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Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι πρώτοι από τους 16 συλληφθέντες για την υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, το οποίο φέρεται να προκάλεσε ζημιά άνω των 206 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο, αξιοποιώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο εικονικών επιχειρήσεων και δεκάδων «αχυρανθρώπων».

Όπως αναφέρει το protothema.gr, η διαδικασία των απολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την Πέμπτη. Μεταξύ των προσώπων που καλούνται να δώσουν εξηγήσεις περιλαμβάνονται δύο επιχειρηματίες, λογιστές, ένας δικηγόρος, καθώς και το πρώην μοντέλο και ηθοποιός Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί νωρίς το πρωί.

Η ογκώδης δικογραφία αποτυπώνει το εύρος της φερόμενης εγκληματικής δραστηριότητας, καθώς περιλαμβάνει συνολικά 1.283 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων γνωστοί επιχειρηματίες της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού.

Τα ονόματα πρώην ποδοσφαιριστών και μπασκετμπολίστα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η παρουσία γνωστών πρώην αθλητών στον κατάλογο των κατηγορουμένων.

Συγκεκριμένα, αναφέρονται τα ονόματα των πρώην ποδοσφαιριστών Παντελή Καφέ, ο οποίος συμμετείχε στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας που κατέκτησε το Euro 2004, Σπύρου Βάλλα και Πέτρου Κανακούδη, καθώς και του πρώην διεθνούς μπασκετμπολίστα Παναγιώτη Λιαδέλλη.

Ωστόσο, στο διαβιβαστικό της υπόθεσης προς την εισαγγελία δεν αποσαφηνίζεται η σχέση των συγκεκριμένων προσώπων με τη δράση του φερόμενου κυκλώματος, ούτε ο ρόλος που ενδεχομένως τους αποδίδεται.

Η αναφορά των ονομάτων τους στη δικογραφία δεν συνεπάγεται από μόνη της απόδειξη συμμετοχής σε παράνομες ενέργειες.

Πώς λειτουργούσε το δίκτυο των «αχυρανθρώπων»

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι φερόμενοι οργανωτές είχαν αναπτύξει έναν πολυπλόκαμο μηχανισμό, μέσω του οποίου εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι επιχειρήσεων πρόσωπα που στην πραγματικότητα δεν ασκούσαν τη διοίκησή τους.

Το κύκλωμα φέρεται να στρατολογούσε ανθρώπους με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, χαμηλόμισθους εργαζομένους και άτομα με βαριές ασθένειες, εκμεταλλευόμενο την ευάλωτη κατάστασή τους.

Από την έρευνα προέκυψε ακόμη και η χρησιμοποίηση στοιχείων αποβιωσάντων προσώπων.

Κεντρικό ρόλο στον μηχανισμό φέρονται να είχαν λογιστές και δικηγόροι, οι οποίοι, σύμφωνα με τις αρχές, αναλάμβαναν τη διαχείριση των εικονικών προσλήψεων και την εξεύρεση προσώπων που θα εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι ή υπεύθυνοι των επιχειρήσεων.

Με αυτόν τον τρόπο, οι πραγματικοί διαχειριστές φέρονται να απέφευγαν την άμεση σύνδεσή τους με τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις των εταιρειών.

Οι 917 εταιρείες και τα χρέη των 206 εκατ. ευρώ

Η επεξεργασία των στοιχείων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ανέδειξε τη λειτουργία 917 νομικών προσώπων, τα οποία συνδέονται με την ερευνώμενη δραστηριότητα.

Από αυτά, 860 εμφανίζουν οφειλές, ενώ σε 380 περιπτώσεις τα χρέη υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της διωκτικής αρχής, οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις φέρονται να παρακρατούσαν συστηματικά ποσά που αντιστοιχούσαν σε φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, χωρίς να τα αποδίδουν στους αρμόδιους φορείς.

Η συνολική ζημιά που καταγράφεται στην έρευνα ανέρχεται σε 206.269.437,89 ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι απώλειες από μη καταβληθέντες φόρους υπολογίζονται σε 138.095.260,50 ευρώ, ενώ οι οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές φτάνουν τα 68.174.177,41 ευρώ.

