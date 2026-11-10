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Προφυλακιστέος κρίθηκε ο λογιστής που εμπλέκεται στην υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής ύψους 206 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη, μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας και του εισαγγελέα. Αντίθετα, τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων και χρηματικών εγγυήσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Protothema.gr, για τρεις από τους κατηγορουμένους ορίστηκε εγγύηση 5.000 ευρώ, ενώ τους επιβλήθηκαν η υποχρέωση τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Για τον τέταρτο κατηγορούμενο αποφασίστηκε εγγύηση 20.000 ευρώ, με αντίστοιχους περιοριστικούς όρους, που περιλαμβάνουν την εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και την απαγόρευση μετάβασης στο εξωτερικό.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την Τρίτη (10/11) ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε και ο Ερρίκος Πετιλόν, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Τι υποστηρίζουν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων

Ο δικηγόρος Ελευθέριος Μπλιόνας, ο οποίος εκπροσωπεί δύο επιχειρηματίες που αφέθηκαν ελεύθεροι, υποστήριξε ότι οι εντολείς του παρουσίασαν στις δικαστικές αρχές τα πραγματικά περιστατικά και τον βαθμό εμπλοκής τους στην υπόθεση.

Όπως ανέφερε, οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις τους κατά την περίοδο της πανδημίας συνδέονται, σύμφωνα με την υπερασπιστική γραμμή, με τους λόγους για τους οποίους περιλήφθηκαν στη δικογραφία.

Ο ίδιος τόνισε ότι αντίστοιχες συνθήκες αντιμετώπισαν και άλλοι επιχειρηματίες στη Θεσσαλονίκη, επισημαίνοντας πως πρέπει να προηγηθεί η κρίση της Δικαιοσύνης προτού εξαχθούν συμπεράσματα για τους εμπλεκομένους.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος Παπαγερμανός, που εκπροσωπεί επίσης επιχειρηματία ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος, εκτίμησε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση ενδέχεται να είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχουν απασχολήσει τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

«Η υπόθεση αυτή μόλις έχει αρχίσει να ξετυλίγεται, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη υπόθεση που έχει εμφανιστεί στα δικαστικά χρονικά της Θεσσαλονίκης. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.