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Έως τις 27 Νοεμβρίου αναμένεται να δουν χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς περισσότερα από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, καθώς πλησιάζει η καταβολή της επιστροφής ενοικίου για τις δαπάνες στέγασης του 2025. Η φετινή πληρωμή αφορά περισσότερους δικαιούχους, μετά τη διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, ενώ το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από τα μισθώματα που έχουν δηλωθεί στην εφορία.

Η ΑΑΔΕ προετοιμάζει τις πιστώσεις, με βασικό κανόνα την επιστροφή ποσού ίσου με το ένα δωδέκατο της ετήσιας δαπάνης ενοικίου. Για την κύρια κατοικία προβλέπεται ανώτατο ποσό 800 ευρώ, το οποίο αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Ξεχωριστή ενίσχυση έως 800 ευρώ ανά φοιτητή προβλέπεται για τη φοιτητική στέγη, ενώ ειδικό καθεστώς ισχύει για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων που υπηρετούν στην περιφέρεια.

Το τελικό ποσό δεν καθορίζεται αποκλειστικά από το μηνιαίο ενοίκιο που αναγράφεται στο μισθωτήριο. Σημαντικό ρόλο έχουν τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων και οι διασταυρώσεις που πραγματοποιεί η φορολογική διοίκηση.

Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση – Τα νέα εισοδηματικά όρια

Η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων αυξάνει τον αριθμό των νοικοκυριών που μπορούν να λάβουν την επιστροφή ενός ενοικίου.

Τα νέα όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Άγαμοι: Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ , από 20.000 ευρώ προηγουμένως.

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως , από 20.000 ευρώ προηγουμένως. Έγγαμοι και μέρη συμφώνου συμβίωσης: Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 35.000 ευρώ , έναντι 28.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί , από 4.000 ευρώ προηγουμένως.

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως , έναντι 28.000 ευρώ, με προσαύξηση , από 4.000 ευρώ προηγουμένως. Μονογονεϊκές οικογένειες: Εισόδημα έως 39.000 ευρώ, από 31.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Η αύξηση των ορίων επιτρέπει την ένταξη στην ενίσχυση και νοικοκυριών που μέχρι πρότινος βρίσκονταν εκτός των προβλεπόμενων εισοδηματικών προϋποθέσεων.

Ωστόσο, η κάλυψη του εισοδηματικού κριτηρίου δεν αρκεί από μόνη της, καθώς για την κύρια κατοικία εξετάζεται και η ακίνητη περιουσία του νοικοκυριού.

Το περιουσιακό κριτήριο

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ.

Για έναν άγαμο, το ανώτατο όριο διαμορφώνεται στις 120.000 ευρώ.

Το ποσό προσαυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης, καθώς και κατά 20.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Στον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη η συνολική ακίνητη περιουσία του υπόχρεου, του συζύγου ή του μέρους συμφώνου συμβίωσης και των εξαρτώμενων παιδιών.

Επομένως, ένα νοικοκυριό μπορεί να πληροί τις εισοδηματικές προϋποθέσεις, αλλά να μην είναι δικαιούχος της ενίσχυσης εφόσον η αξία της ακίνητης περιουσίας του υπερβαίνει το αντίστοιχο όριο.

Πώς υπολογίζεται η επιστροφή – Παραδείγματα

Το ποσό που καταβάλλεται προκύπτει από το 1/12 των ενοικίων που πληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2025, με εφαρμογή των προβλεπόμενων ανώτατων ορίων.

Για παράδειγμα:

Μηνιαίο ενοίκιο 500 ευρώ: Ετήσια δαπάνη 6.000 ευρώ και επιστροφή 500 ευρώ .

Ετήσια δαπάνη 6.000 ευρώ και επιστροφή . Μηνιαίο ενοίκιο 700 ευρώ: Ετήσια δαπάνη 8.400 ευρώ και επιστροφή 700 ευρώ .

Ετήσια δαπάνη 8.400 ευρώ και επιστροφή . Μηνιαίο ενοίκιο 1.000 ευρώ, χωρίς παιδιά: Ετήσια δαπάνη 12.000 ευρώ, αλλά η επιστροφή περιορίζεται στα 800 ευρώ λόγω του ανώτατου ορίου.

