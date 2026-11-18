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Με μια κατασκευαστική λύση που μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και περιορίζει δραστικά τις παρεμβάσεις στο πάρκο Ριζάρη επιχειρείται να κλείσει ένα από τα πιο δύσκολα μέτωπα της Γραμμής 4 του Μετρό, αυτό του σταθμού Ευαγγελισμός.

Ο αναθεωρημένος σχεδιασμός, που έχει αποτελέσει αντικείμενο συνεννόησης και με τον Δήμο Αθηναίων, διατηρεί τον σταθμό στην αρχική του θέση, αλλά αλλάζει τη μέθοδο κατασκευής και τη χωροθέτηση των τριών εισόδων του, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία ενός εκτεταμένου επιφανειακού εργοταξίου.

Η λύση, ωστόσο, δεν είναι χωρίς κόστος, καθώς απαιτεί νέες μελέτες, τροποποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και πρόσθετες κατασκευαστικές εργασίες, ο οικονομικός λογαριασμός των οποίων παραμένει ανοιχτός.

Την ίδια στιγμή, το δεύτερο μεγάλο μέτωπο της Γραμμής 4, στην Κυψέλη, εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις μεταξύ κατοίκων δήμου και Ελληνικό Μετρό.

Με τον μετροπόντικα ακινητοποιημένο από τον περασμένο Μάιο, την έκθεση του Βρετανού εμπειρογνώμονα να αναμένεται στις 10 Δεκεμβρίου και τις κινητοποιήσεις των κατοίκων να κλιμακώνονται, η Γραμμή 4 βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο κρίσιμα μέτωπα. Στον Ευαγγελισμό, το ζητούμενο είναι η συμφωνία που επιτεύχθηκε να μετουσιωθεί σε ένα τεχνικά εφαρμόσιμο κατασκευαστικό σχέδιο. Στην Κυψέλη, η προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων στα κτίρια και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των κατοίκων, προτού ανοίξει ο δρόμος για την επανεκκίνηση του μετροπόντικα

Υπόγειο εργοτάξιο με αφετηρία τη Βασιλέως Κωνσταντίνου

Από τα δύο αυτά ανοιχτά μέτωπα, εκείνο του Ευαγγελισμού φαίνεται να εισέρχεται σε νέα φάση, μετά τη συμφωνία για την αλλαγή της κατασκευαστικής μεθόδου, η οποία επιδιώκει να περιορίσει τις παρεμβάσεις στην επιφάνεια και να διατηρήσει ανέπαφο το πάρκο Ριζάρη.

Η βασική αλλαγή αφορά στον τρόπο πρόσβασης στον υπό κατασκευή σταθμό. Αντί της εκτεταμένης επιφανειακής εκσκαφής, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο υπογείως, με αξιοποίηση του υφιστάμενου εργοταξίου στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, από το οποίο εξήλθε ο μετροπόντικας.

Η επιλογή αυτή επιτρέπει τη διατήρηση του μεγαλύτερου μέρους του πάρκου Ριζάρη, για το οποίο υπήρξε πολύχρονη αντιδικία με τον εφοπλιστή Νίκο Πατέρα, προστατεύοντας τα σημαντικότερα δέντρα και περιορίζοντας τις επιπτώσεις στον δημόσιο χώρο. Παράλληλα, αποφεύγονται οι εκτεταμένες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στη Βασιλίσσης Σοφίας, που αποτελούσαν ένα ακόμη προβληματικό στοιχείο της αρχικής κατασκευαστικής προσέγγισης.

Ο σταθμός δεν μετακινείται. Παραμένει στην προβλεπόμενη θέση του, κατά μήκος της χάραξης της Γραμμής 4, στην περιοχή της οδού Ριζάρη, χωρίς να αλλάζει ο λειτουργικός του ρόλος. Η αναθεώρηση αφορά επομένως αποκλειστικά τη μέθοδο κατασκευής και την οργάνωση των εργοταξιακών προσβάσεων, ώστε να περιοριστεί το αποτύπωμα του έργου στην επιφάνεια.

Πώς αλλάζουν οι τρεις είσοδοι

Κομβικό στοιχείο της νέας λύσης αποτελεί η αναδιάταξη των τριών εισόδων του σταθμού, οι οποίες προσαρμόζονται στη νέα κατασκευαστική προσέγγιση.

Η πρώτη είσοδος μεταφέρεται στη συμβολή των οδών Ριζάρη και Βασιλέως Κωνσταντίνου, ενώ η δεύτερη τοποθετείται στην πλευρά του νοσοκομείου Ευαγγελισμός.

Η τρίτη, που θα αποτελεί και την κεντρική είσοδο του νέου σταθμού, θα χωροθετηθεί μπροστά από τη σημερινή έξοδο του Μετρό προς το πάρκο Ριζάρη.

Στο συγκεκριμένο σημείο θα απαιτηθεί η διάνοιξη ενός περιορισμένου ορύγματος, το οποίο αποτελεί τη βασική επιφανειακή παρέμβαση που διατηρείται στον νέο σχεδιασμό. Η πρόσβαση στο εργοτάξιο για την κατασκευή της εισόδου θα γίνεται από την πλευρά του Χίλτον, ώστε να αποφευχθεί η εκτεταμένη κατάληψη του πάρκου.

Με τις αλλαγές αυτές επιδιώκεται να διατηρηθεί η λειτουργικότητα του σταθμού, χωρίς τις επιβαρύνσεις που συνεπαγόταν η αρχική μέθοδος κατασκευής.

