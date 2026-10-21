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Μια κίνηση που για πολλούς αποτελεί απαραίτητο μέτρο προστασίας του σπιτιού μπορεί, υπό ορισμένες συνθήκες, να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από το επιθυμητό. Το να παραμένει το κλειδί στην εσωτερική πλευρά της εξώπορτας κατά τη διάρκεια της νύχτας θεωρείται από αρκετούς ένας επιπλέον τρόπος θωράκισης της κατοικίας απέναντι στους διαρρήκτες. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρακτική δεν εγγυάται μεγαλύτερη ασφάλεια και ενδέχεται να δυσκολέψει την πρόσβαση όταν προκύψει κάποια έκτακτη ανάγκη.

Η πραγματική αποτελεσματικότητα μιας κλειδαριάς εξαρτάται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά της και όχι απλώς από το εάν υπάρχει κλειδί τοποθετημένο στον μηχανισμό.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν η ποιότητα της πόρτας, ο τύπος του κυλίνδρου ασφαλείας, η κατάσταση της κλειδαριάς και η σωστή εγκατάστασή της.

Επομένως, η παρουσία του κλειδιού από την εσωτερική πλευρά δεν θα πρέπει να θεωρείται από μόνη της πρόσθετο μέτρο αποτροπής μιας διάρρηξης.

Τι συμβαίνει όταν το κλειδί παραμένει στην κλειδαριά

Ο τρόπος λειτουργίας διαφέρει ανάλογα με τον μηχανισμό που διαθέτει κάθε πόρτα.

Σε ορισμένους κυλίνδρους, όταν ένα κλειδί βρίσκεται ήδη τοποθετημένο στην εσωτερική πλευρά, δεν είναι δυνατή η χρήση δεύτερου κλειδιού από έξω.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και ένα μέλος της οικογένειας που διαθέτει κανονικό κλειδί μπορεί να μην καταφέρει να ξεκλειδώσει την εξώπορτα.

Δεν ισχύει, ωστόσο, το ίδιο για όλες τις κλειδαριές.

Οι σύγχρονοι κύλινδροι που διαθέτουν λειτουργία έκτακτης ανάγκης επιτρέπουν το ξεκλείδωμα από την εξωτερική πλευρά, ακόμη και όταν υπάρχει άλλο κλειδί στην εσωτερική.

Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό οι ένοικοι να γνωρίζουν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του μηχανισμού που χρησιμοποιούν καθημερινά.

Ο κίνδυνος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Το σημαντικότερο πρόβλημα δεν αφορά απαραίτητα την προστασία από τους διαρρήκτες, αλλά τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στην κατοικία όταν υπάρχει ανάγκη.

Εάν, για παράδειγμα, ένας ηλικιωμένος αισθανθεί αδιαθεσία ή συμβεί κάποιο άλλο επείγον περιστατικό, ένα συγγενικό πρόσωπο που διαθέτει κλειδί ενδέχεται να μην μπορεί να ανοίξει την πόρτα από έξω.

Μια τέτοια καθυστέρηση μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική σε καταστάσεις όπου απαιτείται γρήγορη παρέμβαση.

Εξίσου κρίσιμη είναι και η αντίστροφη περίπτωση: η δυνατότητα άμεσης εξόδου από το σπίτι.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή ανάγκης εκκένωσης, η εξώπορτα πρέπει να μπορεί να ανοίγει γρήγορα από το εσωτερικό, χωρίς περιττές δυσκολίες.

Συνεπώς, η επιλογή του κατάλληλου συστήματος κλειδώματος πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο την προστασία από εξωτερικές απειλές όσο και την ασφάλεια των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στο σπίτι.

Προσφέρει πραγματική προστασία από διάρρηξη;

Δεν υπάρχει ένας ενιαίος κανόνας για όλες τις κλειδαριές, καθώς η επίδραση του εσωτερικού κλειδιού στη λειτουργία του μηχανισμού διαφέρει ανάλογα με την κατασκευή του.

Η προστασία από πιθανή παραβίαση βασίζεται κυρίως στα χαρακτηριστικά ασφαλείας του κυλίνδρου, στην ανθεκτικότητα της πόρτας και στην ποιότητα της εγκατάστασης.

Το γεγονός ότι ένα δεύτερο κλειδί δεν μπορεί να λειτουργήσει από την εξωτερική πλευρά δεν αποτελεί απόδειξη ότι η πόρτα προστατεύεται αποτελεσματικότερα απέναντι σε κάθε μέθοδο διάρρηξης.

Γι’ αυτό και η επιλογή κατάλληλου μηχανισμού είναι ουσιαστικότερη από τη διατήρηση μιας συνήθειας που δημιουργεί απλώς την αίσθηση μεγαλύτερης ασφάλειας.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι ιδιοκτήτες

Το πρώτο βήμα είναι να διαπιστωθεί εάν η υπάρχουσα κλειδαριά διαθέτει λειτουργία έκτακτης ανάγκης, καθώς και εάν μπορεί να ξεκλειδώσει εξωτερικά όταν υπάρχει κλειδί στην εσωτερική πλευρά.

Ένας επαγγελματίας κλειδαράς μπορεί να αξιολογήσει τον μηχανισμό και να προτείνει λύσεις που εξασφαλίζουν καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην προστασία από διάρρηξη και την ασφαλή πρόσβαση.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία έχει να διασφαλίζεται ότι η έξοδος από την κατοικία μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση σε περίπτωση κινδύνου.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι το κλειδί στην εσωτερική πλευρά της πόρτας δεν αποτελεί αυτομάτως εγγύηση μεγαλύτερης προστασίας.

Αντίθετα, ανάλογα με τον τύπο της κλειδαριάς, μπορεί να δημιουργήσει ένα πρόσθετο εμπόδιο σε περιπτώσεις όπου η άμεση πρόσβαση στο σπίτι είναι απολύτως απαραίτητη.