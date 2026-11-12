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Στη φυλακή οδηγούνται, μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή που ολοκληρώθηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης, ακόμη τρία άτομα που κατηγορούνται για το μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής 206 εκατομμυρίων που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το Protothema.gr, πρόκειται για έναν λογιστή, 45 ετών, ο οποίος αναγράφεται στο διαβιβαστικό ως «αρχιτέκτων και στρατολόγος» σε υποομάδα του κυκλώματος καθώς φέρεται να είναι το πρόσωπο που είχε τον έλεγχο και τα ψηφιακά στοιχεία των αχυρανθρώπων και των πραγματικών ιδιοκτητών.

Ο συγκεκριμένος κατηγορείται, μεταξύ άλλων, ότι έβρισκε και κατάφερνε να πείσει τους αχυρανθρώπους προκειμένου να εκδώσει τις ψηφιακές εξουσιοδοτήσεις, να τους αποσπάσει τους κωδικούς TaxisNet και διεκπεραίωνε εταιρικές υποθέσεις. Επιπλέον, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φέρεται να δέχονταν εντολές και να έστελνε ευαίσθητα εταιρικά έγγραφα (μισθοδοσίες, αλλαγές ωραρίων εργαζομένων, ταυτότητες οφειλής) στους πραγματικούς ιδιοκτήτες.

Ο ίδιος στην απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες και οποιαδήποτε εμπλοκή του στο κύκλωμα και υποστήριξε ότι παρείχε μόνο εργασίες μισθοδοσίας χωρίς να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη φορολογική εργασία και χωρίς να έχει κάποια σχέση με τους ιδιοκτήτες.

Ο «Νομικός Εγκέφαλος»

Την ίδια τύχη με τον λογιστή είχε και ο 48χρονος δικηγόρος ο οποίος περιγράφεται ως «πάροχος» και «νομικός εγκέφαλος» του κυκλώματος.

Ο συγκεκριμένος άνθρωπος όπως περιγράφεται στο διαβιβαστικό προς την Εισαγγελία, είχε αναλάβει τη στρατολόγηση αχυρανθρώπων – να βρίσκει τα εξαρτώμενα ή εικονικά πρόσωπα και να εξασφαλίζει τις φωτογραφίες των ταυτοτήτων τους.

Εκτός των άλλων, φαίνεται πως αποφάσιζε ποια πρόσωπα θα “κάψει” ή θα αποσύρει αν υπήρχε κίνδυνος εντοπισμού ενώ μέσα στη δικογραφία υπάρχουν email προς λογιστή στο οποίο γράφει «μην τη χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει θέμα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του αρνήθηκε τις αποδιδόμενες σε βάρος του κατηγορίες και ισχυρίστηκε ότι ουδέποτε είχε κάποια εμπλοκή με το κύκλωμα. Επιπλέον, υποστήριξε ότι παρείχε μόνο νόμιμες νομικές υπηρεσίες μετά από εντολές που λάμβανε στο πλαίσιο των δικηγορικών του καθηκόντων.

«Τεχνικός βραχίονας του κυκλώματος το λογιστικό γραφείο»

Ένας ακόμη κατηγορούμενος που απολογήθηκε σήμερα ενώπιον της 3η Ειδικής Ανακρίτριας Θεσσαλονίκης ήταν ο 65χρονος συνταξιούχος λογιστής ο οποίος, κατά το διαβιβαστικό, είχε κεντρικό και βασικό ρόλο σε μια από τις ομάδες του κυκλώματος.

Συγκεκριμένα, περιγράφεται ότι το λογιστικό του γραφείο, το οποίο λειτουργούσε με «μπροστινό» έτερο κατηγορούμενο ο οποίος προφυλακίστηκε, δεν εκτελούσε απλώς τυπικά λογιστικά καθήκοντα, αλλά αποτελούσε τον κεντρικό επιχειρησιακό και τεχνικό βραχίονα της εγκληματικής οργάνωσης του πρώτου κυκλώματος.

Ο ίδιος φέρεται να παρείχε μια οριζόντια υπηρεσία στους εν τοις πράγμασι διαχειριστές με την ίδρυση της εταιρίας με διαχειριστές/εταίρους αχυρανθρώπους εφόσον είχε τους κωδικούς του Γ.Ε.ΜΗ., την έκδοση φορολογικών παραστατικών έχοντας τους κωδικούς του e- timologio, την παρακολούθηση του εργατικού δυναμικού έχοντας τους κωδικούς ΙΚΑ/ΕΦΚΑ, τη λογιστική παρακολούθηση (τήρηση βιβλίων, ΦΠΑ) έχοντας τους κωδικούς των διαχειριστών κ.α.

Ο 55χρονος κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες κατά τη διάρκεια της απολογίας του και, μεταξύ άλλων, επικαλέστηκε απόλυτη ακυρότητα της μέχρι τώρα διαδικασίας διότι, όπως υποστήριξε, παραβιάστηκε το βασικότερο όλων υπερασπιστικό του δικαίωμα να ενημερωθεί για το σύνολο της δικογραφίας.

Επιπλέον, αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και φέρετε να υποστήριξε ότι δε γνωρίζει κανέναν από τους συγκατηγορουμένους του και ότι παραχώρησε την εταιρεία σε άλλο πρόσωπο που προφυλακίστηκε, λόγω σοβαρών θεμάτων υγείας που αντιμετωπίζει.

Υπενθυμίζεται ότι από τα 16 άτομα που συνελήφθησαν για την συγκεκριμένη υπόθεση, οι έξι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και κάποιοι επιπρόσθετα με χρηματικές εγγυήσεις.