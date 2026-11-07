Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Μεγάλη επιχείρηση έγινε χθες το βράδυ από την ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη. Στη διάρκειά της συνελήφθησαν 18 άτομα που φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι σε δίκτυο εκτεταμένης φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα.

Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ηχηρά ονόματα της νυχτερινή διασκέδασης στην πόλη.

Η επιχείρηση έγινε μετά την αξιοποίηση πληροφοριών και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οδηγεί στο ξήλωμα κυκλώματος με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δράσης.

Περισσότερα σε λίγο