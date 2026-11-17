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Σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης ή στοχευμένης δολοφονίας εναντίον προσώπου στην Ελλάδα φέρονται να αποκάλυψαν οι υπηρεσίες ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας, οι οποίες εντόπισαν δίκτυο ατόμων που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, δρούσε υπό την καθοδήγηση Ιρανού υπηκόου.

Σύμφωνα με το protothema.gr, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA) της γειτονικής χώρας, το συγκεκριμένο δίκτυο συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα, ενώ ο Ιρανός που φέρεται να κατηύθυνε τη δράση του διατηρεί, σύμφωνα με τις Αρχές, διασυνδέσεις με τις υπηρεσίες πληροφοριών του Ιράν. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητα του προσώπου που αποτελούσε στόχο στην Ελλάδα, ούτε έχει διευκρινιστεί εάν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τις αρχές του 2026 η υπηρεσία συνεργάζεται στενά με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) της Ελλάδας, καθώς και με άλλες ξένες υπηρεσίες ασφαλείας, προκειμένου να εντοπίσει πρόσωπα που συνδέονται με ιρανικά δίκτυα και ενδέχεται να σχεδιάζουν τρομοκρατικές ενέργειες. Στις έρευνες συμμετέχουν επίσης οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο αυτό, εντοπίστηκε δίκτυο ατόμων με διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα στη Βόρεια Μακεδονία, τα οποία φέρονται να λάμβαναν απευθείας εντολές από τον Ιρανό υπήκοο Edris Jahangiri Mavaneh.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο συγκεκριμένος Ιρανός συνδέεται με πρόσωπα που φέρονται να ενεργούν για λογαριασμό των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών και ασφαλείας. Μεταξύ των διασυνδέσεών του αναφέρεται και ο Naji Sharifi Zindashti, πρόσωπο που συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα και τη διακίνηση ναρκωτικών.

Οι έρευνες έδειξαν ότι τα μέλη του δικτύου είχαν αναλάβει την προετοιμασία και την υλικοτεχνική υποστήριξη σχεδίου επίθεσης ή δολοφονίας συγκεκριμένου προσώπου στην Ελλάδα, ακολουθώντας τις οδηγίες του Mavaneh.

Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκαν μυστικές συναντήσεις των εμπλεκομένων σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, ενώ επιβεβαιώθηκαν οι επαφές τους με τον Mavaneh, ο οποίος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό της επίθεσης.

Η υπηρεσία ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας εκτιμά ότι η συγκεκριμένη υπόθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πρακτική των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίες φέρονται να αξιοποιούν εγκληματικά δίκτυα σε άλλες χώρες για την οργάνωση επιθέσεων, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να αποκρύψουν την εμπλοκή τους.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, παρόμοιες απειλές και επιθέσεις που έχουν αποδοθεί σε δίκτυα συνδεόμενα με το Ιράν έχουν απασχολήσει το προηγούμενο διάστημα τις Αρχές και άλλων χωρών.