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Το Travel.gr, το Νο1 ταξιδιωτικό site, και το Πρώτο Θέμα διοργανώνουν σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο Grande Bretagne, το ετήσιο συνέδριο Greece Talks 2026, με τίτλο «NOSTALGIA: Memory, Connection & the Traveler».

Στο συνέδριο αναμένεται να παραστεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ προσωπικότητες από διαφορετικούς κόσμους θα συναντηθούν για να μιλήσουν για την Ελλάδα μέσα από τη μνήμη, το παρόν και την προοπτική του μέλλοντος. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν η Αθήνα που μεταμορφώνεται χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα της, τα ελληνικά brands που κουβαλούν δεκαετίες ιστορίας αλλά εξακολουθούν να επανεφευρίσκουν το όραμα και την αποστολή τους, καθώς και η φιλοξενία και το τι σημαίνει σήμερα να υποδέχεται κανείς τον κόσμο με έναν τρόπο που παραμένει αυθεντικά ελληνικός. Παράλληλα, θα διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο βλέπουν την Ελλάδα εκείνοι που την επέλεξαν, ταξίδεψαν σε αυτήν ή την αγάπησαν από απόσταση.

Ξεχωριστή θέση στη θεματολογία του συνεδρίου κατέχει η κληρονομιά ως ζωντανό υλικό, μέσα από τη γνώση, τις αξίες, την επιστήμη, την αρχιτεκτονική, τον πολιτισμό και τη συλλογική μνήμη. Το Greece Talks 2026 αναζητά εκείνα τα στοιχεία του παρελθόντος που εξακολουθούν να μας καθορίζουν, επιχειρώντας να κατανοήσει γιατί κάποια πράγματα αντέχουν στον χρόνο, πώς αποκτούν νέο νόημα σε κάθε εποχή και με ποιον τρόπο μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για όσα έρχονται.

Δείτε το επίσημο site του Συνεδρίου εδώ

To πρόγραμμα του Συνεδρίου

09:50 Έναρξη-Χαιρετισμοί

Φώτης Τσιμέλας, Chief Product Officer, Proto Thema Group

Ανδρονίκη Κολοβού, Διευθύντρια, Travel.gr

10.00-10.45 Η Αναγέννηση της Αθήνας

Ευτύχιος Βασιλάκης, Πρόεδρος, AEGEAN

Βασίλειος Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος, Alpha Bank

Οδυσσέας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος, LAMDA Development

Alexander Zinell, Διευθύνων Σύμβουλος, Fraport Greece

Συντονιστής: Γιώργος Ευγενίδης

10.5 -11.20: Τα ελληνικά Brands: Κληρονομιά και Επανεφεύρεση

Σπύρος Θεοδωρόπουλος

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΒ,

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Bespoke

SGA Holdings Α.Ε.

Αλέξανδρος Κίκιζας

Διευθύνων Σύμβουλος, MELISSA KIKIZAS Α.Ε.

Συντονίστρια: Γεωργία Σαδανά

11.25-11.55: Η εικόνα της Ελλάδας διεθνώς

Rachel Howard, Ταξιδιωτική Συντάκτρια

Nicola Chilton, Ταξιδιωτική Συντάκτρια & Σύμβουλος Στρατηγικής

για luxury hospitality brands

Συντονίστρια: Κατερίνα Κατώπη

12.00-12.15: Το Brand Ελλάδα

David Kelly, Senior Vice President for Continental Europe at Hilton

Συζήτηση με τον Κώστα Παναγάκη

12.15 Διάλειμμα

13.00-13.50: Η Ελλάδα όπως είναι

Κυριάκος Μητσοτάκης

Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας

Συζήτηση με τον Αντώνη Σρόιτερ

13.55-14.25 Η ταυτότητα της ελληνικής Φιλοξενίας

Γιάννης Ρέτσος, Διευθύνων Σύμβουλος & Co Owner,

Electra Hotels & Resorts

Σταύρος Μήτσης, Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Mitsis

Συντονιστής: Ηλίας Κικίλιας

14.30-15.10: Η ελληνική Κληρονομιά

Κατερίνα Σακελλαροπούλου, Τέως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Πρόεδρος Δ.Σ. Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου

Χρήστος Ζερεφός, Εθνικός Εκπρόσωπος για την Κλιματική Αλλαγή,

Πρόεδρος του Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών

Μαρία Ευθυμίου, Ομότιμη Καθηγήτρια Ιστορίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δημήτρης Φιλιππίδης, Αρχιτέκτων

Συντονιστής: Μπάμπης Κούτρας

15.15-15.40: Η Αξία του Χρόνου

Δημήτρης Καταλειφός, Ηθοποιός & σκηνοθέτης

Συζήτηση με την Τίνα Μανδηλαρά

15.45 Λήξη

Το Greece Talks θα πραγματοποιηθεί με την ευγενική χορηγία σημαντικών εταιρειών και φορέων.

Platinum Sponsor: ΔΕΗ.

Gold Sponsors: AEGEAN, ΑΚΤΩΡ Όμιλος Εταιριών, Alpha Bank, Attica Group, Fraport Greece, HELLENiQ ENERGY, LAMDA Development και Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ).

Silver Sponsors: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, AQUΑ CARPATICA, Όμιλος Regency Entertainment S.A. και ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΑΕ.

Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής.