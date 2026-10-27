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Συνεχίζεται και σήμερα η κακοκαιρία, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, ενώ νέα επιδείνωση αναμένεται ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, ενώ σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, με κόκκινη προειδοποίηση για αρκετές περιοχές την Τετάρτη. Ήδη έχουν καταγραφεί σημαντικά ύψη βροχής και προβλήματα στην Αττική, ενώ στην Κω αποφασίστηκε να παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία.

Η κακοκαιρία, που επηρεάζει τη χώρα από την Κυριακή (25/10), έχει προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα, πτώσεις δέντρων και δυσχέρειες στην κυκλοφορία. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο Αμόνι Σοφικού καταγράφηκαν 133 χιλιοστά βροχής και στον Λόφο Χασάνι, στο Ελληνικό, 104 χιλιοστά, έως το απόγευμα της Δευτέρας.

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο προβλέποντας ότι τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την ανατολική χώρα και θα διαρκέσουν τουλάχιστον έως την Τετάρτη.

Πού θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες σήμερα Τρίτη

Σύμφωνα με την νέα επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ, για σήμερα Τρίτη 27 Οκτωβρίου ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση στις ακόλουθες περιοχές:

Σποράδες και Εύβοια: Έως το μεσημέρι και εκ νέου από το βράδυ.

Ανατολική Στερεά: Κυρίως Φθιώτιδα και Βοιωτία, από αργά το βράδυ.

Αττική: Έως τις πρωινές ώρες.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου: Πρόσκαιρα έως το απόγευμα.

Δωδεκάνησα: Από αργά το μεσημέρι.

Θεσσαλία: Κυρίως Μαγνησία και Λάρισα, από το βράδυ.

Σύμφωνα με το meteo.gr, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν επίσης στα βορειοανατολικά, ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, στη Χαλκιδική, στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα οι νεφώσεις θα αυξηθούν από το μεσημέρι, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα κεντρικά και νότια.

Χιονοπτώσεις αναμένονται το βράδυ στα ορεινά της Θεσσαλίας, σε υψόμετρα άνω των 1.300-1.500 μέτρων.

Κόκκινη προειδοποίηση για την 28η Οκτωβρίου

Η κακοκαιρία αναμένεται να ενταθεί την Τετάρτη (28/10), επηρεάζοντας περιοχές όπου έχουν προγραμματιστεί παρελάσεις και εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, κόκκινη προειδοποίηση ισχύει για:

Μαγνησία και Λάρισα: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αργά τη νύχτα.

Σποράδες και Εύβοια: Επικίνδυνα φαινόμενα έως αργά το βράδυ.

Δωδεκάνησα: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Παράλληλα, πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ, τη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα, καθώς και την Αττική έως το μεσημέρι.

Οι τοπικές αρχές θα αξιολογήσουν την εξέλιξη των φαινομένων προκειμένου να αποφασίσουν εάν απαιτούνται αλλαγές στο πρόγραμμα των παρελάσεων. Η έκδοση μετεωρολογικής προειδοποίησης δεν συνεπάγεται αυτομάτως ακύρωση εκδηλώσεων.

Πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και κυκλοφοριακά προβλήματα στην Αττική

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσαν οι βροχοπτώσεις της Δευτέρας στο λεκανοπέδιο, με την Πυροσβεστική να δέχεται περίπου 20 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από ισόγεια και υπόγεια σε Άλιμο, Βάρη, Καλλιθέα, Ελληνικό και Δήμο Αθηναίων. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν χρειάστηκε επέμβαση.

Καταγράφηκαν επίσης 15 κλήσεις για πτώσεις δέντρων, μεταξύ των οποίων περιστατικό στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, κοντά στη συμβολή με τη Χαριλάου Τρικούπη, όπου χρειάστηκε η παρέμβαση πυροσβεστών και συνεργείου του δήμου.

Στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Αμφιθέας, η συγκέντρωση υδάτων δυσχέρανε την κυκλοφορία προς Πειραιά, με τα οχήματα να κινούνται από την αριστερή λωρίδα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε καθίζηση του οδοστρώματος στον Χολαργό και συσσώρευση νερών σε διάφορα σημεία της Αττικής.

Τα περιστατικά αφορούν τον απολογισμό της Δευτέρας, ενώ η Πυροσβεστική παραμένει σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση νέων προβλημάτων.

Με απόφαση του δημάρχου Κω, Θεοδόση Νικηταρά, αναστέλλεται σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων του νησιού, λόγω της αναμενόμενης επιδείνωσης του καιρού.

Το μέτρο αφορά όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, τη γενική και ειδική αγωγή, τις μονάδες προσχολικής αγωγής και τους παιδικούς σταθμούς.

Ο δήμος καλεί τους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Μέχρι την τελευταία διαθέσιμη ενημέρωση δεν έχει ανακοινωθεί γενικευμένη αναστολή λειτουργίας σχολείων σε άλλες περιοχές της χώρας. Τυχόν πρόσθετες αποφάσεις θα ληφθούν από τις αρμόδιες τοπικές αρχές.

Οι σχολικές γιορτές της 27ης Οκτωβρίου ενδέχεται να επηρεαστούν όπου αποφασιστεί αναστολή λειτουργίας, με τις σχολικές μονάδες να ενημερώνουν γονείς και μαθητές για αλλαγές στο πρόγραμμα.

Την Τετάρτη (28/10), τα σχολεία παραμένουν κλειστά λόγω της εθνικής αργίας, ενώ η συμμετοχή στις παρελάσεις θα εξαρτηθεί από τις κατά τόπους αποφάσεις.

Σε Red Code τα Δωδεκάνησα και άλλες περιοχές

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code από τη Δευτέρα 26 έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου βρίσκεται η Ρόδος, όπως και το σύνολο των Δωδεκανήσων, λόγω του αυξημένου κινδύνου πλημμυρών.

Αντίστοιχα μέτρα ετοιμότητας ισχύουν για την Αττική, το Βόρειο Αιγαίο, καθώς και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Σποράδων, Μαγνησίας και Λάρισας.

Ο Δήμος Ρόδου καλεί κατοίκους και επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων, να αποφεύγουν σημεία με συσσωρευμένα νερά και να τηρούν τους αποκλεισμούς δρόμων.

Οι δήμοι και οι περιφέρειες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ έχει ενεργοποιηθεί ο σχεδιασμός αντιμετώπισης πλημμυρικών περιστατικών.

Το Red Code αφορά την κινητοποίηση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και δεν ταυτίζεται απαραίτητα με την κόκκινη μετεωρολογική προειδοποίηση της ΕΜΥ.

Η κακοκαιρία συνοδεύεται από χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ανέμους που θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στα πελάγη.

Στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 5-7 μποφόρ, που από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν στα 4-6. Στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο οι αρχικά μεταβλητοί άνεμοι 3-5 μποφόρ θα στραφούν σταδιακά σε βόρειους, ενώ στο Ιόνιο οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν από 3-5 σε 5-7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί:

Δυτική Μακεδονία: 4-13°C.

Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη: 7-17°C.

Θεσσαλία: 8-18°C.

Ήπειρος: 6-18°C.

Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος: 10-20°C.

Νησιά Ιονίου: 10-19°C.

Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο: 11-17°C.

Κυκλάδες: 10-19°C.

Δωδεκάνησα και Κρήτη: 13-20°C.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το πρωί και πιθανότητα νέων φαινομένων το βράδυ. Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 3-5 μποφόρ και θα εξασθενήσουν από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι, με βορειοδυτικούς ανέμους 2-4 μποφόρ και κατά διαστήματα έως 5 στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς.