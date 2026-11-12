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Περισσότερο χρόνο για να τακτοποιήσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις έχουν οι διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ανακοίνωσε παράταση της προθεσμίας υποβολής των σχετικών δηλώσεων για τον Σεπτέμβριο του 2026.

Ειδικότερα, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1227/2026), η καταληκτική ημερομηνία μετατίθεται για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, δίνοντας τη δυνατότητα στους υπόχρεους να ολοκληρώσουν τη διαδικασία χωρίς τις δυσκολίες που καταγράφηκαν το προηγούμενο διάστημα.

Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να διευκολυνθούν οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές ακινήτων που αντιμετώπισαν τεχνικά προβλήματα κατά την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων βραχυχρόνιας διαμονής.

Με τη νέα προθεσμία παρέχεται επιπλέον χρόνος για την καταχώριση των απαραίτητων στοιχείων που αφορούν τις μισθώσεις του Σεπτεμβρίου, ώστε οι υπόχρεοι να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προβλεπόμενες υποχρεώσεις τους.

Πού μπορούν να απευθυνθούν οι διαχειριστές ακινήτων

Για διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων my1521 της ΑΑΔΕ, η οποία παρέχει υποστήριξη τόσο τηλεφωνικά όσο και μέσω διαδικτύου.

Συγκεκριμένα, η εξυπηρέτηση πραγματοποιείται:

Τηλεφωνικά: Στον αριθμό 1521, τις εργάσιμες ημέρες, από τις 07:00 έως τις 20:00.

Ηλεκτρονικά: Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας my1521, η οποία λειτουργεί σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Για τα φυσικά πρόσωπα, η διαδρομή στην πλατφόρμα είναι:

Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων > Δηλώσεις Μισθωμάτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων Φυσικών Προσώπων > Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής για Φυσικά Πρόσωπα.

Αντίστοιχα, για τα νομικά πρόσωπα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδρομή:

Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων > Δηλώσεις Μισθωμάτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων Νομικών Προσώπων > Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής για Νομικά Πρόσωπα.