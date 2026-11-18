Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Τον κίνδυνο να μείνουν εκτός μιας σημαντικής ευνοϊκής ρύθμισης για τις παλαιές κληρονομιές αντιμετωπίζουν χιλιάδες πολίτες, καθώς πλησιάζει η λήξη της προθεσμίας που προβλέπει ο νέος νόμος για το κληρονομικό δίκαιο.

Όπως γράφει το protothema.gr, η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα σε κληρονόμους που δεν είχαν ασκήσει εγκαίρως το σχετικό δικαίωμα να ζητήσουν την απογραφή της κληρονομιαίας περιουσίας, ώστε να περιορίσουν την προσωπική τους ευθύνη για τυχόν κληρονομικά χρέη.

Με επιστολή του προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, ζητεί την παράταση της προθεσμίας τουλάχιστον έως τις 30 Ιουνίου 2027, επισημαίνοντας ότι πολλοί ενδιαφερόμενοι δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως για τη δυνατότητα που παρέχει ο νόμος 5303/2026.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους, η μεταβατική διάταξη δεν έχει γίνει ευρέως γνωστή, με αποτέλεσμα πολίτες να απευθύνονται ακόμη και σήμερα σε νομικούς για να διαπιστώσουν αν μπορούν να υπαχθούν σε αυτήν. Η σχετική δυνατότητα παρέχεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων να μην έχει προηγηθεί αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της ατομικής περιουσίας του κληρονόμου.

Ακολουθεί το περιεχόμενο της επιστολής προς τον υπουργό Δικαιοσύνης:

«Όπως γνωρίζετε σε ελάχιστες ημέρες λήγει η προθεσμία της διάταξης της παραγράφου 8 του άρθρου 33 νόμου 5303/2026 για τη δυνατότητα αποδοχής παλαιών κληρονομιών με το ευεργέτημα της απογραφής.

Η σημαντική μεταβατική διάταξη αυτή παρέχει τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες, που είτε δεν γνώριζαν είτε, δεν πρόλαβαν να ασκήσουν το δικαίωμα αυτό.

Έχει περιέλθει σε γνώση μας ότι πολλοί πολίτες απευθύνονται σε συναδέλφους μας για το ζήτημα αυτό και έτσι έχουμε διαπιστώσει ότι δεν έχει προλάβει να γίνει ευρέως γνωστή η ρύθμιση αυτή.

Για τον λόγο αυτό θεωρούμε ότι είναι αναγκαία μια παράταση τουλάχιστον μέχρι 30/6/2027».