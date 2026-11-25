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Η σύμβαση για το Μιναγιώτικο φράγμα και το αρδευτικό του δίκτυο, υπογράφηκε σήμερα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λίγες εβδομάδες μετά τη δέσμευση του Υπουργού Μαργαρίτη Σχοινά στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα ότι πλησιάζει η ώρα της υπογραφής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 149 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 29,55 εκατ. ευρώ ως χρηματοδοτική συμβολή από πόρους του Ειδικού Προγράμματος ΣΔΙΤ και 119,65 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε όρους καθαρής παρούσας αξίας για τις πληρωμές διαθεσιμότητας. Ο Ιδιωτικός Φορέας που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου είναι το σχήμα ΑΚΤΩΡ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ – Μ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ.

Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη Μεσσηνία, που ενισχύει την αγροτική παραγωγή, αντιμετωπίζει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και καλύπτει τις αρδευτικές ανάγκες περίπου 35.000 στρεμμάτων στους Δήμους Πύλου – Νέστορος και Μεσσήνης. Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 25 έτη, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου κατασκευής.

Συνοπτικά, το αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης περιλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών, την κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του Φράγματος Μιναγιώτικου και ενός σύγχρονου, κλειστού υπογειοποιημένου σωληνωτού αρδευτικού δικτύου στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.

Το Φράγμα Μιναγιώτικου είναι φράγμα βαρύτητας από σκληρό επίχωμα, ύψους 49 μέτρων, με συνολικό όγκο ταμιευτήρα περίπου 11 εκατ. κυβικών μέτρων. Το αρδευτικό δίκτυο αποτελείται από πέντε (5) αρδευτικές ζώνες και περιλαμβάνει τα έργα προσαγωγής, τις απαιτούμενες δεξαμενές αναρρύθμισης, τα αντλιοστάσια, καθώς και το πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο άρδευσης έως τις υδροληψίες.

Το έργο υλοποιείται με αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, σε συνεργασία με τη Μονάδα ΣΔΙΤ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα και στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Η υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτεί την έναρξη ενός εμβληματικού έργου υποδομής, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει βασικό αναπτυξιακό εργαλείο για τον πρωτογενή τομέα της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου.

Στην υπογραφή παρέστησαν οι Υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός και Θανάσης Καββαδάς, οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Αργυρώ Ζέρβα, Αντώνης Φιλιππής, οι βουλευτές Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Λαμπρόπουλος, Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς, ο Διευθυντής της Μονάδας ΣΔΙΤ του ΥΠΕΘΟΟ Νίκος Σέργης και δήμαρχοι της περιοχής. Την ανάδοχο Ένωση εκπροσώπησε ο Αναστάσιος Αρανίτης, διευθύνων σύμβουλος της AKTOR Constructions.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς δήλωσε: «Το Μιναγιώτικο είναι το πέμπτο έργο ΣΔΙΤ που υπογράφουμε στο πρόγραμμα «Ύδωρ 2.0», μετά τον Ταυρωπό, την Υπέρεια και τα Ορφανά, τον Νέστο και το Λασίθι. Και στις πέντε περιπτώσεις κάναμε μια επιλογή που θεωρώ πολιτικά σημαντική. Εκείνος που κατασκευάζει το έργο αναλαμβάνει και να το συντηρεί και να το λειτουργεί. Με αυτή την επιλογή βάζουμε από την αρχή στον σχεδιασμό και τα χρόνια που ακολουθούν την παράδοση του έργου».