Η δικαστική διερεύνηση συνεχίζεται, με τις απολογίες των συλληφθέντων να αποτελούν το επόμενο κρίσιμο στάδιο για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον προσδιορισμό των ευθυνών των εμπλεκόμενων προσώπων.

Από τη λάντζα και το ντελίβερι, στα χαρτοφυλάκια εκατομμυρίων

Η έρευνα αποτυπώνει με ανατριχιαστική ακρίβεια την απόλυτη αναντιστοιχία ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα των 80 αχυράνθρωπων και στους τεράστιους τζίρους ή τα χρέη των εταιρειών που εμφανίζονταν να διοικούν, από ουζερί μέχρι και… μεγάλες πίστες.

Χαρακτηριστικότερη όλων είναι η περίπτωση ενός άνδρα ο οποίος κατέχει τα «σκήπτρα» των χρεών, καθώς συμμετείχε σε 10 νομικά πρόσωπα συσσωρεύοντας οφειλές ύψους 30.033.700,32 ευρώ. Ο ίδιος, ωστόσο, δήλωνε μηδενικά εισοδήματα και βιοποριζόταν ως εργαζόμενος λαντζέρης με μικτό μισθό μόλις 453,50 ευρώ, αλλά και ως οδηγός φορτηγού με μερική απασχόληση και μικτό μισθό 440,00 ευρω.

Παρόμοιο μοτίβο ακολουθεί δεύτερος εμπλεκόμενος ο οποίος βρέθηκε από την μία ημέρα στην άλλη σε 32 νομικά πρόσωπα με χρέη 18.470.809,45 ευρώ, ενώ εργαζόταν καθημερινά ως ταμίας εισπράξεων με πλήρη απασχόληση και μισθό 755,68 ευρώ. Στο ίδιο μήκος κύματος, κι άλλος «μπροστινός» ο οποίος εμφανιζόταν να διευθύνει 30 εταιρείες-φαντάσματα με χρέη 8.483.820,01 ευρώ, την ίδια στιγμή που ήταν ενταγμένος σε κρατικά προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας και εργαζόταν ως σερβιτόρος με μερική απασχόληση και μισθό 302,24 ευρώ.

Αντίστοιχες περιπτώσεις αποτελούν μια γυναίκα η οποία διατηρούσε 31 εταιρείες με χρέη 4,5 εκατομμυρίων ενώ δούλευε παράλληλα ως λαντζέρισσα, σερβιτόρα και υπάλληλος υποδοχής με πενιχρά μεροκάματα– και ένας ακόμη άνδρας, ο οποίος «διαχειριζόταν» 21 εταιρείες και 4,2 εκατομμύρια χρέη ενώ έκανε ντελίβερι με δίκυκλο και δούλευε ως κουρέας.

Ένας από του αχυράνθρωπους που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας από την ΑΑΔΕ, δήλωσε ότι είναι υπεύθυνος σε όλες τις εταιρείες που δηλώνονται στη φορολογική δήλωση αλλά δεν υπογράφει πριν μιλήσει με τον λογιστή του, γιατί μετά το ατύχημα που έχασε το πόδι του και έπαθε εγκεφαλικό ανέλαβε τη διαχείριση ο λογιστής. Το ατύχημα, όπως είπε, έγινε πριν 5 χρόνια, ενώ κατονόμασε τον λογιστή ο οποίος είναι αυτός που του συντάσσει τη φορολογική δήλωση. Πολλές από τις επιχειρήσεις που εμφανίζεται να έχει αυτό το άτομο είναι νυχτερινά μαγαζιά, την ώρα που είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο, του λείπει το αριστερό του πόδι και, μεταξύ άλλων, ανέφερε κατά τη διάρκεια του ελέγχου ότι φοβάται να υπογράψει.

Άλλο άτομο που εμφανίζεται ως «μπροστινός» στη δικογραφία, ανέφερε στον ελεγκτή ότι: «από το 2004 εργάζομαι ως “αυτοφοράκιας”, ως “face control” και ως φύλακας στα κέντρα διασκέδασης (αναφέρει επωνυμίες τεσσάρων) και πληρωνόμουν για αυτή τη δουλειά. Με πιεστικό τρόπο με έβαζαν να υπογράφω διάφορα συμβόλαια και τα οποία υπέγραφα γιατί είχα εμπιστοσύνη και από φόβο να μην μείνω χωρίς δουλειά, έκανα ότι μου έλεγαν. Με καλούσαν ο (όνομα) ή ο (όνομα) να πάω σε δικηγορικό γραφείο και υπέγραφα όπως σας προείπα χωρίς να διαβάζω, για όλα τα παραπάνω και όταν δούλευα στα μαγαζιά που προανέφερα έπαιρνα 50€ μεροκάματο και στο τέλος της σεζόν του καλοκαιριού μου έδιναν 1.500€ ή 2.000€».

