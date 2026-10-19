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Στις 14 Οκτωβρίου ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα για τη διευρυμένη εφαρμογή του Προγράμματος Μετεγκατάστασης

Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου. Όπως διευκρίνισε η υπουργός, το πρόγραμμα Μετεγκατάστασης προβλέπει οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ για όσους επιθυμούν να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της Ελλάδας, με το 50% της ενίσχυσης να καταβάλλεται προκαταβολικά.

Η κυρία Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η διασύνδεση των διαθέσιμων στεγαστικών προγραμμάτων, ώστε οι πολίτες να μπορούν να επιλέγουν το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με τις ανάγκες τους, είτε πρόκειται για μετεγκατάσταση, ανακαίνιση κατοικίας ή αγορά πρώτης στέγης.

Σε ποιες περιοχές επεκτείνεται η Μετεγκατάσταση

Μετά την αρχική εφαρμογή στον Έβρο, το πρόγραμμα επεκτείνεται σε δέκα ακόμη περιφερειακές ενότητες: Κιλκίς, Φλώρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρρες, Ιωάννινα και Θεσπρωτία.

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν τόσο όσοι κατοικούν ήδη στην Ελλάδα όσο και Έλληνες του εξωτερικού ή άλλοι πολίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα στις επιλέξιμες περιοχές.

Σημαντικές είναι και οι αλλαγές στα κριτήρια ένταξης, καθώς το πρόγραμμα έχει απλοποιηθεί με βάση τις ανάγκες που κατέγραψαν οι τοπικές κοινωνίες.

Ειδικότερα, καταργείται η υποχρέωση απόδειξης απασχόλησης στον τόπο μετεγκατάστασης, ενώ αρκεί ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία ή να μισθώνει ακίνητο στην περιοχή.

Επιπλέον, η οικονομική ενίσχυση δεν περιορίζεται πλέον σε όσους εγκαθίστανται σε χωριά, καθώς επιτρέπεται η μετεγκατάσταση και σε πόλεις των περιοχών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

«Ανακαινίζω»: Επιδότηση έως 36.000 ευρώ και προκαταβολή 50%

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα «Ανακαινίζω», έχουν ήδη εκδοθεί περίπου 94.000 βεβαιώσεις, εκ των οποίων οι 80.000 αφορούν κατοικίες που χρησιμοποιούνται από τους ιδιοκτήτες τους και οι υπόλοιπες 14.000 ακίνητα που παραμένουν κλειστά.

Με την ενεργοποίηση της σχετικής πλατφόρμας οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να δηλώνουν τις επιλέξιμες δαπάνες, προκειμένου να λάβουν ως προκαταβολή το 50% της προβλεπόμενης επιχορήγησης.

Το ύψος της επιδότησης μπορεί να καλύπτει έως το 95% των επιλέξιμων εργασιών, με ανώτατο ποσό τις 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα αποτελεί η πραγματοποίηση ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης του ακινήτου, παράλληλα με τις εργασίες ανακαίνισης.

«Σπίτι μου ΙΙΙ»: Νέα στεγαστικά δάνεια για 20.000 δικαιούχους

Η υπουργός αναφέρθηκε επίσης στο σχεδιαζόμενο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ», το οποίο εκτιμάται ότι θα δώσει τη δυνατότητα σε περίπου 20.000 επιπλέον πολίτες να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία.

Το νέο πρόγραμμα προβλέπει διευρυμένα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια, με στόχο να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά.

Συγκεκριμένα, θα απευθύνεται σε πολίτες ηλικίας 25 έως 55 ετών, ενώ η μέγιστη αξία της κατοικίας που μπορεί να αποκτηθεί θα ανέρχεται στις 300.000 ευρώ.

Το ανώτατο ύψος του στεγαστικού δανείου θα φτάνει τις 230.000 ευρώ, ενώ για τα ζευγάρια το εισοδηματικό όριο θα διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Παράλληλα, προβλέπονται ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τις πολύτεκνες και γενικότερα τις πολυμελείς οικογένειες, ώστε να μπορούν να αποκτήσουν κατοικίες μεγαλύτερης επιφάνειας που ανταποκρίνονται στις στεγαστικές τους ανάγκες.

Το «Σπίτι μου ΙΙΙ» σχεδιάζεται ως συνέχεια του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ», μέσω του οποίου περισσότεροι από 14.100 πολίτες έχουν ήδη αποκτήσει ιδιόκτητη κατοικία.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις τιμές των ακινήτων

Αναφερόμενη στα αποτελέσματα των υφιστάμενων στεγαστικών παρεμβάσεων, η κ. Μιχαηλίδου επισήμανε ότι η μέση ηλικία των δικαιούχων του «Σπίτι μου ΙΙ» ήταν τα 38 έτη, στοιχείο που, σύμφωνα με την ίδια, αποτυπώνει τη στόχευση του προγράμματος σε νεότερα νοικοκυριά.

Σε σχέση με τις επιπτώσεις των στεγαστικών προγραμμάτων στην αγορά ακινήτων, η υπουργός υποστήριξε ότι οι μέχρι σήμερα έρευνες δεν καταδεικνύουν διαφορετική εξέλιξη των τιμών για τα ακίνητα που αγοράστηκαν μέσω των προγραμμάτων «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ».

Όπως ανέφερε, οι τιμές των συγκεκριμένων κατοικιών κινήθηκαν με ρυθμούς αντίστοιχους της υπόλοιπης αγοράς, χωρίς να προκύπτουν, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, ενδείξεις ότι τα προγράμματα προκάλεσαν μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές πώλησης.