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Σε τροχιά πειθαρχικής διερεύνησης εισέρχεται η υπόθεση των δημόσιων τοποθετήσεων του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη Φλωρίδη, ο οποίος με άρθρο του έκανε λόγο για φαινόμενα διαφθοράς στη Δικαιοσύνη, αναφερόμενος σε δικαστική υπόθεση που είχε χειριστεί ο ίδιος.

Η διαδικασία περνά πλέον στον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, Μιχάλη Πικραμένο, στον οποίο διαβιβάζεται ο σχετικός φάκελος, προκειμένου να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες ενέργειες για την εξέταση της υπόθεσης.

Τη διαβίβαση αναλαμβάνει ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, καθώς ο αρμόδιος υπουργός, Γιώργος Φλωρίδης, είναι αδελφός του αντεισαγγελέα.

Υπό κανονικές συνθήκες, η αρμοδιότητα για την κίνηση πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος ανώτατων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών ανήκει στον υπουργό Δικαιοσύνης. Η συγγενική σχέση, ωστόσο, επιβάλλει διαφορετικό χειρισμό στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Μετά την παραλαβή του φακέλου, ο κ. Πικραμένος αναμένεται να ορίσει αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο οποίος θα αναλάβει τη διεξαγωγή της έρευνας σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στο τέλος της εξέτασης θα συνταχθεί πορισματική αναφορά, με αξιολόγηση των στοιχείων και των δεδομένων που θα έχουν συγκεντρωθεί.

Το άρθρο για τη «φλέβα διαφθοράς» και οι αντιδράσεις

Αφετηρία της υπόθεσης αποτέλεσε η δημοσίευση άρθρου του Βασίλη Φλωρίδη με τίτλο «Φλέβα Διαφθοράς», στο οποίο διατυπώνονταν σοβαρές αιχμές για τον τρόπο διαχείρισης συγκεκριμένης δικαστικής υπόθεσης.

Ο αντεισαγγελέας υποστήριξε ότι στην υπόθεση, την οποία είχε χειριστεί ο ίδιος στον Άρειο Πάγο, είχαν σημειωθεί κατασκευή στοιχείων και παραπομπές προσώπων χωρίς επαρκή τεκμηρίωση.

Μεταξύ των προσώπων στα οποία αναφερόταν η υπόθεση περιλαμβάνονταν και υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ υπήρχε επίσης σύνδεση με συγγενικό πρόσωπο εν ενεργεία υπουργού.

Οι δημόσιες αναφορές του εισαγγελικού λειτουργού προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στον χώρο της Δικαιοσύνης.

Δικαστικές ενώσεις και δικηγορικοί σύλλογοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη δημοσιοποίηση τέτοιων ισχυρισμών, ενώ ο Άρειος Πάγος και η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου προχώρησαν επίσης σε ανακοινώσεις.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρέθηκε το γεγονός ότι ο Βασίλης Φλωρίδης επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια για εκκρεμή δικαστική υπόθεση στην οποία είχε συμμετάσχει με την ιδιότητα του εισαγγελικού λειτουργού.

Οι αντιδράσεις επικεντρώθηκαν στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η δημόσια παρέμβαση και στο ζήτημα της θεσμικής συμπεριφοράς που απαιτείται από τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης.

Η θέση του Βασίλη Φλωρίδη

Από την πλευρά του, ο αντεισαγγελέας υπερασπίζεται την επιλογή του να δημοσιοποιήσει τις απόψεις του, υποστηρίζοντας ότι βασικός του στόχος ήταν η ανάδειξη φαινομένων διαφθοράς στον χώρο της Δικαιοσύνης.

Όπως έχει διευκρινίσει, δεν επιδίωξε να στοχοποιήσει συγκεκριμένους δικαστές ή εισαγγελείς, ούτε να αναφερθεί ονομαστικά σε πρόσωπα που συμμετείχαν στους επίμαχους χειρισμούς.

Παράλληλα, έχει ήδη ζητήσει από τα αρμόδια όργανα τη διενέργεια πειθαρχικού ελέγχου σε βάρος δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών που ενεπλάκησαν στη διαχείριση της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Με τη διαβίβαση του φακέλου στον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, η υπόθεση εισέρχεται στο στάδιο της θεσμικής αξιολόγησης.

Η έρευνα που θα ακολουθήσει καλείται να εξετάσει τις συνθήκες της δημόσιας παρέμβασης και τα δεδομένα που σχετίζονται με αυτή, χωρίς η έναρξη της διαδικασίας να προδικάζει οποιαδήποτε πειθαρχική ευθύνη.

Το πόρισμα της έρευνας θα αποτελέσει το επόμενο κρίσιμο βήμα για την εξέλιξη της υπόθεσης.