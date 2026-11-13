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Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα ασκήθηκε σε βάρος του αδελφού του Πύρρου Δήμα, Οδυσσέα, ο οποίος συνελήφθη για παραβίαση της νομοθεσίας περί ντόπινγκ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το protothema.gr, από τις εισαγγελικές Αρχές του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της παράνομης προμήθειας, αποθήκευσης και εμπορίας απαγορευμένων ουσιών, που έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν θετικά την απόδοση της αγωνιστικής του διάθεσης ή να συγκαλύψουν τέτοια μεταβολή, λόγω της συμμετοχής σε αγώνες, κατ´επάγγελμα και με σκοπό προσπορισμού περιουσιακού οφέλους και το πλημμέλημα της παραβίασης της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι ο 58χρονος, ο οποίος έδινε αναβολικά και στον ανήλικο γιο του, συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (12/11) σε περιοχή της Αττικής, έπειτα από πολύμηνη έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Σύλληψη προπονητή άρσης βαρών για προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως προπονητή άρσης βαρών, φέρεται να προμήθευε και να χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες σε αθλητές τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2024.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η περίπτωση ανήλικου αθλητή, στον οποίο διαπιστώθηκε ότι είχε χορηγηθεί απαγορευμένη ουσία κατά τη διάρκεια αγώνα. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον αθλητή ανιχνεύθηκε ουσία η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA).

Ποινική δίωξη για κακούργημα σε βάρος του Οδυσσέα Δήμα για ντόπινγκ σε αθλητές – Έδινε αναβολικά και στον ανήλικο γιο του

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχαν επιβληθεί ποινές αποκλεισμού τόσο στον προπονητή όσο και στον αθλητή.

Κατασχέθηκαν 871 σκευάσματα και 15.000 ευρώ

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν στην κατοικία του 58χρονου και σε χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων στην Αττική, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

– 871 τεμάχια παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, σε μορφή δισκίων και αμπουλών.

– 17 δελτία αθλητών.

– Ιδιόχειρες σημειώσεις.

– Μία συσκευή κινητού τηλεφώνου.

– Το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, τα κατασχεθέντα φαρμακευτικά σκευάσματα δεν διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά και χαρακτηρίζονται επιβλαβή για την υγεία όσων τα χρησιμοποιούν.