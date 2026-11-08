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Μια πρωτοφανή στα ελληνικά χρονικά βιομηχανία φοροδιαφυγής, εισφοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, που λυμαίνονταν επί χρόνια την «καρδιά» της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, ξεσκέπασε η Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (ΜΕΟΕΛ) Μακεδονίας της ΑΑΔΕ (ΓΔ ΔΕΟΣ).

Η ογκωδέστατη δικογραφία (ΑΒΜ Φ26-3851), που υποβλήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2026 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και οδήγησε τους πρώτους 16 συλληφθέντες ενώπιον του 3ου Ειδικού Ανακριτή, διαβάζεται σαν σενάριο αστυνομικού θρίλερ.

Οι αριθμοί προκαλούν ίλιγγο: 1.283 κατηγορούμενοι, 917 ελεγχόμενες εταιρείες (εκ των οποίων οι 860 με βεβαιωμένα χρέη) και μια συνολική «μαύρη τρύπα» στα κρατικά ταμεία που αγγίζει τα 206.269.437,89 ευρώ (138.095.260,50 ευρώ σε φόρους στην ΑΑΔΕ και 68.174.177,41 ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ).

Το «Εταιρικό Carousel» και τα αφεντικά που δηλώνονταν… πορτιέρηδες

Πώς λειτουργούσε όμως η «μηχανή» παραγωγής μαύρου χρήματος; Σύμφωνα με το πόρισμα της ΑΑΔΕ, τα γνωστότερα στέκια της Θεσσαλονίκης και beach bars στην Καλλιθέα Χαλκιδικής άλλαζαν ΑΦΜ σαν τα πουκάμισα, εφαρμόζοντας τη μέθοδο του «εταιρικού carousel».

Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες («υποκρυπτόμενοι») μίσθωναν τα ακίνητα-φιλέτα είτε ατομικά είτε μέσω «καθαρών» μεσιτικών εταιρειών-ομπρέλα που ήλεγχαν οι ίδιοι. Στη συνέχεια, μέσω διαδοχικών υπεκμισθώσεων, «φύτευαν» στα καταστήματα εφήμερες εταιρείες-κελύφη (Ε.Ε. και Μονοπρόσωπες Ι.Κ.Ε.) με διαχειριστές «αχυρανθρώπους». Τα καταστήματα έκοβαν κανονικά αποδείξεις και δήλωναν το προσωπικό για να μην κινδυνεύουν με σφράγιση στους επιτόπιους ελέγχους, αλλά δεν πλήρωναν ποτέ ούτε ευρώ σε ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος ή ΕΦΚΑ.

Μόλις τα χρέη έπνιγαν το ΑΦΜ και ξεκινούσαν τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, η εταιρεία έμπαινε σε εκκαθάριση, η υπεκμίσθωση λυνόταν και την επόμενη κιόλας μέρα, στον ίδιο χώρο, με τις ίδιες ταμπέλες, τα ίδια τραπεζοκαθίσματα και το ίδιο προσωπικό, «γεννιόταν» ένα νέο ΑΦΜ με άλλον αχυράνθρωπο. Το πιο προκλητικό; Για να δικαιολογούν την καθημερινή φυσική τους παρουσία στα μαγαζιά και να ελέγχουν τα ταμεία χωρίς να έχουν νομική ευθύνη, τα πραγματικά «αφεντικά» δηλώνονταν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ως… πορτιέρηδες, υπάλληλοι υποδοχής, τσεκαδόροι ή υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων!

Λαντζέρηδες και διανομείς με χρέη 30 εκατ. ευρώ και… 12 νεκροί διαχειριστές!

Η ακτινογραφία των 80 βασικών «αχυρανθρώπων» αποκαλύπτει την κυνικότητα του κυκλώματος. Άνθρωποι κάτω από το όριο της φτώχειας, ενταγμένοι σε προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, τοξικοεξαρτημένοι, άστεγοι σε παραπήγματα με λαμαρίνες ή ανυποψίαστοι μεροκαματιάρηδες, εμφανίζονταν ξαφνικά να διοικούν έως και 41 εταιρείες ο καθένας:

• Ο «κροίσος» λαντζέρης των 30 εκατ. ευρώ: Ο Δ. Μ., με μηδενικά εισοδήματα, εμφανίστηκε ξαφνικά σε 10 εταιρείες που φέσωσαν το Δημόσιο με 30.033.700,32 ευρώ, ενώ ο ίδιος συνέχιζε να δουλεύει με μερική απασχόληση ως λαντζέρης (μισθός 453,50 €) και οδηγός φορτηγού (440 €).