Σε άλλη περίπτωση, άνθρωπος που εμφανίζεται με διάφορες εταιρείες στο όνομά του ανέφερε στους ελεγκτές που τον εντόπισαν ότι οι εταιρίες που συστήθηκαν από τον λογιστή «ήταν την περίοδο που είχα πάθει αιμορραγικό εγκεφαλικό» και, μάλιστα, βρισκόταν σε κώμα και όταν ξύπνησε βρέθηκε με… 18 εταιρείες. Για αυτό το λόγο ο συγκεκριμένος έχει κινηθεί και νομικά κατά του λογιστή.

Είναι χαρακτηριστικό, όπως αναφέρεται και στο διαβιβαστικό της ΑΑΔΕ, ότι στο σύνολο των επιχειρήσεων ως νόμιμοι εκπρόσωποι και μέλη των εταιριών είχαν δηλωθεί άτομα που είχαν κοινά χαρακτηριστικά :

– δεν διαθέτουν προσωπική περιουσία ούτε και κεφάλαια για να λειτουργούν επενδυτικά

– εμφανίζουν έντονη και ξαφνική επιχειρηματική δραστηριότητα όπου εμπλέκονται σε πολλές επιχειρήσεις εστίασης χωρίς να έχουν πρότερη εμπειρία στο χώρο

– η εργασιακή τους εμπειρία πριν την ίδρυση των πολλών επιχειρήσεων είναι σε θέσεις σερβιτόρου , λάντζας και διανομέα κ.α.

– κατά το διάστημα τις επιχειρηματικής τους δραστηριότητας συνεχίζουν να απασχολούνται ως μισθωτοί σε άλλες επιχειρήσεις εστίασης σε θέσεις σερβιτόρου , λάντζας και διανομέα

– στις επιχειρήσεις στις οποίες μετέχουν παρουσιάζουν συσσωρευμένα φορολογικά και ασφαλιστικά χρέη

– τα εισοδήματα τους λίγο πριν την ενασχόληση τους με την επιχειρηματική δραστηριότητα τους είναι χαμηλά ή και μηδενικά όπου δεν προσομοιάζει με επιχειρηματίες

Το πρώτο «ντου» σε λογιστικό γραφείο

Κατά τους επιτόπιους ελέγχους και ρωτώντας τα στελέχη της ΣΔΟΕ ποιος είναι ο λογιστής τους για την αποστολή της βεβαίωσης πιστοποίησης του πραγματικού δικαιούχου, αρκετές επιχειρήσεις υπέδειξαν ως λογιστή τους τον Κ.Π., τον Α.Μ. και τον Π.Ν.

Στις 7 Νοεμβρίου 2024 τα «λαγωνικά» του ΣΔΟΕ μετέβησαν στο λογιστικό γραφείο του Κ.Π. στη Θεσσαλονίκη όπου από τη λήψη του πελατολογίου του είδαν ότι υπήρχαν 156 επιχειρήσεις οι οποίες όλες, όπως αναφέρεται στο διαβιβαστικό της ΑΑΔΕ, λειτουργούσαν με διαχειριστή/ εταίρο αχυράνθρωπο και είχαν συσσωρευμένα χρέη. Στον εν λόγω λογιστή τότε επιδόθηκε πρόσκληση για προσκόμιση στοιχείων, δηλαδή των βιβλίων και των στοιχείων των επιχειρήσεων όμως στη συνέχεια ο λογιστής, όπως αναφέρεται, δεν προσκόμισε τα βιβλία και τα στοιχεία, εκτός από κάποια στοιχεία TAXIS και μια υπεύθυνη δήλωση ότι ασχολείται μόνο με ενάρξεις επιχειρήσεων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι από την ερεύνα προέκυψε πως οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις είχαν πάγια τακτική (έτος 2024) να μην ανταποκρίνονται στη Πρόσκληση Βιβλίων και Στοιχείων εκτός κάποιων ελαχίστων εξαιρέσεων ενώ από το 2025 άλλαξε η τακτική τους και προσκόμιζαν στοιχεία. Η συμπεριφορά τους απέναντι στους ελέγχους, όπως τονίζεται στο διαβιβαστικό, παρέπεμπε σε εγκληματική οργάνωση, η οποία χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένα μοτίβα δράσης, στρατηγικές αποφυγής και μηχανισμούς άμυνας με σκοπό τη διασφάλιση της επιβίωσής της και τη συνέχιση των παράνομων δραστηριοτήτων της.

