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Συνεχίζεται με την 36η συνεδρίαση η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, με παρόντες στο δικαστήριο τρεις κατηγορούμενους, τους Παύλο Κουζή, Σπυρίδωνα Πατέρα και Δημήτρη Νικολάου.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας και έπειτα από σχετικό αίτημα, ακούστηκαν στην αίθουσα ηχητικά αποσπάσματα από συνομιλίες σταθμαρχών και μηχανοδηγών, τα οποία αφορούσαν την κατάσταση και τη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου πριν από το δυστύχημα.

Στο δικαστήριο κατέθεσαν, μεταξύ άλλων, οι γονείς του Γιώργου Παπάζογλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη σύγκρουση των δύο τρένων.

«Η κατάσταση στον ΟΣΕ ήταν γνωστή»

Ο πατέρας του, Λυσίμαχος Παπάζογλου, υποστήριξε ότι τα προβλήματα του ελληνικού σιδηροδρόμου ήταν γνωστά πριν από το δυστύχημα και ότι το αρμόδιο υπουργείο είχε ενημερωθεί με επιστολές και ηλεκτρονικά μηνύματα.

Όπως ανέφερε, η Hellenic Train υποστήριζε ότι υπήρχε τηλεδιοίκηση και ότι ο σιδηρόδρομος ήταν ασφαλής, ενώ αναφέρθηκε και σε παλαιότερες δηλώσεις του τότε υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή στη Βουλή περί ασφάλειας του δικτύου.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα και στο ζήτημα της πυρόσφαιρας που ακολούθησε τη σύγκρουση, υποστηρίζοντας ότι τα αίτιά της δεν αποτυπώνονται επαρκώς στη δικογραφία.

«Τα έλαια σιλικόνης μπορούν υπό κάποιες συνθήκες να αναφλεγούν, αλλά δεν μπορούν να προκαλέσουν τέτοια πυρόσφαιρα», ανέφερε, θέτοντας παράλληλα το ερώτημα γιατί, εφόσον η εκδοχή αυτή θεωρήθηκε πιθανή, δεν υπήρξε έρευνα σε βάρος της κατασκευάστριας εταιρείας.

Καταγγελίες για αλλοίωση του χώρου

Ο Λυσίμαχος Παπάζογλου υποστήριξε ακόμη ότι ο χώρος του δυστυχήματος αλλοιώθηκε τις ημέρες που ακολούθησαν και αναφέρθηκε στην απουσία, όπως είπε, επαρκών τοξικολογικών εξετάσεων.

Έκανε επίσης λόγο για «αστοχίες και παραλείψεις» κατά την ανακριτική διαδικασία, ενώ αναφέρθηκε στον Χρήστο Στουρνάρα και σε ενημέρωση που, κατά τον ίδιο, είχε γίνει προς συγγενείς σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του τοπικού πίνακα ελέγχου.

«Οι αλλοιώσεις στο πεδίο και οι χαμένες συνομιλίες με κάνουν να πιστεύω ότι υπήρξε συγκάλυψη», είπε ενώπιον του δικαστηρίου, ζητώντας από την έδρα να διερευνήσει πλήρως τους λόγους που οδήγησαν στον θάνατο 57 ανθρώπων.

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