Ετήσια δαπάνη 12.000 ευρώ, αλλά η επιστροφή περιορίζεται στα λόγω του ανώτατου ορίου. Μηνιαίο ενοίκιο 1.000 ευρώ, με δύο εξαρτώμενα παιδιά: Το ανώτατο ποσό αυξάνεται στα 900 ευρώ, λόγω της προσαύξησης των 50 ευρώ για κάθε παιδί.

Υπάρχει, πάντως, ένας σημαντικός περιορισμός: η προσαύξηση λόγω τέκνων δεν μπορεί να οδηγήσει σε επιστροφή μεγαλύτερη από το ένα δωδέκατο της πραγματικής ετήσιας δαπάνης.

Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και αν το οικογενειακό πλαφόν είναι υψηλότερο, η καταβολή δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό που προκύπτει από τα ενοίκια που πράγματι καταβλήθηκαν.

Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση λόγω εξαρτώμενων παιδιών εφαρμόζεται για κάθε γονέα.

Φοιτητική κατοικία και ειδικές κατηγορίες εργαζομένων

Για τη φοιτητική κατοικία, προβλέπεται ξεχωριστή επιστροφή έως 800 ευρώ για κάθε φοιτητή.

Ωστόσο, όταν περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά διαμένουν στην ίδια μισθωμένη κατοικία, η ενίσχυση καταβάλλεται μία μόνο φορά για το συγκεκριμένο ακίνητο.

Δεν απαιτείται, επίσης, η μίσθωση να έχει διαρκέσει ολόκληρο το έτος.

Εάν ένας ενοικιαστής κατέβαλε 600 ευρώ τον μήνα για επτά μήνες, η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 4.200 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή διαμορφώνεται στα 350 ευρώ.

Αντίστοιχα, όταν έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες διαδοχικές μισθώσεις μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος, για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των ενοικίων που καταβλήθηκαν.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια.

Για τις συγκεκριμένες κατηγορίες προβλέπεται ενίσχυση που αντιστοιχεί σε δύο ενοίκια, χωρίς την εφαρμογή των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Η ρύθμιση διαφοροποιεί τη μεταχείριση των συγκεκριμένων εργαζομένων από το γενικό καθεστώς επιστροφής ενός ενοικίου.

Οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ και τα ανείσπρακτα μισθώματα

Πριν από την καταβολή της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ προχωρά σε ελέγχους των στοιχείων που έχουν δηλωθεί, ώστε να προσδιοριστεί το ποσό που δικαιούται κάθε ενοικιαστής.

Οι διασταυρώσεις αφορούν τις πληροφορίες του μισθωτή, τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια και τις φορολογικές δηλώσεις των ιδιοκτητών.

Τυχόν διαφορές μεταξύ των δηλωμένων ποσών μπορούν να επηρεάσουν τον υπολογισμό της επιστροφής.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι περιπτώσεις ανείσπρακτων ενοικίων.

Όταν ο ιδιοκτήτης δεν έχει εισπράξει το συμφωνημένο μίσθωμα, η επιστροφή δεν υπολογίζεται με βάση το ποσό που αναγράφεται απλώς στο συμβόλαιο.

Αντίθετα, λαμβάνονται υπόψη τα μισθώματα που έχουν δηλωθεί ως πραγματικά εισπραχθέντα, ώστε η ενίσχυση να αντιστοιχεί στην καταγεγραμμένη δαπάνη.

Οι κυρώσεις για ανακριβείς δηλώσεις

Αυστηρές συνέπειες προβλέπονται για όσους υποβάλουν ανακριβή στοιχεία σχετικά με την κύρια ή τη φοιτητική κατοικία τους.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι ένας ενοικιαστής έλαβε την ενίσχυση με βάση λανθασμένες ή ανακριβείς δηλώσεις, υποχρεούται να επιστρέψει ολόκληρο το ποσό που εισέπραξε, μαζί με τους προβλεπόμενους τόκους.

Παράλληλα, επιβάλλεται αποκλεισμός από τη συγκεκριμένη ενίσχυση για τα επόμενα τρία έτη.

Με την πληρωμή να αναμένεται έως τις 27 Νοεμβρίου 2026, το ενδιαφέρον των δικαιούχων στρέφεται πλέον στα ποσά που θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους και στην ορθή αποτύπωση των μισθωμάτων στα φορολογικά στοιχεία.