Η συμφωνία με τον Δήμο και οι περιβαλλοντικές εγκρίσεις

Η νέα λύση έχει ήδη παρουσιαστεί στον εφοπλιστή Νίκο Πατέρα από το καλοκαίρι ενώ με αυτήν φαίνεται να συμφωνεί και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, για την αντιμετώπιση της εκκρεμότητας του Ευαγγελισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες η συννενόηση που υπήρξε αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για να μην υπάρξουν περαιτέρω δικαστικές ενέργειες για το συγκεκριμένο ζήτημα, εξέλιξη που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την απεμπλοκή του σταθμού.

Η συμφωνία, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι οι εργασίες μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα. Ο νέος σχεδιασμός βρίσκεται στη φάση της μελετητικής ωρίμανσης, καθώς εκπονείται η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα αποτελέσει τη βάση για την τροποποίηση της υφιστάμενης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, γεγονός που αφήνει ανοιχτό τον χρόνο έναρξης των εργασιών με τη νέα κατασκευαστική μέθοδο. Σίγουρα όμως δεν αποτελεί μια λύση που μπορεί να προχωρήσει άμεσα.

Ο γρίφος του κόστους

Το μεγαλύτερο ερωτηματικό αφορά το οικονομικό αποτύπωμα της αλλαγής, καθώς η υπόγεια κατασκευή συνεπάγεται πρόσθετες τεχνικές απαιτήσεις και διαφορετική οργάνωση των εργασιών.

Στο παρελθόν είχαν διατυπωθεί εκτιμήσεις για επιβάρυνση της τάξης των 50 εκατ. ευρώ, ενώ νεότερες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ανεβάζουν τον λογαριασμό στα 100 εκατ. ευρώ. Η τελική αποτίμηση λένε στο υπουργείο Υποδομών θα εξαρτηθεί από την οριστικοποίηση των τεχνικών μελετών και των πρόσθετων εργασιών που θα απαιτηθούν.

Κυψέλη: Σύντομα η έκθεση του Βρετανού εμπειρογνώμονα

Στην Κυψέλη, το άλλο μεγάλο ανοιχτό μέτωπο της Γραμμής 4, η προσοχή στρέφεται πλέον στη 10η Δεκεμβρίου, οπότε αναμένεται να παραδοθεί η έκθεση του Βρετανού καθηγητή Robert Mair για τις καθιζήσεις και τις βλάβες που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της περιοχής κατά τη διέλευση του μετροπόντικα.

Η έκθεση θεωρείται καθοριστική για την αξιολόγηση των τεχνικών δεδομένων και τον προσδιορισμό των παρεμβάσεων που θα απαιτηθούν προκειμένου να εξεταστεί η ασφαλής επανεκκίνηση του μηχανήματος, το οποίο παραμένει ακινητοποιημένο από τις 8 Μαΐου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για τα τελικά συμπεράσματα της έκθεσης του ειδικού εμπειρογνώμονα. Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κυψέλη, ο καθηγητής εμφανίστηκε πάντως καθησυχαστικός ως προς τη δυνατότητα τεχνικής αντιμετώπισης των προβλημάτων. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις συγκεκριμένες παρεμβάσεις που θα εισηγηθεί για την ασφαλή συνέχιση των εργασιών, αλλά και στο κόστος εφαρμογής τους, καθώς θεωρείται δεδομένο ότι η αποκατάσταση των προβλημάτων θα απαιτήσει πρόσθετες δαπάνες, το ύψος των οποίων παραμένει άγνωστο.

Η αναμονή της έκθεσης συμπίπτει με νέα όξυνση του κλίματος στην περιοχή, καθώς τις τελευταίες ημέρες έχουν αναζωπυρωθεί οι αντιπαραθέσεις μεταξύ κατοίκων, Δήμου Αθηναίων και αναδόχου για την έκταση των ζημιών, την ασφάλεια των κτιρίων και τις προϋποθέσεις συνέχισης των εργασιών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης καλεί σε μαζική παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας σήμερα Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, διεκδικώντας ολοκληρωμένες μελέτες στατικής επάρκειας για όλα τα κτίρια της ζώνης επιρροής, πλήρη αποκατάσταση των ζημιών και μετεγκατάσταση των πληττόμενων κατοίκων σε κατάλληλες κατοικίες με κάλυψη των σχετικών εξόδων.

Το τέταρτο αίτημα είναι και το πλέον χαρακτηριστικό της κλιμάκωσης των αντιδράσεων, καθώς η Πρωτοβουλία ζητά να μην υπάρξει καμία επανεκκίνηση του μετροπόντικα.

Η πόλωση της Κυψέλης

Σε χθεσινή ραδιοφωνική συνέντευξη ο υφυπουργός υποδομών, Νίκος Ταχιάος, άφησε το προφανή ενδεχόμενο της προσωρινής μετεγκατάστασης κατοίκων, ανοικτό εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο είτε για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης στο εσωτερικό των διαμερισμάτων είτε για λόγους ασφαλείας.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν με αφορμή τις πρόσφατες εργασίες σε πολυκατοικία της περιοχής, επισημαίνοντας ότι είχαν εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη της διαχείρισης. Απέδωσε την ένταση σε συλλογικότητα της περιοχής, ασκώντας κριτική στην παρέμβασή της και υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποκτήσει ρόλο στη διαδικασία κατασκευής του έργου πέραν εκείνου που της αναλογεί.