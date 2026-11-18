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Περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 40 εκατ. ευρώ έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση της αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο». Στο επίκεντρο βρίσκονται περισσότερα από 90 ακίνητα σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και τραπεζικές καταθέσεις, επενδυτικά προϊόντα και άλλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν εντοπιστεί σε λογαριασμούς και τραπεζικές θυρίδες.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αποκτά ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί τουλάχιστον 210 φυσικά πρόσωπα και περίπου 340 εταιρείες. Ήδη, με διάταξη του προέδρου της Αρχής και πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, έχουν δεσμευτεί περισσότερα από 90 ακίνητα, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων.

Οι αριθμοί και τα ευρήματα όσο προχωρά η έρευνα είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά και αποτυπώνουν το μέγεθος της έκνομης δραστηριότητας των συλληφθέντων και των υπολοίπων εμπλεκομένων.

Παράλληλα, όμως τα ευρήματα δείχνουν ότι εδώ και πολλά χρόνια τα ελεγχόμενα πρόσωπα κατάφερναν να δρουν ανενόχλητα και να περνούν κάτω από τα ραντάρ ελέγχου των αρμόδιων αρχών, χωρίς κανένας από όσους είχαν υποχρέωση και δυνατότητα να αντιληφθούν το τι γινόταν .

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ακόμα και μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης στο πλαίσιο της συνεργασίας της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος με αντίστοιχες Αρχές του εξωτερικού, έχουν εντοπιστεί χρηματικά ποσά που δεν είχαν χαρτογραφηθεί μέχρι σήμερα και παρέμεναν άγνωστα.

Ετοιμάζεται πολυσέλιδο πόρισμα

Πάντως, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα που διεξάγεται υπό την επίβλεψη του Χαράλαμπου Βουρλιώτη και ήδη ετοιμάζεται πολυσέλιδο πόρισμα με όλα τα ευρήματα για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα το οποίο άμεσα θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα για τις περαιτέρω ενέργειες .

Εάν ο αριθμός των ευρημάτων αυξηθεί μετά το τέλος της έρευνας της Αρχής, τότε όσα στοιχεία περιέλθουν σε γνώση της θα αποστέλλονται αμέσως στην Ποινική Δικαιοσύνη.