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Οι πρόσφατες αναφορές για κυβερνοεπιθέσεις που επηρεάζουν τα συστήματα ψύξης παραγωγικών επιχειρήσεων τροφίμων, καθώς επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου (σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία κ.τ.λ.) σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, αναδεικνύουν τη σημασία της διατήρησης των τροφίμων στη σωστή θερμοκρασία. Η διασφάλιση μη διακοπής της ψυκτικής αλυσίδας – από την παραγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση ως και την διάθεσή τους στον τελικό καταναλωτή – αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια των τροφίμων.

Στο πλαίσιο του συστήματος ασφάλειας τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επιχειρήσεις τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ευαλλοίωτων τροφίμων (κρεοπωλεία, σούπερ μάρκετ), είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια των τροφίμων που διαθέτουν στην αγορά. Εφόσον υπάρχει πιθανότητα η διακοπή της ψύξης να έχει επηρεάσει την ασφάλεια των τροφίμων, οι εν λόγω επιχειρήσεις οφείλουν να αποσύρουν τα συγκεκριμένα προϊόντα από την αγορά.

Οι Αρμόδιες Αρχές, όπως ο Ε.Φ.Ε.Τ., μπορούν να επιβλέπουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφάλειας των τροφίμων και να συντονίζουν τη διαχείριση σχετικών περιστατικών.

Στο πλαίσιο αυτό σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης που επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει τα συστήματα ψύξης και κατ’ επέκταση, την ασφάλεια των τροφίμων, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενημερώνουν σχετικά και τον Ε.Φ.Ε.Τ.

Με αφορμή περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων και στην Ελλάδα, η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας εξέδωσε, στις 14 Οκτωβρίου, δελτίο τύπου με συστάσεις για τις επιχειρήσεις, οι οποίες συνοπτικά περιλαμβάνουν:

• Αποσύνδεση των συστημάτων ελέγχου ψύξης από το δημόσιο διαδίκτυο και απομακρυσμένη πρόσβαση μόνο μέσω ασφαλούς σύνδεσης (VPN) με πολυπαραγοντική αυθεντικοποίηση,

• Αλλαγή των προεπιλεγμένων κωδικών και εγκατάσταση των ενημερώσεων ασφαλείας,

• Αντικατάσταση εξοπλισμού που δεν υποστηρίζεται πλέον από τον κατασκευαστή.

Το Δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ:

https://cyber.gov.gr/i-ethniki-archi-kyvernoasfaleias-eiche-enimerosei kai-systisei-sygkekrimena-metra-prostasias-gnostopoiontas-ton-kindyno se-elegktes-emporikis-psyxis/

Σημειώνεται ότι οι φορείς που υπάγονται στον ν. 5160/2024 (NIS2) οφείλουν να αναφέρουν κάθε σημαντικό περιστατικό κυβερνοεπίθεσης εντός 24 ωρών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:

https://cyber.gov.gr/kyvernoepitheseis/anafora-symvanton/

Οι φορείς αυτοί αποτελούν δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε 18 κρίσιμους τομείς. Τα τρόφιμα αναφέρονται στους Λοιπούς Κρίσιμους Τομείς (Παράρτημα ΙΙ του εν λόγω νόμου) όπου ο τομέας αναφέρεται ως «Παραγωγή, μεταποίηση και διανομή τροφίμων», περιλαμβάνοντας επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη χονδρική διανομή και τη βιομηχανική παραγωγή και μεταποίηση.