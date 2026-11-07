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Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τη μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής που αποκάλυψε η ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, με την επιχείρηση των αρχών να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη στη Βόρεια Ελλάδα και το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του Protothema.gr, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τρεις ισχυροί επιχειρηματίες από τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, ενώ ανάμεσα στα ονόματα που αναφέρονται σε σχέση με το δίκτυο των αχυρανθρώπων βρίσκεται και ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος είναι γνωστός από τον χώρο της ελληνικής showbiz, έχοντας δραστηριοποιηθεί ως μοντέλο και ηθοποιός.

Σημειώνεται πως πριν από λίγη ώρα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα οι 18 συλληφθέντες για την υπόθεση.

Η υπόθεση αφορά έναν πολυδαίδαλο μηχανισμό που φέρεται να λειτουργούσε τα τελευταία τρία χρόνια, χρησιμοποιώντας εκατοντάδες εταιρείες και χιλιάδες ΑΦΜ, με σκοπό τη δημιουργία φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών που δεν θα αποπληρώνονταν ποτέ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα αναζητούσε ανθρώπους που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, και τους έπειθε έναντι μικρής αμοιβής να εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών, χωρίς να έχουν πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία τους.

Πάνω από 4.200 ΑΦΜ στο μικροσκόπιο

Η έρευνα αφορά περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, κυρίως στους κλάδους της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης.

Συνολικά, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, περίπου 1.300 αχυράνθρωποι και 700 πρόσωπα που φέρονται να είχαν την πραγματική διαχείριση των επιχειρήσεων.

Κεντρικό ρόλο στον μηχανισμό φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι σύμφωνα με την έρευνα αναλάμβαναν τη σύσταση εταιρειών και τη διαχείριση των προσώπων που εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 18 συλλήψεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου και τον εντοπισμό όλων των προσώπων που ενδέχεται να είχαν πραγματικό ρόλο στη λειτουργία του.

Πολυτελής ζωή με χρήματα από τη φοροδιαφυγή

Στο πλαίσιο των ερευνών πραγματοποιήθηκαν έφοδοι σε κατοικίες και πολυτελείς βίλες, όπου εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια, κοσμήματα και χρηματικά ποσά.

Οι αρχές εξετάζουν επίσης τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να αξιοποιούσαν τα χρήματα που προέρχονταν από τη μη απόδοση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, με πολυτελή ταξίδια και αγορές ακριβών αντικειμένων.