με ανοιχτή την αγορά.

Πρόκειται για την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, που ακολουθεί τη φετινή Black Friday, προσφέροντας μια ακόμη ευκαιρία στους καταναλωτές να αξιοποιήσουν τις προσφορές της περιόδου.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία δεν εντάσσεται στο επίσημο εορταστικό ωράριο που ξεκινά στις 10 Δεκεμβρίου, αλλά συνδέεται με την εμπορική δραστηριότητα των ημερών της Black Friday.

Σε κάθε περίπτωση, οι ώρες λειτουργίας που προτείνονται από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών δεν είναι υποχρεωτικές για όλες τις επιχειρήσεις. Οι καταναλωτές καλό είναι να ελέγχουν το ωράριο των καταστημάτων που επιθυμούν να επισκεφθούν, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις.

Το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο με μια ματιά

Ημερομηνία Ωράριο Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 09:00 – 21:00 Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 11:00 – 16:00 Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 09:00 – 16:00 Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 11:00 – 18:00 Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 09:00 – 18:00 Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου Κλειστά Σάββατο 26 Δεκεμβρίου Κλειστά Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 11:00 – 18:00 Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 09:00 – 18:00 Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2027 Προτείνεται να παραμείνουν κλειστά

Για τις υπόλοιπες καθημερινές της εορταστικής περιόδου προτείνεται, κατά κανόνα, λειτουργία από τις 09:00 έως τις 21:00.