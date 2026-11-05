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Τα τηλεοπτικά δικαιώματα της επόμενης τετραετίας των Ευρωπαϊκών Κυπέλλων ποδοσφαίρου καταλήγουν -σύμφωνα με πληροφορίες- στον ΣΠΟΡ FM TV του Γιάννη Αλαφούζου έναντι του ποσού των 300-320 εκατομμυρίων ευρώ.

Οπως αναφέρει το protothema αφορά ένα πακέτο 500 αγώνων ετησίως σε Champions League, