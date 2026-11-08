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Όποιος έτυχε να βρίσκεται στη Βασιλίσσης Σοφίας την περασμένη εβδομάδα είδε κοσμοσυρροή έξω από το Ίδρυμα του Βασίλη και της Μαρίνας Θεοχαράκη.

Γνωστές οικογένειες της ναυτιλίας και όχι μόνο περίμεναν υπομονετικά να μπουν στην αίθουσα όπου παρουσίαζε το βιβλίο της η Μαρίλη Γλύπτη–Κανελλάκη.

Ανάμεσα στις προσκεκλημένες είδαμε τη σπάνια στις κοινωνικές εμφανίσεις Άννα Αγγελικούση (μητέρα του συζύγου της Μαρίλη), την Αλεξάνδρα Μαρτίνου (τα έσοδα από τις πωλήσεις των βιβλίων προορίζονταν για το Ίδρυμα «Μαζί για το Παιδί» και το αξιόλογο έργο που κάνει), μέλη των οικογενειών Βαφειά, Τσαβλίρη κ.λπ.

Αγαπητή στους κοινωνικούς κύκλους και πολυγραφότατη

Η Μαρίλη είναι μια νέα, μοντέρνα γυναίκα, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα, μεγάλωσε στο Παλαιό Ψυχικό και, τελειώνοντας το Αρσάκειο, σπούδασε οικονομικά στο City University του Λονδίνου. Παρόλο που αγαπά την τέχνη και την υψηλή αισθητική, οι μεταπτυχιακές της σπουδές ήταν τελείως τεχνοκρατικές, καθώς ασχολήθηκε με τις ιδιωτικοποιήσεις των τραπεζών και τα χρηματοοικονομικά.

Ζώντας επί πολλά έτη στο Λονδίνο, επηρεάστηκε η αισθητική της και μυήθηκε στο «Art de la table», τίτλο που είχε και το coffee table book που εξέδωσε από τις Εκδόσεις «Φερενίκη» πριν από επτά χρόνια.

Φέτος επανήλθε με το παιδικό βιβλίο «Lily and the Magic Table», σε εικονογράφηση της Φωτεινής Στεφανίδη. Στις σελίδες του, η μικρή Lily, με απλό τρόπο, τρυφερή φαντασία και έμπνευση που αντλεί κυρίως από τη φύση, στήνει όμορφα, ξεχωριστά τραπέζια για την οικογένεια και τους φίλους της.

Τη δραστηριότητά της διαπερνά η αγάπη και η χαρά που βρίσκεται στα μικρά κι αληθινά που την περιστοιχίζουν. Έτσι, σε κάθε δισέλιδο, ο μικρός αναγνώστης θα ακολουθεί τη Lily στην έμπνευση και τη δημιουργία. Γιατί ο τρόπος που προσφέρει κανείς το πιο απλό κέρασμα, εκτός από φροντίδα και αγάπη, είναι πολιτισμός.