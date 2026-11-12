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Νέες δυνατότητες για τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής και την αποκάλυψη οργανωμένων κυκλωμάτων αποκτά το Δημόσιο, αξιοποιώντας τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και την Τεχνητή Νοημοσύνη. Παράλληλα, από τις αρχές του 2027 σχεδιάζεται η λειτουργία μιας νέας έκδοσης του gov.gr, η οποία θα επιτρέπει στους πολίτες να ολοκληρώνουν διοικητικές διαδικασίες χωρίς να χρειάζεται να συγκεντρώνουν πιστοποιητικά και υπεύθυνες δηλώσεις.

Για τις αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη μίλησε στο ΕΡΤnews ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, εξηγώντας πώς η αξιοποίηση των δεδομένων μπορεί να ενισχύσει τους ελέγχους, να διευκολύνει την ταυτοποίηση προσώπων και να περιορίσει τα περιθώρια δράσης επιχειρήσεων και προσώπων που εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η ψηφιοποίηση του κράτους δεν περιορίζεται πλέον στην ηλεκτρονική έκδοση εγγράφων, αλλά επεκτείνεται στη διασύνδεση των μητρώων και στην αυτοματοποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών.

«Η ψηφιοποίηση στην ουσία τι είναι; Είναι διαφάνεια. Η ψηφιοποίηση είναι ιχνηλασιμότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι 800 διασυνδέσεις που αλλάζουν τους ελέγχους στο Δημόσιο

Καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία των νέων ψηφιακών υποδομών έχει διαδραματίσει το Ταμείο Ανάκαμψης, μέσω του οποίου, όπως ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου, εξασφαλίστηκαν 800 νέες διαλειτουργικότητες πληροφοριακών συστημάτων.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι διαφορετικές δημόσιες υπηρεσίες μπορούν πλέον να ανταλλάσσουν και να διασταυρώνουν στοιχεία, περιορίζοντας τα κενά που δημιουργούσε στο παρελθόν η λειτουργία ανεξάρτητων μητρώων.

Η δυνατότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις ελεγκτικές αρχές, καθώς επιτρέπει τη συσχέτιση πληροφοριών που προέρχονται από διαφορετικές βάσεις δεδομένων και διευκολύνει τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών ή ασυμφωνιών.

Στη διαδικασία αυτή προστίθεται πλέον και η Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία μπορεί να επεξεργάζεται μεγάλο αριθμό εγγράφων, τιμολογίων και οικονομικών στοιχείων σε πολύ μικρότερο χρόνο σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους.

«Δεν είναι μαγικά όλα αυτά, αλλά χρειάζεσαι σίγουρα και τα συστήματα και τα δεδομένα. Και βέβαια η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι αυτή η οποία ήρθε να βοηθήσει και να επεξεργαστεί έναν τεράστιο όγκο δεδομένων», επισήμανε ο υπουργός.

ΑΑΔΕ, ΓΕΜΗ και ΕΦΚΑ: Πώς θα εντοπίζονται ύποπτες εταιρείες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δημήτρης Παπαστεργίου στη διασύνδεση της ΑΑΔΕ, του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), του ΕΦΚΑ και άλλων υπηρεσιών, η οποία προσφέρει, σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότερα εργαλεία για την αποκάλυψη οργανωμένων κυκλωμάτων φοροδιαφυγής και απάτης.

Ο υπουργός στάθηκε σε περιπτώσεις εταιρειών που στο παρελθόν συστήνονταν χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους, με πρόσωπα που ενδέχεται να είχαν οικονομικές εκκρεμότητες ή άλλα προβλήματα με τις δημόσιες αρχές.

Όπως εξήγησε, πριν από μία δεκαετία η περιορισμένη ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης δυσχέραινε ακόμη και την ασφαλή ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου σε διαφορετικές υπηρεσίες.

«Αν μιλάμε για υποθέσεις που ξεκινάνε δέκα χρόνια πριν, μιλάμε για μια ανύπαρκτη ψηφιοποίηση τότε στην Ελλάδα», σημείωσε.

