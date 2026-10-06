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Σε αυστηρό κλοιό ασφαλείας το κέντρο της Αθήνας ενόψει της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και των συγκεντρώσεων και πορειών διαμαρτυρίας που έχουν προγραμματιστεί.

Η ΕΛ.ΑΣ. προχωρεί σε εκτεταμένα μέτρα αστυνόμευσης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τρίτης και θα διαρκέσουν έως το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου. Η κορύφωση των μέτρων αναμένεται την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία οι περιορισμοί θα είναι εντονότεροι.

Ποιοι δρόμοι θα επηρεαστούν

Σύμφωνα με την Αστυνομία, προβλέπονται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου και κυρίως στην περιοχή γύρω από την Πλατεία Συντάγματος.

Μεταξύ των δρόμων που αναμένεται να επηρεαστούν περιλαμβάνονται η Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, η Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας, η Πανεπιστημίου και η Σταδίου, ενώ παρεμβάσεις στην κυκλοφορία θα πραγματοποιούνται και σε άλλα σημεία, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Οι κυκλοφοριακοί περιορισμοί θα μπορούν να επεκτείνονται ή να αίρονται σταδιακά, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης, και να προτιμήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Όσοι χρειαστεί να κινηθούν στην περιοχή καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των τροχονόμων που θα βρίσκονται σε κομβικά σημεία.

Απαγόρευση συγκεντρώσεων και μηχανοκίνητων πορειών

Παράλληλα, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύονται όλες οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες από τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου έως τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2026.

Η απαγόρευση αφορά στην περιοχή που οριοθετείται από τις οδούς Ριζάρη – Πλουτάρχου – Κλεομένους – Μελίνας Μερκούρη – Κόνιαρη – Αναστασίου Τσόχα – Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας – Καισαρείας – Μιχαλακοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου – Ευφρονίου – Ριζάρη.

Όπως επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ., η απόφαση ελήφθη λόγω εκτίμησης για σοβαρό κίνδυνο στη δημόσια ασφάλεια και πιθανότητα σημαντικής διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής τόσο στη συγκεκριμένη ζώνη όσο και ευρύτερα στον Δήμο Αθηναίων.

Χιλιάδες αστυνομικοί και drones

Ιδιαίτερα αυξημένα θα είναι και τα μέτρα φύλαξης κατά τη διάρκεια της παρουσίας του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην πρωτεύουσα.

Στον επιχειρησιακό σχεδιασμό θα συμμετέχουν χιλιάδες αστυνομικοί από διαφορετικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων δυνάμεις Μέτρων Τάξης, Ασφάλειας, Αστυνομίας Αθηνών και Τροχαίας. Παράλληλα, θα χρησιμοποιηθούν drones για την επιτήρηση από αέρος και την καλύτερη εικόνα των σημείων στα οποία θα εφαρμόζονται τα μέτρα.

Ιδιαίτερη μέριμνα αναμένεται να δοθεί και στη λειτουργία του Μετρό, προκειμένου να περιοριστεί όσο γίνεται η ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού. Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι τυχόν κλείσιμο σταθμών θα γίνεται για το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα και μόνο όταν κρίνεται απολύτως απαραίτητο.

Ειδικά για τον σταθμό Ευαγγελισμός, στόχος είναι να παραμείνει ανοικτός λόγω της άμεσης εξυπηρέτησης του ομώνυμου νοσοκομείου.

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