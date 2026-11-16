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Πίσω έκανε η κυβέρνηση στο ζήτημα που είχε προκύψει με τους συντελεστές δόμησης, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δίνει λύση σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ, λέγοντας στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τους Δημάρχους, ότι δεν θα γίνεται η μεταφορά συντελεστή από Δήμο σε Δήμο.

Βασικό χαρακτηριστικό, είναι ότι το «μπαλάκι» πέφτει στους ίδιους τους δημάρχους, προκειμένου να αποφασίσουν αν θέλουν να προχωρήσουν ή να κάνουν δραστικές αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίστηκε, ότι η γνώμη των τοπικών κοινωνιών θα γίνει σεβαστή.

Η λύση έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

-Πρόκειται για ένα χρήσιμο πολεοδομικό εργαλείο ιδιαίτερα για τη δημιουργία των κοινόχρηστων χώρων και το σεβασμό των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών διατηρητέων κτιρίων.

-Η κυβέρνηση επανέλαβε ότι δεν θα υπάρξει μεταφορά συντελεστή από Δήμο σε Δήμο,

-Με βάση το κείμενο της μελέτης το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι εναπόκειται στους ίδιους τους δημάρχους να αποφασίσουν αν θέλουν να προχωρήσουν ή να κάνουν δραστικές αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση η γνώμη των τοπικών κοινωνιών θα γίνει σεβαστή.

Υπενθυμίζεται ότι η μεταφορά συντελεστή δόμησης είναι ένα εργαλείο που συζητείται ήδη από τη δεκαετία του 1970 και στην παρούσα φάση έχει λάβει την έγκριση του συμβουλίου της επικρατείας.

Στη συνάντηση προσήλθαν οι δήμαρχοι Φιλοθέης – Ψυχικού, Μπάμπης Μπονάτσος, Λυκόβρυσης – Πεύκης, Μάριος – Γεώργιος Ψυχάλης, Νέας Ιωνίας, Παναγιώτης Μανούρης, Χαλανδρίου, Σίμος Ρούσσος, Παπάγου – Χολαργού, Ηλίας Αποστολόπουλος, και Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς, ενώ στο Μαξίμου βρέθηκε και ο δήμαρχος Μεταμόρφωσης, Στράτος Σαραούδας.

Κατά τη συνάντηση, μίλησαν και οι επτά δήμαρχοι. Υπήρξαν δήμαρχοι που δεν θέλουν να κάνουν καθόλου χρήση του εργαλείου, άλλοι που θέλουν να κάνουν στο 100% και κάποιοι που θέλουν να κάνουν σημαντικές αλλαγές.

Η κρίσιμη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε στη σκιά των έντονων αντιδράσεων που έχουν προκαλέσει οι Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ).

Οι δήμαρχοι των βορείων προαστίων είχαν ήδη εκφράσει εγγράφως την αντίθεσή τους, ζητώντας με κοινή επιστολή προς τον πρωθυπουργό την απόσυρση της υπό διαβούλευση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την επανεξέταση του σχεδιασμού από μηδενική βάση, με ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η κοινή αυτή θέση επιβεβαιώθηκε και κατά την πρόσφατη συνάντησή τους στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής, υπό τον πρόεδρό της και δήμαρχο Γαλατσίου, Γιώργο Μαρκόπουλο.

Οι αντιρρήσεις των δήμων δεν περιορίζονται στα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα δόμησης, αλλά αφορούν συνολικά στην επιλογή των περιοχών υποδοχής, την επάρκεια των υποδομών και τις επιπτώσεις στην πυκνότητα και στον οικιστικό χαρακτήρα των βορείων προαστίων. Το κοινό αίτημα απόσυρσης προσδίδει ιδιαίτερο πολιτικό βάρος στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, καθώς η κυβέρνηση καλείται να απαντήσει σε μια συντονισμένη αντίδραση έξι δημοτικών αρχών και όχι σε μεμονωμένες τοπικές ενστάσεις.