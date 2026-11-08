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Η σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας φαίνεται πως ενισχύει την προσέλευση των πολιτών στα φαρμακεία για τον αντιγριπικό εμβολιασμό, με τη ζήτηση να παρουσιάζει αύξηση το τελευταίο διάστημα. Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), Μανόλης Κατσαράκης, από τις 2 Οκτωβρίου, οπότε ξεκίνησε η φετινή εμβολιαστική περίοδος, έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 500.000 εμβολιασμοί, με τους 350.000 να έχουν γίνει χωρίς ιατρική συνταγή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πάνω από το 90% των αντιγριπικών εμβολίων χορηγείται μέσω των φαρμακείων, ενώ δεν παρατηρούνται προβλήματα διαθεσιμότητας, καθώς τα αποθέματα κρίνονται επαρκή για την κάλυψη των αναγκών.

Για τη φετινή περίοδο έχουν εισαχθεί συνολικά στην ελληνική αγορά 3,64 εκατομμύρια δόσεις αντιγριπικών εμβολίων, με τη μεγαλύτερη ποσότητα να έχει ήδη διοχετευθεί στο δίκτυο των φαρμακείων.

Πώς γίνεται ο εμβολιασμός στα φαρμακεία

Η διαδικασία για τη χορήγηση του συμβατικού αντιγριπικού εμβολίου παραμένει απλή, καθώς οι πολίτες μπορούν να εμβολιαστούν απευθείας στα φαρμακεία, χρησιμοποιώντας μόνο τον ΑΜΚΑ τους, χωρίς προηγούμενη συνταγογράφηση. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται τόσο σε ασφαλισμένους όσο και σε ανασφάλιστους πολίτες.

Διαφορετικό είναι το καθεστώς για τα ενισχυμένα αντιγριπικά εμβόλια, τα οποία προορίζονται για συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών. Στις περιπτώσεις αυτές εξακολουθεί να απαιτείται ιατρική συνταγή.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι ο εμβολιασμός πρέπει να πραγματοποιείται εγκαίρως, ιδιαίτερα από όσους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, καθώς ο οργανισμός χρειάζεται περίπου δύο εβδομάδες μετά τη χορήγηση του εμβολίου για να αναπτύξει την απαραίτητη ανοσολογική προστασία.

Στην Ελλάδα, η κυκλοφορία της εποχικής γρίπης συνήθως εντείνεται τον Ιανουάριο, ενώ η μεγαλύτερη έξαρση καταγράφεται κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο. Ωστόσο, η ακριβής χρονική στιγμή έναρξης του επιδημικού κύματος δεν μπορεί να προβλεφθεί με βεβαιότητα.

Παρότι το αντιγριπικό εμβόλιο δεν εξασφαλίζει απόλυτη προστασία από τη μόλυνση, μειώνει τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης και εμφάνισης επιπλοκών, ιδιαίτερα στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς.

Γρίπη: Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΥ

Σε χαμηλά επίπεδα εξακολουθεί να κινείται η δραστηριότητα της εποχικής γρίπης στην κοινότητα, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Η θετικότητα παραμένει κάτω από το 10%, το οποίο αποτελεί το επιδημικό όριο για την έναρξη της εποχικής δραστηριότητας, παρουσιάζοντας μάλιστα μικρή μείωση συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα.

Όσον αφορά τις νοσηλείες, καταγράφηκαν 39 νέες εισαγωγές ασθενών με γρίπη, έναντι 52 που είχαν σημειωθεί την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα. Παράλληλα, αναφέρθηκαν έξι νέα σοβαρά περιστατικά εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης, τα οποία χρειάστηκαν νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Το θετικό στοιχείο είναι ότι κατά το ίδιο διάστημα δεν καταγράφηκε νέος θάνατος από γρίπη.

Ποιοι πρέπει να κάνουν κατά προτεραιότητα το αντιγριπικό εμβόλιο

Ο ετήσιος αντιγριπικός εμβολιασμός συνιστάται ιδιαίτερα στα άτομα που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν σοβαρές επιπλοκές σε περίπτωση λοίμωξης.

Σύμφωνα με τις συστάσεις, προτεραιότητα έχουν:

– Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, ανεξάρτητα από την παρουσία άλλων προβλημάτων υγείας.