• Ο ταμίας των 18,4 εκατ. ευρώ: Ο Γ. Κ. βρέθηκε να διοικεί 32 εταιρείες με χρέη 18.470.809,45 ευρώ, ενώ εργαζόταν ως ταμίας εισπράξεων με μικτό μισθό 755,68 ευρώ.

• Ο σερβιτόρος των 8,4 εκατ. ευρώ: Ο Θ. Κ. συμμετείχε σε 30 νομικά πρόσωπα με οφειλές 8.483.820,01 ευρώ, ενώ δούλευε ως σερβιτόρος μερικής απασχόλησης για 302,24 ευρώ τον μήνα.

• Ο ψήστης των 6,5 εκατ. ευρώ: Ο Κ. Α. εμφανίστηκε σε 30 εταιρείες με χρέη 6.518.362,42 ευρώ, εργαζόμενος παράλληλα ως ψήστης και ταμίας για 780 ευρώ.

• Ο ανάπηρος σε αμαξίδιο και ο θύμα εγκεφαλικού: Όταν οι ελεγκτές της ΜΕΟΕΛ χτύπησαν τις πόρτες των «μεγαλοεπιχειρηματιών», βρήκαν στον Εύοσμο τον Χ. Τ. (28 εταιρείες) σε αναπηρικό αμαξίδιο, με ακρωτηριασμένο το αριστερό πόδι και μετά από εγκεφαλικό να ψελλίζει ότι φοβάται να υπογράψει χωρίς τον λογιστή του. Αντίστοιχα, ο Κ. Ε. (15 εταιρείες, 2 εκατ. € χρέη) κατήγγειλε ότι του άνοιξαν εταιρείες εν αγνοία του την περίοδο που νοσηλευόταν με αιμορραγικό εγκεφαλικό!

• Ο «αυτοφοράκιας» των 50 ευρώ: Στην Αριδαία, ο Α. Α. (8 εταιρείες, 3,6 εκατ. € χρέη) ομολόγησε ενόρκως: «Από το 2004 εργάζομαι ως ‘αυτοφοράκιας’ και face control σε νυχτερινά κέντρα. Με καλούσαν ο Β. Γ. ή ο Θ. Π. σε δικηγορικό γραφείο και υπέγραφα χωρίς να διαβάζω από φόβο να μη μείνω χωρίς δουλειά. Έπαιρνα 50€ μεροκάματο και 1.500€-2.000€ στο τέλος της σεζόν».

Τιμολόγια… από το υπερπέραν: Το απόλυτο μακάβριο εύρημα της έρευνας ήρθε όταν η ΑΑΔΕ αναζήτησε στο Ληξιαρχείο Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας τις Ληξιαρχικές Πράξεις Θανάτου 12 αχυρανθρώπων που είχαν φύγει από τη ζωή (μεταξύ αυτών ο Ν. Μ. με χρέη 14,8 εκατ. ευρώ, ο Χ. Ν. που βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση στο Ινστιτούτο Σιτηρών στο Καλοχώρι το 2022, η Ε. Κ., ο Θ. Μ., ο Ι. Γ., ο Ρ. Κ. κ.ά.). Από τη διασταύρωση στο σύστημα myDATA αποκαλύφθηκε ότι τόσο τα ατομικά ΑΦΜ των νεκρών όσο και οι «ορφανές» εταιρείες τους συνέχιζαν κανονικά να εκδίδουν τιμολόγια εσόδων και να δέχονται τιμολόγια εξόδων μήνες ή και χρόνια μετά τον θάνατό τους!

Τα 4 Δίκτυα, η πλαστή σφραγίδα του ΚΕΠ και οι διάλογοι στο Viber

Εφαρμόζοντας ακόμη και μαθηματικούς αλγορίθμους (δείκτης ομοιότητας συνόλων Jaccard) για να χαρτογραφήσουν τις επικαλύψεις των 917 εταιρειών, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ αποκάλυψαν 4 διασυνδεδεμένα κυκλώματα, με «εγκεφάλους» τρεις λογιστές, έναν δικηγόρο και έναν κεντρικό στρατολόγο.

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