14 Ιανουαρίου: Η επιχείρηση «Αχυράνθρωποι»

Η επιχειρησιακή διεύθυνση ΣΔΟΕ Μακεδονίας υπό την σκέπη της ΑΑΔΕ συνέχισαν και το 2025 τους επιτόπιους ελέγχους ενώ στις 14 Ιανουαρίου του 2026 άρχισε η επιχείρηση με την ονομασία «Αχυράνθρωποι» όπου συνέδραμαν όλες οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (ΚΕΒΕΙΣ Θεσσαλονίκης, ΥΕΔΔΕ Θεσσαλονίκης, Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, Καλαμαριάς, Ζ’ , Ε’, Λαγκαδά, ΦΑΕ, 1ο ΕΛΚΕ, ΜΕΦΕΛ Θεσσαλονίκης- Λάρισας) όπου διενήργησαν εντός 15 ημερών επιτόπιους ελέγχους σε όλα τα καταστήματα της χωρικής αρμοδιότητας της Θεσσαλονίκης που συμπεριλαμβάνονται στα στοχευμένα ΑΦΜ της εισαγγελικής παραγγελίας. Παράλληλα μικτά κλιμάκια ενεργούσαν για κατάσχεση ρευστών διαθεσίμων για τα χρέη που εμφάνιζαν τα Νομικά Πρόσωπα.

Το καλοκαίρι του 2026 ελεγκτές διενήργησαν επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις με σκοπό να λάβουν Υπεύθυνες Δηλώσεις από εργαζόμενους και τους υπευθύνους των καταστημάτων την ώρα του ελέγχου. Κατά την ώρα του ελέγχου οι ελεγκτές αναζητούσαν και τον διαχειριστή της επιχείρησης (Αχυράνθρωπο) όπου σε κανένα έλεγχο δεν κατέστη δυνατόν να παρευρεθεί ενώ στην προσπάθεια αναζήτησης μέσω τηλεφώνου από τον υπεύθυνο του καταστήματος η προσπάθεια δεν απέδιδε είτε γιατί το τηλέφωνο του διαχειριστή ήταν απενεργοποιημένο είτε είχε φραγή εισερχομένων κλήσεων είτε γιατί δεν γνώριζε το τηλέφωνο επικοινωνίας του ο υπεύθυνος την ώρα του ελέγχου.

Επιπλέον, οι ελεγκτές ζητούσαν συμβόλαιο παροχής ρεύματος και το τιμολόγιο παγίων πλην όμως σπανίως λάμβαναν τιμολόγιο παγίων γιατί δεν γνώριζαν αν υπήρχε.

Από την πολύμηνη έρευνα οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ «κλείδωσαν» ως «αχυρανθρώπους» 80 άτομα, κάποιοι εκ των οποίων έχουν πεθάνει, ενώ το περασμένο Σάββατο 7 Νοεμβρίου συνελήφθησαν 18 άτομα, με τα δύο τελικά να κατηγορούνται για πλημμελήματα και να αφήνονται ελεύθεροι.

Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και η δήλωση του Γιώργου Πιτσιλή

Την ίδια ώρα, δύο κεντρικά πρόσωπα που ερευνώνται στο πλαίσιο της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι», της οποίας το τελικό στάδιο διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη από το βράδυ της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου 2026 υπό τον συντονισμό των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, εξακολουθούν να αναζητούνται από τις Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ και την Ελληνική Αστυνομία. Πρόκειται για επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης και ερευνώνται για ενδεχόμενη εμπλοκή σε υπόθεση μη καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, σε δύο διαδοχικά δημοσιεύματα συγκεκριμένης ιστοσελίδας, δημοσιοποιήθηκαν πληροφορίες που αφορούσαν την επιχείρηση «Αχυράνθρωποι», όσο αυτή ήταν σε εξέλιξη. Στα δημοσιεύματα αυτά περιλαμβάνονταν αναφορές σχετικά με τα υπό αναζήτηση πρόσωπα, τα οποία αναφέρονταν με τα αρχικά των ονομάτων τους.

Στα ίδια δημοσιεύματα αναφέρθηκαν επίσης ονομαστικά στελέχη της ΑΑΔΕ που είχαν μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για τον επιχειρησιακό συντονισμό των ερευνών, των προσαγωγών και των συλλήψεων. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών ήταν δυνατόν να επηρεάσει την ομαλή διεξαγωγή της επιχείρησης και να δημιουργήσει κινδύνους για την ασφάλεια των υπηρεσιακών στελεχών που συμμετείχαν σε αυτήν.

Αμέσως μετά τη δημοσίευση των σχετικών πληροφοριών, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, επικοινώνησε με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ζητώντας τη συνδρομή των αρμόδιων αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό και την προσαγωγή των υπό αναζήτηση προσώπων.

Παράλληλα, ενημέρωσε τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα ανωτέρω δημοσιεύματα και υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθεί η ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, της παραβίασης του απορρήτου της ποινικής προδικασίας και της υπόθαλψης εγκληματία.

Η δήλωση Πιτσιλή

«Εδώ και σχεδόν έντεκα χρόνια ως επικεφαλής της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης της χώρας, ουδέποτε προσέφυγα στη Δικαιοσύνη κατά δημοσιογράφου ή μέσου ενημέρωσης, για οποιαδήποτε κακόβουλη ή προσβλητική κριτική, είτε στο πρόσωπό μου είτε στο έργο της Αρχής.

Η παρούσα υπόθεση, όμως, δεν αφορά την κακόβουλη κριτική. Αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που συνδέονται με επιχείρηση σε εξέλιξη, σε χρονική στιγμή κατά την οποία διεξάγονταν ακόμη κρίσιμες έρευνες και αναζητούνταν συγκεκριμένα πρόσωπα. Αφορά στην αποτελεσματικότητα των ερευνών, τη διασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων και την ασφάλεια στελεχών που επιχειρούν στο πεδίο.

Σε μια τέτοια υπόθεση, η Διοίκηση έχει καθήκον να μην παραμείνει αμέτοχη. Οφείλει να προστατεύει τη νομιμότητα και να διασφαλίζει ότι οι ελεγκτικές υπηρεσίες μπορούν να επιτελούν απρόσκοπτα και αποτελεσματικά την αποστολή τους, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των στελεχών τους. Σε ένα κράτος δικαίου δεν μπορεί να θεωρείται αδιάφορο το ενδεχόμενο διαρροής πληροφοριών που σχετίζονται με εν εξελίξει έρευνες. Ούτε μπορεί να γίνεται αποδεκτή η αντίληψη ότι η αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών και διωκτικών μηχανισμών είναι διαπραγματεύσιμο μέγεθος. Δεν υπάρχει σκοπός που να αγιάζει τέτοια μέσα.

Η διερεύνηση τέτοιων περιστατικών δεν αποτελεί επιλογή διοίκησης. Αποτελεί θεσμική υποχρέωση.

Για τον λόγο αυτό υπέβαλα μηνυτήρια αναφορά προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Για να διασφαλίσω ότι περιστατικά τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, την αποτελεσματικότητα των ερευνών και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος θα τεθούν ενώπιον των φυσικών τους κριτών και θα ερευνηθούν πλήρως και σε βάθος.

Η μάχη κατά της μεγάλης φοροδιαφυγής και του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος δεν είναι υπόθεση μιας υπηρεσίας. Είναι υπόθεση του κράτους δικαίου. Και το κράτος δικαίου δεν υποχωρεί, δεν εκφοβίζεται και δεν συμβιβάζεται. Εφαρμόζει τον νόμο, προστατεύει τους θεσμούς του και εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη. Αυτό ακριβώς πράξαμε».