Ενδεικτικά ανέφερε ότι τα πληροφοριακά συστήματα δεν ήταν πάντοτε σε θέση να επιβεβαιώσουν με σαφήνεια ότι ένα πρόσωπο με συγκεκριμένο αριθμό ταυτότητας ήταν το ίδιο με εκείνο που εμφανιζόταν σε άλλο μητρώο με συγκεκριμένο ΑΦΜ.

Αυτή η αδυναμία, σύμφωνα με τον υπουργό, συνδεόταν με τον διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης των κρατικών μητρώων, τα οποία χρησιμοποιούσαν ξεχωριστά πεδία και δεν επικοινωνούσαν αποτελεσματικά μεταξύ τους.

Σήμερα, η δυνατότητα συνδυασμού δεδομένων από πολλαπλές πηγές επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να σχηματίζουν πληρέστερη εικόνα για τις δραστηριότητες επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, διευκολύνοντας τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων.

«Πλέον μπορούμε να διαθέσουμε δεδομένα για να διασταυρώσουμε βάσεις δεδομένων και να δώσουμε στις υπηρεσίες των αρχών όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για να κάνουν σωστούς ελέγχους», δήλωσε.

Τι αλλάζει στο gov.gr από το 2027

Πέρα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ο υπουργός παρουσίασε και τον σχεδιασμό για την επόμενη γενιά του gov.gr, η λειτουργία της οποίας τοποθετείται στις αρχές του 2027.

Η βασική αλλαγή θα είναι ότι οι πολίτες δεν θα χρειάζεται πλέον να αναζητούν, να κατεβάζουν και να υποβάλλουν ξεχωριστά τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κάθε διοικητική διαδικασία.

Αντίθετα, τα απαιτούμενα στοιχεία θα μπορούν να αντλούνται απευθείας από τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, με τη συναίνεση του πολίτη για τη συγκεκριμένη χρήση.

Με αυτόν τον τρόπο, μια διαδικασία που σήμερα απαιτεί την έκδοση πιστοποιητικών και την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων θα μπορεί να ολοκληρώνεται με λιγότερες ενέργειες από τον ενδιαφερόμενο.

«Θα συναινούμε ότι αυτά είναι τα στοιχεία μας να χρησιμοποιηθούν για αυτή τη χρήση που έχουμε αιτηθεί και πλέον η διαδικασία θα τρέχει μόνη της, χωρίς να χρειαστεί καν να κατεβάσουμε το πιστοποιητικό ή να κάνουμε μια υπεύθυνη δήλωση», εξήγησε ο κ. Παπαστεργίου.

Η νέα προσέγγιση φιλοδοξεί να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να αξιοποιήσει στην πράξη τη διαλειτουργικότητα που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών.

Προαναγγελία για νέες αποκαλύψεις κυκλωμάτων απάτης

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου συνέδεσε την ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων του Δημοσίου και με τις πρόσφατες επιχειρήσεις των αρχών για την εξάρθρωση οργανωμένων κυκλωμάτων οικονομικής απάτης.

Όπως υποστήριξε, η αποκάλυψη τέτοιων υποθέσεων δεν προκύπτει από τυχαίους ελέγχους, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικής συνεργασίας και αξιοποίησης πληροφοριών από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στη συνεργασία της ΑΑΔΕ με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, επισημαίνοντας ότι η επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων καθιστά εφικτούς ελέγχους που παλαιότερα θα απαιτούσαν δυσανάλογα μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό.

«Όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία. Κάποιος δεν σκόνταψε πάνω σε έναν φάκελο ο οποίος είχε τέτοια στοιχεία. Γίνονται μετά από μια οργανωμένη δουλειά που γίνεται στις υπηρεσίες αυτές», τόνισε.

Μάλιστα, ο υπουργός προανήγγειλε ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται να έρθουν στο φως και άλλες υποθέσεις, συνδέοντας τις εξελίξεις με τη συνεχιζόμενη συνεργασία των αρμόδιων αρχών και τις δυνατότητες που προσφέρουν τα νέα ψηφιακά εργαλεία.