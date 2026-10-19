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Σε τροχαίο δυστύχημα στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) έχασε τη ζωή του ο επιχειρηματίας Μανώλης Ροδουσάκης, ο οποίος είχε γίνει γνωστός για την πρωτοβουλία του να αρνείται τον ανεφοδιασμό δικύκλων όταν οι οδηγοί τους δεν φορούσαν κράνος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον κόμβο του Πλατανιά, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο επιχειρηματίας, με συνεπιβάτιδα τη σύζυγό του, συγκρούστηκε με βαν.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, από τη σύγκρουση ο Μανώλης Ροδουσάκης τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ η σύζυγός του, Μαρία, μεταφέρθηκε τραυματισμένη για ιατρική περίθαλψη. Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία ΒΟΑΚ.

Η σύζυγός του έχει διατελέσει πρόεδρος του Συνδέσμου για τη Διάδοση των Καλών Τεχνών στην Κρήτη, με τον οποίο συνδέεται το Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων.

Ο Μανώλης Ροδουσάκης δραστηριοποιούνταν επιχειρηματικά στην περιοχή των Χανίων και της Κισσάμου, διατηρώντας αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στην οδό Κισσάμου, επιχείρηση οικοδομικών υλικών και πρατήριο καυσίμων στην Κίσσαμο.

Η πρωτοβουλία να μην ανεφοδιάζει μοτοσικλετιστές χωρίς κράνος

Το 2024, ο επιχειρηματίας είχε προχωρήσει σε μια πρωτοβουλία για την οδική ασφάλεια, αποφασίζοντας να μην εξυπηρετεί στο πρατήριό του οδηγούς μοτοσικλετών που δεν φορούσαν προστατευτικό κράνος. Αφορμή είχε αποτελέσει ο θάνατος ενός 16χρονου δικυκλιστή σε τροχαίο δυστύχημα στην Κίσσαμο, την ίδια χρονιά.

Η κίνηση του Ροδουσάκη αποτέλεσε την αφετηρία για τη διάδοση της συγκεκριμένης πρακτικής και σε άλλα πρατήρια καυσίμων, αρχικά στην Κρήτη και στη συνέχεια σε περισσότερες περιοχές της χώρας.

Ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Χανίων και αντιδήμαρχος, Γιάννης Δρακακάκης, μιλώντας στο zarpanews.gr, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του επιχειρηματία. «Το πρώτο πανελλαδικά που ξεκίνησε την διαδικασία να μη βάζει καύσιμο σε μοτοσικλετιστές που δεν φοράνε κράνος. Εμείς τότε σαν Ενωση Βενζινοπωλών το κοινοποιήσαμε σε όλη την Κρήτη και αυτή η δράση επεκτάθηκε σε όλη την Ελλάδα με αφορμή τροχαίο με νεαρό στο Καστέλλι που δεν φορούσε κράνος», ανέφερε.

Ο ίδιος στάθηκε και στο γεγονός ότι ο επιχειρηματίας, που είχε αναλάβει πρωτοβουλία για την πρόληψη των τροχαίων δυστυχημάτων, έχασε τελικά τη ζωή του σε τροχαίο. «Αυτός ο άνθρωπος προσπάθησε να σώσει ανθρώπους από τροχαία και δυστυχώς έφυγε ο ίδιος από τροχαίο», δήλωσε.