Για τη χρηματοδότηση των αρδευτικών έργων μετά το 2027, ο κ. Σχοινάς ανέφερε ότι η Ελλάδα διεκδικεί μεγαλύτερη συμμετοχή των ευρωπαϊκών πόρων της συνοχής. Όπως είπε, «Όταν με το ίδιο έργο εξασφαλίζεις νερό για το χωράφι και για το χωριό, η επένδυση αφορά ολόκληρη την τοπική οικονομία. Έχει λοιπόν κάθε λόγο η Ελλάδα να διεκδικεί για τέτοια έργα μεγαλύτερη συμμετοχή από τους ευρωπαϊκούς πόρους της συνοχής. Έτσι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα έργα στην περιφέρεια και να κρατήσουμε περισσότερους πόρους της ΚΑΠ για το εισόδημα και τις επενδύσεις των αγροτών μας». Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στην προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, η καταβολή της οποίας ξεκινά τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. «Τη Δευτέρα μπαίνει η προκαταβολή. Τον Δεκέμβριο κλείνει ο λογαριασμός της βασικής. Κι από του χρόνου ο αγρότης θα ξέρει από πριν πόσα, πώς και πότε έχει να λαμβάνει από τις ενισχύσεις της ΕΕ. Τέλος πια η αβεβαιότητα για τον Έλληνα παραγωγό». Κλείνοντας, ο κ. Σχοινάς ευχαρίστησε τις υπηρεσίες του Υπουργείου, την Αυτοδιοίκηση και όσους εργάστηκαν για το Μιναγιώτικο. «Ξέρω πόση δουλειά χρειάζεται για να φτάσει ένα τέτοιο έργο στην υπογραφή. Ξέρω επίσης ότι, για τους ανθρώπους στη Μεσσηνία, η ημερομηνία που θα θυμούνται είναι εκείνη που θα ανοίξουν για πρώτη φορά το νερό στο χωράφι τους. Από σήμερα, αυτή την ημερομηνία έχουμε μπροστά μας κι εμείς».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης υπογράμμισε: «Η σημερινή υπογραφή εντάσσεται στις ευρύτερες παρεμβάσεις της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ενίσχυση των υποδομών, του πρωτογενούς τομέα και των αγροτών μας. Παράλληλα, αποδεικνύει τον σημαντικό ρόλο των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στην ανάπτυξη της χώρας και στη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας, σε ολόκληρη την επικράτεια. Με αφορμή την σημερινή εξέλιξη θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι, μέσω του Ειδικού Προγράμματος ΣΔΙΤ, έχει διασφαλιστεί το σύνολο της απαιτούμενης δημόσιας χρηματοδότησης, για την υλοποίηση έργων συνολικής αξίας άνω των 750 εκ. ευρώ με στόχο την αναβάθμιση των αρδευτικών υποδομών της χώρας. Ενώ, με τη νέα σύμβαση, οι υπογεγραμμένες συμβάσεις ΣΔΙΤ ανέρχονται πλέον σε 35, συνολικής επενδυτικής αξίας 4,3 δισ. ευρώ, και πάνω από το 50% του συνολικού χαρτοφυλακίου βρίσκεται ήδη σε φάση υλοποίησης ή λειτουργίας. Κάνουμε τις δεσμεύσεις μας πράξη, δημιουργούμε την Ελλάδα που αξίζει σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες.»

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός σημείωσε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη Μεσσηνία και συνολικά για την Πελοπόννησο. Ένα έργο που αποτελούσε διεκδίκηση δεκαετιών περνά πλέον από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση. Το Μιναγιώτικο Φράγμα αποτελεί στρατηγική επένδυση για τον πρωτογενή τομέα, την τοπική οικονομία και τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Με τη δυνατότητα άρδευσης 35.000 στρεμμάτων στους Δήμους Πύλου – Νέστορος και Μεσσήνης, δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες για τους παραγωγούς μας, ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα της αγροτικής οικονομίας και απαντάμε στις ολοένα μεγαλύτερες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και της λειψυδρίας. Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης, συστηματικής προσπάθειας που καταβάλλουμε στην Πελοπόννησο για την ορθολογική διαχείριση και την εξασφάλιση της επάρκειας των υδάτινων πόρων. Από τις μεγάλες στρατηγικές υποδομές, τα φράγματα και τα εκτεταμένα αρδευτικά δίκτυα, μέχρι τις μικρότερης κλίμακας, αλλά εξίσου αναγκαίες παρεμβάσεις, τις συντηρήσεις και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών, εργαζόμαστε με σχέδιο σε κάθε περιοχή της Πελοποννήσου. Η συνεργασία με την Κυβέρνηση, τους Δήμους και τους αρμόδιους φορείς είναι καθοριστική σε αυτή την προσπάθεια, ώστε να αντιμετωπίσουμε χρόνιες εκκρεμότητες και να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις για έναν σύγχρονο, παραγωγικό και ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα. Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας, όμως κάθε έργο που περνά στην υλοποίηση, μικρό ή μεγάλο, αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς μια πιο παραγωγική, βιώσιμη και ανθεκτική Πελοπόννησο».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου τόνισε: «Η ανάληψη αυτού του εμβληματικού έργου σηματοδοτεί μία νέα σελίδα στην παραγωγή μεγάλων υποδομών στην Ελλάδα, καθώς συνδυάζει την βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, την έμφαση στον κύκλο του νερού, την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής κρίσης και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυτός ο συνδυασμός αποτελεί μία ολιστική απάντηση στις προκλήσεις του αύριο και πρέπει να αποτελέσει τον οδηγό μας για το μέλλον. Ο Όμιλος AKTOR διαθέτει την τεχνογνωσία, την εμπειρία και το ταλέντο που απαιτούνται ώστε συντονισμένα η χώρα μας να δώσει οριστικές και βιώσιμες λύσεις στο μεγάλο θέμα της διαχείρισης των υδατικών πόρων. Και επενδύει συστηματικά στην ανάληψη έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, στο πλαίσιο της στρατηγικής του μετασχηματισμού του σε έναν ολοκληρωμένο Όμιλο υποδομών».