– Βρέφη και παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 5 ετών.

– Παιδιά και ενήλικες με χρόνια νοσήματα, όπως αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις, σακχαρώδη διαβήτη, νεφρική νόσο ή ανοσοκαταστολή.

– Έγκυες γυναίκες, σε οποιοδήποτε στάδιο της εγκυμοσύνης, καθώς και λεχώνες και θηλάζουσες.

– Άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία.

– Φροντιστές και άτομα που συγκατοικούν με βρέφη μικρότερα των 6 μηνών ή με ασθενείς που αντιμετωπίζουν υποκείμενα νοσήματα.

– Επαγγελματίες υγείας και προσωπικό που απασχολείται σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας.

– Εργαζόμενοι και φιλοξενούμενοι σε δομές φροντίδας, όπως ιδρύματα χρονίως πασχόντων, μονάδες ηλικιωμένων, κλειστές δομές και κέντρα φιλοξενίας.

– Επαγγελματίες που έρχονται συστηματικά σε επαφή με πτηνά ή χοίρους, μεταξύ των οποίων κτηνίατροι, πτηνοτρόφοι και χοιροτρόφοι.

Η έγκαιρη ανοσοποίηση των συγκεκριμένων ομάδων θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τον περιορισμό των σοβαρών περιστατικών και της επιβάρυνσης του συστήματος υγείας κατά τους χειμερινούς μήνες.

COVID-19: Περιορισμένο ενδιαφέρον για εμβολιασμό παρά την αύξηση των κρουσμάτων

Σε αντίθεση με την αυξημένη κινητικότητα που παρατηρείται στον αντιγριπικό εμβολιασμό, η ανταπόκριση των πολιτών στον εμβολιασμό κατά της COVID-19 παραμένει χαμηλή.

Η εικόνα αυτή καταγράφεται παρά το γεγονός ότι η θετικότητα των διαγνωστικών ελέγχων για τον SARS-CoV-2 εμφανίζει ανοδική τάση σε πανελλαδικό επίπεδο. Ειδικότερα, κατά την εβδομάδα 19 έως 25 Οκτωβρίου, οι νέες εισαγωγές ασθενών με COVID-19 στα νοσοκομεία ανήλθαν σε 182, έναντι 121 την προηγούμενη εβδομάδα. Στο ίδιο διάστημα καταγράφηκαν μία νέα διασωλήνωση και ένας νέος θάνατος που σχετίζεται με τη λοίμωξη.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η εποχική γρίπη και ο SARS-CoV-2 κυκλοφορούν ταυτόχρονα στην κοινότητα, γεγονός που ενισχύει τη σημασία της εμβολιαστικής προστασίας, ιδιαίτερα για τα άτομα που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου. Στόχος είναι να περιοριστεί η πιθανότητα σοβαρής νόσησης, αλλά και ο κίνδυνος ταυτόχρονης λοίμωξης από τους δύο αναπνευστικούς ιούς.

Σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών, το εμβόλιο κατά της COVID-19 μπορεί να χορηγηθεί την ίδια ημέρα με το αντιγριπικό εμβόλιο, αρκεί οι δύο ενέσεις να πραγματοποιηθούν σε διαφορετικά ανατομικά σημεία. Υπάρχει, ωστόσο, διαφορά ως προς τους χώρους στους οποίους πραγματοποιούνται οι εμβολιασμοί.

Ενώ το συμβατικό αντιγριπικό εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί στα φαρμακεία, ο εμβολιασμός κατά του SARS-CoV-2 πραγματοποιείται σε οργανωμένα εμβολιαστικά κέντρα και όχι στα φαρμακεία.

Ο εποχικός εμβολιασμός έναντι της COVID-19 συστήνεται κατά προτεραιότητα σε άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, καθώς και σε πολίτες με υποκείμενα νοσήματα, ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Η προστασία των ευάλωτων ομάδων παραμένει βασική προτεραιότητα ενόψει του χειμώνα, καθώς η παράλληλη κυκλοφορία των δύο ιών ενδέχεται να αυξήσει τις πιέσεις στα νοσοκομεία τους επόμενους μήνες.