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Οικονομικό κίνητρο ύψους 10.000 ευρώ αποκτούν όσοι επιθυμούν να εγκαταλείψουν τα μεγάλα αστικά κέντρα και να κάνουν μια νέα αρχή στην Ευρυτανία, η οποία γίνεται η πρώτη μη ακριτική περιοχή της ηπειρωτικής Ελλάδας που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Την επέκταση του προγράμματος ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, από το Καρπενήσι η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, σηματοδοτώντας την έναρξη της τρίτης φάσης της πρωτοβουλίας για την πληθυσμιακή αναζωογόνηση της ελληνικής περιφέρειας.

Μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα εφαρμοζόταν σε περιφερειακές ενότητες της ακριτικής Βόρειας Ελλάδας. Πλέον, διευρύνεται γεωγραφικά, καλύπτοντας και περιοχές της ενδοχώρας που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα, με την Ευρυτανία να επιλέγεται ως αφετηρία λόγω της μεγάλης πληθυσμιακής συρρίκνωσης που έχει καταγράψει.

Πώς θα χορηγούνται τα 10.000 ευρώ

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, με το 50% του ποσού, δηλαδή 5.000 ευρώ, να χορηγείται ως προκαταβολή, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι στην κάλυψη των πρώτων εξόδων της μετεγκατάστασης.

Μία από τις σημαντικότερες προβλέψεις του προγράμματος είναι ότι οι υποψήφιοι δικαιούχοι δεν υποχρεούνται να έχουν εξασφαλίσει θέση εργασίας πριν από τη μετακόμισή τους. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να αρθεί ένα από τα βασικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν όσοι εξετάζουν το ενδεχόμενο μόνιμης εγκατάστασης στην περιφέρεια.

Η πρωτοβουλία απευθύνεται, μεταξύ άλλων, σε ανθρώπους που κατάγονται από την περιοχή και επιθυμούν να επιστρέψουν στον τόπο τους, σε νέα ζευγάρια που θέλουν να δημιουργήσουν ή να μεγαλώσουν την οικογένειά τους μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και σε πολίτες που αναζητούν διαφορετικές συνθήκες καθημερινότητας και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Οι ακριβείς ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για την Ευρυτανία, καθώς και οι αναλυτικοί όροι ένταξης στη νέα φάση του προγράμματος, δεν διευκρινίστηκαν στη σημερινή ανακοίνωση.

Γιατί επιλέχθηκε η Ευρυτανία

Η επιλογή της Ευρυτανίας δεν είναι τυχαία, καθώς, όπως επισήμανε η Δόμνα Μιχαηλίδου, πρόκειται για τον νομό που έχει καταγράψει τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή συρρίκνωση.

Στόχος του υπουργείου είναι η ενίσχυση του μόνιμου πληθυσμού, η προσέλκυση νέων οικογενειών και η αναζωογόνηση της τοπικής κοινωνίας, πέρα από την εποχική οικονομική δραστηριότητα που συνδέεται με τον τουρισμό.

«Θέλουμε να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα σε όσους κατάγονται από το Καρπενήσι και επιθυμούν να επιστρέψουν, σε νέα ζευγάρια που θέλουν να μεγαλώσουν εδώ τα παιδιά τους, σε ανθρώπους που αναζητούν καλύτερη ποιότητα ζωής. Θέλουμε το Καρπενήσι γεμάτο ζωή 365 ημέρες τον χρόνο, με περισσότερους μόνιμους κατοίκους, νέες οικογένειες και περισσότερα παιδιά στα σχολεία», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός.

Στις 4.800 οι αιτήσεις για μετακόμιση στην περιφέρεια

Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση των οικονομικών κινήτρων μετεγκατάστασης είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η υπουργός, έχουν ήδη υποβληθεί 4.800 αιτήσεις στο Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης συνολικά.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στην Ευρυτανία, η Δόμνα Μιχαηλίδου συναντήθηκε με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται στις δημογραφικές προκλήσεις της περιοχής, στις πολιτικές στήριξης των κατοίκων και στη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. Η υπουργός επισκέφθηκε επίσης το ΚΑΠΗ Καρπενησίου και το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας, όπου συνομίλησε με πολίτες και εργαζομένους.