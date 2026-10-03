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Το A Day With My Pet από το topetmou.gr γεμίζει σήμερα την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και την Πάτρα με χαμόγελα και κουνιστές ουρές.

Η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα γιορτάζουν σήμερα την αγάπη για τα ζώα, καθώς το αγαπημένο φεστιβάλ A Day With My Pet, που διοργανώνει το topetmou.gr, πραγματοποιείται ταυτόχρονα και στις τρεις πόλεις, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να γιορτάσουν μαζί με τους τετράποδους φίλους τους.

Από τις 11:00 το πρωί, οι χώροι των τριών φεστιβάλ έχουν γεμίσει με ανθρώπους, κατοικίδια, δράσεις, παιχνίδι και φυσικά πολλές χαρούμενες ουρές. Η σημερινή ημερομηνία έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς το A Day With My Pet πραγματοποιείται μία ημέρα πριν από την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 4 Οκτωβρίου.

Το φεστιβάλ αποτελεί μια μεγάλη γιορτή για τα ζώα συντροφιάς, αλλά ταυτόχρονα μια ευκαιρία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από την υπεύθυνη συμβίωση ανθρώπων και ζώων.

Τρία φεστιβάλ, μία μεγάλη γιορτή

Στην Αθήνα, το A Day With My Pet πραγματοποιείται στο Άλσος Κηφισιάς, με είσοδο από τη Λεωφόρο Κηφισίας και συνδιοργανώτρια την Περιφέρεια Αττικής.

Στη Θεσσαλονίκη, το ραντεβού έχει δοθεί στην Πλατεία Αριστοτέλους, όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τη σημερινή γιορτή μαζί με τα κατοικίδιά τους.

Στην Πάτρα, το φεστιβάλ φιλοξενείται στην Πλατεία Υψηλών Αλωνίων, υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Και στις τρεις πόλεις, οι δράσεις συνεχίζονται έως τις 15:00, επομένως όσοι θέλουν να επισκεφθούν το φεστιβάλ έχουν ακόμη χρόνο να πάρουν το κατοικίδιό τους και να γίνουν μέρος της μεγάλης γιορτής.

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