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Οικονομική ανάσα για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών χιλιάδων ευάλωτων νοικοκυριών σχεδιάζεται ενόψει της εορταστικής περιόδου, μέσω του νέου Market Pass, που θα χρηματοδοτεί αγορές τροφίμων και βασικών ειδών διαβίωσης.

Η κυβερνητική επιδίωξη είναι να πραγματοποιηθεί η πρώτη πληρωμή πριν από τα Χριστούγεννα του 2026, με τα αρχικά ποσά να αναμένονται υψηλότερα από τη συνήθη μηνιαία ενίσχυση, καθώς το πρόγραμμα προβλέπεται να έχει αναδρομική ισχύ.

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, η μέση μηνιαία επιδότηση υπολογίζεται σε 60 ευρώ, ενώ η πρώτη καταβολή θα μπορούσε, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αγγίξει ακόμη και τα 1.000 ευρώ, λόγω της συσσώρευσης αναδρομικών ποσών.

Ωστόσο, το ανώτατο αυτό ποσό αποτελεί εκτίμηση και όχι εξασφαλισμένη παροχή για όλους τους δικαιούχους. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης θα διαφοροποιείται ανά νοικοκυριό, ανάλογα με τις προϋποθέσεις ένταξης και τη μέθοδο υπολογισμού των αναδρομικών, που θα οριστικοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Voucher για τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης

Η οικονομική στήριξη θα χορηγείται μέσω voucher, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αγορά τροφίμων και άλλων βασικών αγαθών από επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη δράση.

Βασικό χαρακτηριστικό του νέου μηχανισμού είναι ότι οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι τα προϊόντα που χρειάζονται, αντί να παραλαμβάνουν προκαθορισμένα πακέτα επισιτιστικής βοήθειας.

Για τη χρηματοδότηση του προγράμματος έχουν εξασφαλιστεί 400 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους, με χρονικό ορίζοντα αξιοποίησης δύο ετών.

Η παρέμβαση αποσκοπεί αφενός στην ενίσχυση της αγοραστικής δυνατότητας των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών και αφετέρου στη στήριξη της κατανάλωσης σε επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Στόχος η πρώτη καταβολή πριν από τις γιορτές

Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου μεταξύ της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, και του προέδρου της ΕΣΕΕ, Σταύρου Καφούνη.

Κατά τη συνάντηση επισημάνθηκε ότι προτεραιότητα αποτελεί η πραγματοποίηση της πρώτης πληρωμής πριν από τα Χριστούγεννα, ώστε τα νοικοκυριά να λάβουν την ενίσχυση σε μια περίοδο αυξημένων καταναλωτικών αναγκών.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι η αναδρομικότητα θα οδηγήσει σε σημαντικά αυξημένη αρχική καταβολή, εφόσον προχωρήσει ο σχεδιασμός εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

«Η πρώτη καταβολή, λόγω της αναδρομικότητας, θα είναι σημαντικά αυξημένη και στόχος μας είναι να δοθεί πριν από τα Χριστούγεννα. Έτσι στηρίζουμε τους πολίτες που το έχουν ανάγκη και ταυτόχρονα τονώνουμε την τοπική αγορά την περίοδο των γιορτών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προς το παρόν, τα οριστικά κριτήρια ένταξης και τα ακριβή ποσά ανά δικαιούχο δεν έχουν προσδιοριστεί. Κατά συνέπεια, η αναμενόμενη μηνιαία ενίσχυση των 60 ευρώ και το ενδεχόμενο πρώτης καταβολής έως 1.000 ευρώ αποτυπώνουν τον σχεδιασμό και όχι οριστικοποιημένες ατομικές παροχές.