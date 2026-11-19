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Νέα υπόθεση γυναικοκτονίας ερευνούν οι αστυνομικές Αρχές στην περιοχή της Ακρόπολης, όπου μια 61χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στην κατοικία της, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11). Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 63χρονος άνδρας, σύζυγος του θύματος, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να εμπλέκεται στον θανάσιμο τραυματισμό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κατοικία επί της οδού Αίθρας, όπου η γυναίκα βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 63χρονος σύζυγός της φέρεται να την ξυλοκόπησε, προκαλώντας τον θάνατό της.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον φερόμενο ως δράστη μέσα στην κατοικία και προχώρησαν στη σύλληψή του. Μάλιστα ο δράστης ήταν αυτός που κάλεσε την αστυνομία.

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση των Αρχών, η ανθρωποκτονία φέρεται να διαπράχθηκε στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 61χρονη διερευνώνται.