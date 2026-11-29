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Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες του Λιμενικού στη μαρίνα Φλοίσβου για τον εντοπισμό 31χρονου Έλληνα, ο οποίος εργάζεται ως σεφ στη θαλαμηγό «Andora» και έπεσε χθες στη θάλασσα, ενώ επιχειρούσε να επιβιβαστεί στο σκάφος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 31χρονος δεν αναζητήθηκε παρά μόνο σήμερα το πρωί, όταν έγινε αντιληπτή η απουσία του.

Τα στελέχη του Λιμενικού, εξετάζοντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της μαρίνας, διαπίστωσαν ότι ο άνδρας κατευθυνόταν χθες προς τη θαλαμηγό παραπατώντας.

Οι λιμενικοί ξεκίνησαν αμέσως έρευνες για τον εντοπισμό του, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Στην επιχείρηση η οποία πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), συμμετέχουν στελέχη του Λιμενικού, ιδιώτες δύτες, δύτες της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (ΕΟΔ), καθώς και ιδιωτικά σκάφη.