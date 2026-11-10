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Last update: 19:07

Ένα ακόμη επίπεδο ασφάλειας στον ελληνικό σιδηρόδρομο, με δυνατότητα παρακολούθησης των τρένων σε πραγματικό χρόνο και αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση των συνομιλιών μεταξύ των μηχανοδηγών, παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνδέοντας τον εκσυγχρονισμό του δικτύου με την υποχρέωση της Πολιτείας να μην επαναληφθεί μια τραγωδία όπως αυτή των Τεμπών.

Μιλώντας στην παρουσίαση του railway.gov.gr, ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι η νέα πλατφόρμα επιτρέπει στους πολίτες να βλέπουν από το κινητό ή τον υπολογιστή τους πού βρίσκεται κάθε τρένο, την πορεία και την ταχύτητά του, καθώς και την εκτιμώμενη ώρα άφιξης. Πρόκειται για σύστημα γεωεντοπισμού που προσθέτει, όπως τόνισε, μια νέα δικλείδα ασφαλείας στον σιδηρόδρομο.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι η ιδέα ξεκίνησε από μια απλή ερώτηση που έθεσε στο υπουργείο Μεταφορών. «Μα καλά, μπορεί να ξέρω πού είναι ο διανομέας που φέρνει τον καφέ μου και να μη γνωρίζω πού ακριβώς βρίσκονται τα τρένα που κινούνται στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο;».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την επεξεργασία των επικοινωνιών μεταξύ μηχανοδηγών, επισημαίνοντας ότι η τεχνολογία δεν προσφέρει μόνο νέες δυνατότητες ελέγχου, αλλά συμβάλλει στην αλλαγή της κουλτούρας και στην ενίσχυση της πειθαρχίας που απαιτεί η ασφαλής λειτουργία του δικτύου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στην ολοκλήρωση της σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στη βασική σιδηροδρομική γραμμή, παρά τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel στη Θεσσαλία, ενώ σημείωσε ότι έχουν ήδη παραληφθεί οι πρώτοι νέοι συρμοί που πρόκειται να ενταχθούν στο δίκτυο.

«Στέλνουμε μήνυμα ότι πραγματικά προσπαθούμε και κάνουμε τον ελληνικό σιδηρόδρομο πιο ασφαλή», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι το νέο σύστημα διαθέτει δυνατότητες που «θα ζήλευαν και πολλές ευρωπαϊκές χώρες».

Κλείνοντας, συνέδεσε τη νέα πλατφόρμα με τη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών. «Με αυτόν τον τρόπο τιμούμε τη μνήμη κυρίως των νέων παιδιών που χάθηκαν στην τραγωδία των Τεμπών», τόνισε, επισημαίνοντας ότι πίσω από την προσπάθεια βρίσκεται η υποχρέωση να παραδοθεί ένας ασφαλέστερος σιδηρόδρομος.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την εφαρμογή «μια εικόνα από το μέλλον της Ελλάδας που χτίζουμε βήμα βήμα», με ένα Δημόσιο που λειτουργεί με μεγαλύτερη ταχύτητα και συνεργάζεται με την ιδιωτική πρωτοβουλία.