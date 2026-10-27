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Στην απολογία του Κωνσταντίνου Αντάρα, ιδρυτή της Pizza Fan, και του στενού συνεργάτη του, Δημήτρη Ηλιόπουλου, στρέφεται σήμερα, το ενδιαφέρον των δικαστικών Αρχών, καθώς συνεχίζεται η ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση της φερόμενης μεγάλης φορολογικής απάτης που συνδέεται με την αλυσίδα εστίασης.

Οι δύο άνδρες, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με κακουργηματικές κατηγορίες, αναμένεται να παρουσιάσουν τις θέσεις τους ενώπιον του ανακριτή, έχοντας λάβει προθεσμία έως σήμερα το πρωί για να προετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή.

Οι συνήγοροί τους έχουν ήδη εκφράσει την πρόθεση των εντολέων τους να συνεργαστούν με τις δικαστικές Αρχές, αμφισβητώντας παράλληλα το ποσό των 25 εκατ. ευρώ που έχει δημοσιοποιηθεί ως ύψος της φορολογικής παράβασης.

Εκτός από τους δύο βασικούς κατηγορουμένους, σήμερα αναμένεται να περάσουν από το ανακριτικό γραφείο και άλλα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Ανάμεσά τους βρίσκονται λογιστές, προγραμματιστής και διαχειριστές καταστημάτων, στους οποίους αποδίδονται διαφορετικοί ρόλοι στη λειτουργία του υπό διερεύνηση κυκλώματος.

Το βάρος πέφτει στα στοιχεία που θα επικαλεστούν οι κατηγορούμενοι και στις εξηγήσεις που θα δώσουν για όσα τους αποδίδονται. Με την ολοκλήρωση των απολογιών, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή τους.

Τι αναμένεται να υποστηρίξει ο Αντάρας στην απολογία του

Μιλώντας χθες στην τηλεόραση του ALPHA, ο δικηγόρος του Κωνσταντίνου Αντάρα, Μιχάλης Μαρκουλάκος, παρουσίασε βασικά σημεία της υπερασπιστικής γραμμής του εντολέα του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διευθέτηση των φορολογικών εκκρεμοτήτων και στην ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης.

Όπως εξήγησε, βασική επιδίωξη του ιδρυτή της Pizza Fan είναι να υποβληθούν, εφόσον προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο, οι απαραίτητες τροποποιητικές δηλώσεις τόσο από τη μητρική εταιρεία όσο και από τα καταστήματα franchise. Στόχος, σύμφωνα με τον συνήγορό του, είναι να αποδεσμευτούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και να αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία της αλυσίδας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί και στις εξηγήσεις για το 1 εκατ. ευρώ σε μετρητά που εντοπίστηκε σε κρύπτη στο σπίτι του Αντάρα, κατά τη διάρκεια αστυνομικής έρευνας.

Σύμφωνα με όσα έχει γνωστοποιήσει η υπεράσπιση, ο επιχειρηματίας αναμένεται να ισχυριστεί ότι τα χρήματα προέρχονται από την 30ετή επιχειρηματική του δραστηριότητα και ότι το λογιστικό ταμείο της εταιρείας δικαιολογεί την ύπαρξη του συγκεκριμένου ποσού. Παράλληλα, πρόκειται να υποστηρίξει ότι τα χρήματα βρίσκονταν στην κατοχή του ως παρακαταθήκη.

Ο ιδρυτής της Pizza Fan αναμένεται επίσης να αρνηθεί τις κατηγορίες περί εκβιασμού, απορρίπτοντας όσα περιλαμβάνονται στη δικογραφία σχετικά με συναντήσεις με ιδιοκτήτες καταστημάτων franchise, κατά τις οποίες φέρεται να του παραδίδονταν σε τακτά χρονικά διαστήματα αδήλωτα χρηματικά ποσά.

Κατά την εκδοχή της υπεράσπισης, οι συγκεκριμένες συναντήσεις είχαν αποκλειστικά επιχειρηματικό χαρακτήρα και πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους δικαιοδόχους.

«Ήταν συναντήσεις που γίνονταν σε γνωστά ξενοδοχεία για να τίθενται οι στόχοι και να γίνεται ενημέρωση αναφορικά με την πορεία της επιχείρησης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος του.

Ο Μιχάλης Μαρκουλάκος υπογράμμισε ακόμη ότι ο εντολέας του ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το μέλλον της Pizza Fan και την αποκατάσταση των περίπου 2.500 εργαζομένων που απασχολούνται συνολικά στην αλυσίδα.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι πέντε κατηγορούμενοι

Στο μεταξύ, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν χθες οι πέντε πρώτοι εμπλεκόμενοι που απολογήθηκαν στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, ενώ η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται για τους υπόλοιπους κατηγορουμένους.

Πρόκειται για τρεις λογιστές, έναν προγραμματιστή και έναν ιδιοκτήτη καταστήματος franchise στη Νέα Ιωνία, οι οποίοι είχαν οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις πράξεις που τους αποδίδονται.

Η έρευνα των δικαστικών και διωκτικών Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει συνολικά 126 κατηγορουμένους, στοιχείο ενδεικτικό της έκτασης της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σε βάρος των συλληφθέντων έχει ασκηθεί, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και για φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ, μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Στις κατηγορίες περιλαμβάνονται επίσης, ανάλογα με τον φερόμενο ρόλο κάθε εμπλεκομένου, η άμεση συνέργεια στις παραπάνω πράξεις και η ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η σημερινή διαδικασία θεωρείται καθοριστική για τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς οι απολογίες των δύο βασικών κατηγορουμένων αναμένεται να αποσαφηνίσουν την υπερασπιστική τους θέση απέναντι στα στοιχεία της δικογραφίας.