Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Πολύ όμορφες στιγμές πριν την έναρξη του παχνιδιού Πάνθηρες Καβάλας – ΠΑΣ Γιάννινα που διεξήχθη την Κυριακή 18 Οκτωβρίου για το πρωτάθλημα της Allwyn Women Basketball League στο «Αλεξάνδρα Δήμογλου» στην Καλαμίτσα της Καβάλας.

Ο Οκτώβριος έχει οριστεί διεθνώς ως ο μήνας ενημέρωσης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού και οι δύο ομάδες φόρεσαν μια ξεχωριστή φανέλα με το μήνυμα της φετινής ενημερωτικής καμπάνιας που είναι: κάθε ιστορία είναι μοναδική, κάθε διαδρομή έχει σημασία!

Οι αθλήτριες και των δύο ομάδων μοίρασαν στη συνέχεια τις φανέλες στις θεατές του αγώνα, ενώ την EnEarth εκπροσώπησε στην εκδήλωση η Ιωάννα Γιαννακουδάκη, Μηχανικός Γεωτρήσεων, που τόνισε χαρακτηριστικά: «Μαθαίνουμε, δρούμε, παρακολουθούμε, δεν παίρνουμε τίποτε αψήφιστα! Το οφείλουμε στους εαυτούς μας και στα αγαπημένα μας πρόσωπα!»