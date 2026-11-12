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Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΜΒΟΥ-Δίκτυα του Παγκόσμιου Ελληνισμού συγκροτήθηκε σε σώμα τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Πρόεδρος: Μιχάλης Χαλιάσος, Ερευνητής Καθηγητής στο Ινστιτούτο Νομισματικής και Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας του Πανεπιστημίου Γκαίτε της Φρανκφούρτης και Ιδρυτικός Διευθυντής του Δικτύου CEPR για τα Οικονομικά των Νοικοκυριών

Αντιπρόεδρος: Γιώργος Πρεβελάκης. Διετέλεσε τακτικός καθηγητής Γεωπολιτικής στην Σορβόννη(Παρίσι 1) και Μόνιμος Αντιπρόσωπος (Πρέσβης) της Ελλάδα στον Ο.Ο.Σ.Α. (2013-2015 και 2019-2023)

• Γενικός Γραμματέας: Αλέκος Κρητικός. Έχει διατελέσει ανώτερο στέλεχος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ.Γ. Υπουργείων Εσωτερικών & Ανάπτυξης, Περιφερειάρχης Αττικής, Πρόεδρος Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

• Ταμίας: Χάρης Αντωνίου. Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Neptune Maritime Leasing Ltd και της Codrus Capital AG, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου των Natech SA και Snappi Bank SA

• Μέλη: Άννα Γριμάνη, Δημοσιογράφος- Συγραφέας, πρ. πρόεδρος Ανθρωπιστικού Οργανισμού για άπορα παιδιά της Ελλάδας με συγγενή καρδιοπάθεια, Μέλος της Τιμητικής Επιτροπής Μεντόρων της HOPEgenesis

Σοφία Δροσοπούλου, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Καρλσρούης, Καθηγήτρια Γλωσσών Προγραμματισμού, Imperial College London

Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Eurobank A.E., Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (EET), Μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ και Αριστίνδην Μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

• Αναπληρωματικά μέλη:

Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του ΔΣ της ΑΤΤICA ΒΑΝΚ, Διευθύνων Σύμβουλος της PQH Α.Ε., εντεταλμένος σύμβουλος της PwC, Δ/νων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ

Νικόλαος Μαυρίδης. Διδάκτωρ του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), Πανεπιστημιακός και Σύμβουλος στην Ρομποτική και στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με πλούσια διεθνή επαγγελματική εμπειρία

Σε δήλωσή του ο νέος Πρόεδρος, Καθηγητής Μιχάλης Χαλιάσος, ανέφερε: «Ο Κόμβος έχει ήδη αποδείξει ότι, όταν η γνώση και οι σχέσεις του Ελληνισμού του εξωτερικού συναντούν θεσμούς και επιχειρήσεις εδώ, στη χώρα, γεννιούνται πρωτοβουλίες που μετατρέπουν τις ιδέες σε πράξη, ενισχύουν τη διεθνή θέση της Ελλάδας και συμβάλλουν στην ευημερία των κατοίκων της. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την εμπιστοσύνη. Στόχος μας είναι περισσότερα έργα, περισσότεροι συνεργάτες και μετρήσιμο όφελος για την Ελλάδα.»

Σημειώνεται επίσης ότι με τίτλο «Η Ελλάδα ως κόμβος του μέλλοντος – Καινοτομία, συνέργεια και ανάπτυξη», θα πραγματοποιηθεί το 4ο Ετήσιο Συνέδριο Εργασίας του Κόμβου, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα λάβει χώρα στο Μέγαρο Καρατζά της Εθνικής Τράπεζας, με κεντρικό ομιλητή τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα. Οι εργασίες του θα εστιάσουν στην οικονομική ανθεκτικότητα των νοικοκυριών, στη χρηματοδότηση της ναυτιλίας, στη συμπερίληψη στην τεχνητή νοημοσύνη, στη βιοτεχνολογία και στις προοπτικές της Ελλάδας στον τομέα του Διαστήματος.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, με προεγγραφή στο komvos-node.org/eggrafi