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Δύο εντελώς διαφορετικές εικόνες εμφανίζει ο μηχανισμός απονομής συντάξεων του e-ΕΦΚΑ, καθώς η ταχύτητα εκκαθάρισης των κύριων συντάξεων βελτιώνεται, την ώρα που οι ασφαλισμένοι συνεχίζουν να αποχωρούν μαζικά από την αγορά εργασίας.

Παρά το γεγονός ότι το 2026 οδεύει προς νέο ιστορικό ρεκόρ αιτήσεων συνταξιοδότησης, οι φάκελοι που παραμένουν σε αναμονή για κύρια σύνταξη όχι μόνο δεν αυξάνονται, αλλά καταγράφουν περαιτέρω μείωση.

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, περισσότεροι από 160.000 ασφαλισμένοι είχαν ήδη υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, με τη ροή νέων αιτημάτων να αναμένεται να διατηρηθεί αυξημένη και κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι υπηρεσίες απονομής εξακολουθούν να περιορίζουν τον συνολικό αριθμό των εκκρεμοτήτων.

Πρόκειται για σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με προηγούμενες περιόδους, όταν οι αυξημένες αποχωρήσεις εργαζομένων οδηγούσαν σχεδόν αυτομάτως σε νέα συσσώρευση αιτήσεων.

Η θετική αυτή εικόνα, πάντως, δεν αφορά όλες τις κατηγορίες συνταξιοδότησης. Οι μεγαλύτερες δυσκολίες εντοπίζονται πλέον στις υποθέσεις διαδοχικής ή διεθνούς ασφαλιστικής διαδρομής και, κυρίως, στην απονομή επικουρικών συντάξεων.

Κάτω από τις 34.000 οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις

Τον Ιούνιο του 2026, ο συνολικός αριθμός αιτήσεων κύριας σύνταξης που δεν είχαν ακόμη εκκαθαριστεί είχε υποχωρήσει στις 33.987.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι εκκρεμείς αιτήσεις μειώθηκαν κατά 3.673, παρά το γεγονός ότι το νέο κύμα συνταξιοδοτήσεων είχε ήδη αρχίσει να ενισχύεται.

Ακόμη πιο ουσιαστική είναι η αποκλιμάκωση στις ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις, δηλαδή στις αιτήσεις για τις οποίες έχουν παρέλθει περισσότερες από 90 ημέρες χωρίς να έχει εκδοθεί οριστική απόφαση.

Στο τέλος Ιουνίου, οι συγκεκριμένες εκκρεμότητες είχαν περιοριστεί στις 15.398, καταγράφοντας μείωση κατά 1.004 φακέλους μέσα σε τρεις μήνες.

Σε ετήσια βάση, η υποχώρηση είναι μεγαλύτερη, καθώς σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025 οι ληξιπρόθεσμες υποθέσεις είναι λιγότερες κατά 3.948.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η πρόοδος δεν περιορίζεται μόνο στη γρηγορότερη διεκπεραίωση νέων αιτήσεων, αλλά επεκτείνεται και στην εκκαθάριση παλαιότερων υποθέσεων.

Παράλληλα, η μείωση των εκκρεμοτήτων αποτυπώνει τη δυνατότητα του ασφαλιστικού μηχανισμού να διαχειρίζεται μεγάλο όγκο αιτημάτων χωρίς να δημιουργείται αντίστοιχη αύξηση των φακέλων που παραμένουν ανεπεξέργαστοι.

Το «αγκάθι» των διεθνών συντάξεων

Η συνολική εικόνα των εκκρεμών κύριων συντάξεων χρειάζεται, ωστόσο, μια σημαντική διευκρίνιση.

Στον αριθμό των 33.987 αιτήσεων δεν περιλαμβάνονται οι διεθνείς συντάξεις, δηλαδή οι υποθέσεις για τις οποίες εφαρμόζονται κανόνες κοινωνικής ασφάλισης περισσότερων χωρών.

Οι συγκεκριμένες εκκρεμότητες εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περίπου 12.000.

Αφορούν κυρίως ασφαλισμένους που έχουν εργαστεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και χρειάζεται να αναγνωριστούν οι ασφαλιστικές περίοδοι που έχουν συμπληρώσει σε διαφορετικά κράτη.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η διαδικασία απονομής είναι περισσότερο σύνθετη, καθώς ο e-ΕΦΚΑ πρέπει να συγκεντρώσει στοιχεία από ασφαλιστικούς οργανισμούς άλλων χωρών.

Απαιτείται η επιβεβαίωση του χρόνου εργασίας, των ασφαλιστικών εισφορών και των περιόδων ασφάλισης προτού ολοκληρωθεί ο υπολογισμός της ελληνικής σύνταξης.

