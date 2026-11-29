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Θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου του Στέφανου Πατάκη, ιδρυτή των Εκδόσεων Πατάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησαν με μια συγκινητική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό των Εκδόσεων τα παιδιά του, Άννα, Έλενα και Αλέξανδρος.

Όπως αναφέρουν, ο πατέρας τους επέστρεψε το απόγευμα του Σαββάτου από το γραφείο στο σπίτι του και, ενώ ανέβαινε τις σκάλες με τα πόδια, όπως συνήθιζε, παραπάτησε. Τα παιδιά του αναφέρονται και στη σοβαρή περιπέτεια υγείας που είχε αντιμετωπίσει το περασμένο καλοκαίρι, από την οποία είχε ανακάμψει γρήγορα. «Είμαστε πολλοί και είμαστε συντετριμμένοι», αναφέρουν, αποχαιρετώντας τον πατέρα τους με τη φράση «Καλή ανάπαυση στο φως, μπαμπά».

Φιλόλογος, συγγραφέας, μεταφραστής και εκδότης, ο Στέφανος Πατάκης αφιέρωσε τη ζωή του στο βιβλίο και την ελληνική γλώσσα, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον εκδοτικό χώρο.

Ολόκληρη η ανακοίνωση των Εκδόσεων Πατάκη:

«Σάββατο απόγευμα, μετά τις 7μμ, ο πατέρας μας επέστρεψε από το γραφείο στο σπίτι.

Όπως πάντα, ανέβαινε τη σκάλα με τα πόδια. Παρ´ όλο που το καλοκαίρι πέρασε μια γερή δοκιμασία η υγεία του, την αντιμετώπισε παλικαρίσια και συνήλθε γρήγορα.Σήμερα παραπάτησε κι αυτό ήταν.

Το λεξικό του πενθεί, όπως εμείς και η μητέρα μας και τα εγγόνια του. Και όλοι οι συνεργάτες και συνοδοιπόροι τόσων χρόνων.

Είμαστε πολλοί και είμαστε συντετριμμένοι.

Καλή ανάπαυση στο φως, μπαμπά.

Άννα, Έλενα, Αλέξανδρος».

Ποιος ήταν ο Στέφανος Πατάκης

Ο Στέφανος Πατάκης, φιλόλογος, εκπαιδευτικός, συγγραφέας και ιδρυτής ενός από τους σημαντικότερους εκδοτικούς οίκους της χώρας, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939.

Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο Γυμνάσιο Καλλιθέας και σπούδασε Φιλολογία στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Αθηνών, αποφοιτώντας το 1962. Εργάστηκε ως καθηγητής στην ιδιωτική Μέση Εκπαίδευση, μεταξύ άλλων στο Λεόντειο Λύκειο και στο Κολέγιο Αθηνών, καθώς και σε φροντιστήρια, ενώ υπήρξε ιδιοκτήτης και διευθυντής δικού του φροντιστηρίου.

Παράλληλα με την εκπαιδευτική του δραστηριότητα, ανέπτυξε πλούσιο συγγραφικό έργο, με επίκεντρο τα φιλολογικά μαθήματα, την αρχαία ελληνική και τη λατινική γραμματεία.

Μεταξύ των σημαντικότερων έργων του συγκαταλέγονται οι μεταφράσεις των «Βίων» του Κορνηλίου Νέπωτα και του «De Bello Gallico» του Ιουλίου Καίσαρα, τα αντίστοιχα λεξικά, το «Λεξικό ρημάτων Αρχαίας Ελληνικής, ομαλών και ανωμάλων», σε συνεργασία με τον Νικόλαο Τζιράκη, καθώς και εκπαιδευτικά βιβλία για τον «Επιτάφιο» του Θουκυδίδη και την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή.

Συνεργάστηκε, επίσης, με πολλούς φιλολόγους για τη συγγραφή εκπαιδευτικών βοηθημάτων, μεταφράσεων αρχαίων ελληνικών κειμένων και ερμηνευτικών αναλύσεων έργων της νεοελληνικής λογοτεχνίας.

Η ίδρυση των Εκδόσεων Πατάκη

Το 1974 ίδρυσε μαζί με τη σύζυγό του, Μελπομένη Πατάκη, τις Εκδόσεις Πατάκη, οι οποίες εξελίχθηκαν σε έναν από τους μεγαλύτερους και πλέον αναγνωρίσιμους εκδοτικούς οίκους της Ελλάδας, με παρουσία στην ελληνική και ξένη λογοτεχνία, στο παιδικό βιβλίο, στις επιστημονικές και εκπαιδευτικές εκδόσεις και στα λεξικά.

Διετέλεσε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Σ. Πατάκη Α.Ε., ενώ ανέπτυξε σημαντική συνδικαλιστική και θεσμική δραστηριότητα στον χώρο του βιβλίου.

Υπήρξε γενικός γραμματέας του Συλλόγου Εκδοτών και Βιβλιοπωλών Αθήνας, αντιπρόσωπός του στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών και Βιβλιοχαρτοπωλών Ελλάδας, καθώς και ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Εκδοτών Βιβλίου Ελλάδος και της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξε για ζητήματα που αφορούσαν την ενιαία τιμή του βιβλίου, την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και τη στρατηγική οργάνωση των εκδοτικών επιχειρήσεων.

Με περισσότερες από πέντε δεκαετίες παρουσίας στον εκδοτικό χώρο, ο Στέφανος Πατάκης συνέδεσε το όνομά του με την ελληνική εκπαίδευση, την ανάδειξη της λογοτεχνίας και την ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς βιβλίου.