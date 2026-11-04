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Ανατροπή στα σχέδια για τις πληρωμές των ηλεκτρονικών αγορών, καθώς η υποχρεωτική χρήση κάρτας στις αντικαταβολές δεν πρόκειται τελικά να εφαρμοστεί. Οι καταναλωτές διατηρούν τη δυνατότητα να εξοφλούν τις παραγγελίες τους με μετρητά κατά την παράδοση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία της συναλλαγής δεν φτάνει τα 500 ευρώ.

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αποφάσισε να αποσύρει τις σχετικές διατάξεις, ύστερα από τις αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση.

Έτσι, το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή δεν περιλαμβάνει πλέον τις ρυθμίσεις που θα επέβαλλαν την αποκλειστική χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής στις παραδόσεις προϊόντων μέσω courier, ανεξαρτήτως της αξίας κάθε παραγγελίας.

Η εξέλιξη αυτή διατηρεί το υφιστάμενο καθεστώς για τις ηλεκτρονικές αγορές και αποτρέπει την επιβολή πρόσθετων υποχρεώσεων σε καταναλωτές και επιχειρήσεις ταχυμεταφορών.

Παράλληλα, αποσύρονται και τα υψηλά πρόστιμα που είχαν προβλεφθεί για τις εταιρείες courier στην περίπτωση είσπραξης αντικαταβολών με μετρητά.

Γιατί προκάλεσε αντιδράσεις η αρχική ρύθμιση

Η αρχική πρόταση προέβλεπε την πλήρη κατάργηση των μετρητών στις αντικαταβολές, χωρίς καμία εξαίρεση με βάση το ύψος της συναλλαγής.

Αυτό σήμαινε ότι ακόμη και για μια ηλεκτρονική παραγγελία 10, 20 ή 30 ευρώ, ο αγοραστής θα ήταν υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο κατά την παραλαβή.

Οι αντιδράσεις συνδέθηκαν κυρίως με την ιδιαίτερα μεγάλη χρήση της αντικαταβολής από τους Έλληνες καταναλωτές, καθώς και με τις πρακτικές δυσκολίες που θα μπορούσε να προκαλέσει η απότομη αλλαγή του τρόπου εξόφλησης.

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από εταιρείες ταχυμεταφορών κατά τη δημόσια διαβούλευση αποτυπώνουν το μέγεθος της συγκεκριμένης αγοράς.

Περισσότερες από τέσσερις στις δέκα ηλεκτρονικές αγορές πραγματοποιούνται με αντικαταβολή, ενώ η συνολική ετήσια αξία αυτών των συναλλαγών εκτιμάται μεταξύ 3 και 5 δισ. ευρώ.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι το 70% έως 75% των αντικαταβολών εξοφλείται με μετρητά.

Τα ποσοστά αυτά αναδεικνύουν τη σημασία του συγκεκριμένου τρόπου πληρωμής στο ηλεκτρονικό εμπόριο και εξηγούν γιατί η προτεινόμενη αλλαγή προκάλεσε τόσο έντονες αντιδράσεις.

Τι ισχύει πλέον για τους καταναλωτές

Με την αφαίρεση των δύο επίμαχων άρθρων από το πολυνομοσχέδιο, δεν επέρχεται αλλαγή στους κανόνες πληρωμής κατά την παραλαβή ηλεκτρονικών παραγγελιών.

Οι καταναλωτές μπορούν να συνεχίσουν να επιλέγουν ανάμεσα σε μετρητά, τραπεζική κάρτα ή άλλο διαθέσιμο ηλεκτρονικό μέσο, ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχουν το ηλεκτρονικό κατάστημα και η συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών.

Η αντικαταβολή με μετρητά εξακολουθεί επομένως να αποτελεί επιτρεπόμενη επιλογή για τις συναλλαγές που βρίσκονται κάτω από το προβλεπόμενο χρηματικό όριο.

Δεν δημιουργείται, συνεπώς, νέα υποχρέωση ηλεκτρονικής πληρωμής για κάθε δέμα που παραδίδεται στην πόρτα του καταναλωτή.

Το όριο των 500 ευρώ και τα παραδείγματα

Το βασικό όριο για την εξόφληση αγορών με μετρητά παραμένει στα 500 ευρώ.

Για συναλλαγές καταναλωτών που αφορούν αγαθά ή υπηρεσίες συνολικής αξίας 500 ευρώ και άνω, η πληρωμή πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται μέσω κάρτας ή άλλου επιτρεπόμενου ηλεκτρονικού μέσου.

Αντίθετα, όταν η συνολική αξία είναι μικρότερη από 500 ευρώ, η εξόφληση με μετρητά εξακολουθεί να επιτρέπεται.

Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής που αγοράζει μέσω διαδικτύου προϊόν αξίας 50 ευρώ μπορεί να πληρώσει το αντίτιμο κατά την παράδοση του δέματος, χωρίς να χρειάζεται κάρτα.

Το ίδιο ισχύει για μια παραγγελία 150 ευρώ, εφόσον βέβαια το ηλεκτρονικό κατάστημα και η εταιρεία courier προσφέρουν τη δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή.

Διαφορετικό είναι το καθεστώς για μια μεγαλύτερη αγορά. Εάν, για παράδειγμα, ένας καταναλωτής παραγγείλει ηλεκτρονικό υπολογιστή αξίας 700 ευρώ, η εξόφληση πρέπει να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά.

Η διαφορά είναι ότι ο υφιστάμενος περιορισμός συνδέεται με την αξία της συναλλαγής και όχι με το γεγονός ότι το προϊόν αγοράστηκε από ηλεκτρονικό κατάστημα ή παραδίδεται από εταιρεία ταχυμεταφορών.

Στο συρτάρι και τα πρόστιμα για τις εταιρείες courier

Μαζί με την υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή αποσύρεται και η πρόβλεψη για ειδικές χρηματικές κυρώσεις στις εταιρείες ταχυμεταφορών που θα δέχονταν μετρητά κατά την παράδοση προϊόντων.

Σύμφωνα με την αρχική διάταξη, το πρόστιμο θα ανερχόταν στο διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής.

Στην πράξη, αυτό θα σήμαινε ότι για μια παραγγελία 100 ευρώ, η οποία θα εξοφλούνταν με μετρητά κατά την παράδοση, η εταιρεία courier θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με πρόστιμο 200 ευρώ.

Και αυτό παρά το γεγονός ότι η πραγματική αμοιβή της εταιρείας για τη μεταφορά και παράδοση του συγκεκριμένου δέματος θα ήταν μόλις λίγα ευρώ.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη είχε προκαλέσει προβληματισμό, καθώς δημιουργούσε μια δυνητικά δυσανάλογη επιβάρυνση για τον κλάδο των ταχυμεταφορών.

Με την απόσυρσή της, οι εταιρείες απαλλάσσονται από την πρόσθετη αυτή κύρωση, ενώ οι καταναλωτές διατηρούν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τον τρόπο πληρωμής που εξακολουθεί να επιτρέπεται από το ισχύον πλαίσιο.

Έτσι, οι αντικαταβολές με μετρητά παραμένουν κανονικά σε ισχύ για αγορές κάτω των 500 ευρώ, χωρίς να εφαρμόζεται η σχεδιαζόμενη καθολική υποχρέωση ηλεκτρονικής εξόφλησης.