Η εξάρτηση από τις απαντήσεις φορέων του εξωτερικού μπορεί να παρατείνει σημαντικά τη διαδικασία, ακόμη και όταν ο ελληνικός φάκελος είναι κατά τα άλλα πλήρης.

Για τον λόγο αυτό, οι διεθνείς συντάξεις εξακολουθούν να αποτελούν μία από τις δυσκολότερες κατηγορίες εκκρεμών υποθέσεων, με καθυστερήσεις που δεν μπορούν πάντοτε να αντιμετωπιστούν αποκλειστικά από τις ελληνικές υπηρεσίες.

Στα 96,3 εκατ. ευρώ το κόστος των εκκρεμοτήτων

Η σταδιακή μείωση των εκκρεμών συντάξεων συνοδεύεται και από περιορισμό της οικονομικής υποχρέωσης που αντιστοιχεί στους φακέλους οι οποίοι δεν έχουν ακόμη εκκαθαριστεί.

Τον Ιούνιο, η εκτιμώμενη συνολική δαπάνη για τις εκκρεμείς κύριες συντάξεις είχε διαμορφωθεί στα 96,3 εκατ. ευρώ, μειωμένη κατά 19,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Αντίστοιχα, για τις ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις, η υπολογιζόμενη δαπάνη περιορίστηκε στα 84,2 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ετήσια μείωση 16,7 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζεται πλέον η οικονομική επιβάρυνση.

Ο υπολογισμός δεν στηρίζεται αποκλειστικά στο αρχικό μεικτό ποσό των συντάξεων που αναμένουν έκδοση.

Στη διαδικασία συνυπολογίζονται τυχόν οφειλές των ασφαλισμένων, καθώς και οι προβλεπόμενες παρακρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη, φορολογία και άλλες επιβαρύνσεις.

Με αυτή τη μεθοδολογία επιδιώκεται να προκύπτει μια ακριβέστερη εικόνα των ποσών που θα χρειαστεί τελικά να καταβάλει ο ασφαλιστικός φορέας.

Η αποκλιμάκωση της σχετικής δαπάνης αποτελεί επομένως μια ακόμη ένδειξη ότι η εκκαθάριση των παλαιών υποθέσεων έχει περιορίσει το συνολικό βάρος των εκκρεμών κύριων συντάξεων.

Οι επικουρικές συντάξεις παραμένουν το μεγάλο πρόβλημα

Διαφορετική είναι η κατάσταση στις επικουρικές συντάξεις, όπου ο αριθμός των εκκρεμών φακέλων εξακολουθεί να παραμένει ιδιαίτερα υψηλός.

Βασική δυσκολία αποτελεί το γεγονός ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η απονομή της επικουρικής δεν μπορεί να ολοκληρωθεί πριν από την έκδοση της οριστικής απόφασης για την κύρια σύνταξη.

Αυτό δημιουργεί μια πρόσθετη αλληλουχία διαδικασιών, με αποτέλεσμα η ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου να μη συνεπάγεται απαραίτητα και την άμεση καταβολή της επικουρικής παροχής.

Τον Ιούνιο του 2026, υπήρχαν 40.506 εκκρεμείς αιτήσεις επικουρικής σύνταξης, για τις οποίες είχε ήδη εκδοθεί η αντίστοιχη κύρια σύνταξη.

Ο αριθμός αυτός ήταν μειωμένος κατά 528 υποθέσεις σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025.

Παρά τη βελτίωση, το σύνολο των εκκρεμών επικουρικών εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερο από τις αντίστοιχες εκκρεμότητες των κύριων συντάξεων που περιλαμβάνονται στα διαθέσιμα στοιχεία.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η κατάσταση στις ληξιπρόθεσμες επικουρικές συντάξεις.

Οι αιτήσεις για τις οποίες είχαν περάσει περισσότερες από 90 ημέρες από την έκδοση της κύριας σύνταξης, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η απονομή της επικουρικής, ανέρχονταν στις 32.434.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ο αριθμός τους είχε μειωθεί κατά 947 υποθέσεις, χωρίς όμως να εμφανίζει την ίδια ταχύτητα αποκλιμάκωσης με εκείνη των κύριων συντάξεων.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει το επόμενο μεγάλο στοίχημα για τον e-ΕΦΚΑ: τη σημαντική επιτάχυνση της απονομής επικουρικών συντάξεων, ώστε η πρόοδος που έχει καταγραφεί στις κύριες παροχές να επεκταθεί και σε αυτή την κατηγορία.

Με τις νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης να κινούνται προς επίπεδα-ρεκόρ, η διατήρηση της θετικής τάσης στις κύριες συντάξεις και ο περιορισμός των καθυστερήσεων στις διεθνείς και επικουρικές αποτελούν τις βασικές προκλήσεις για το ασφαλιστικό σύστημα τους επόμενους μήνες.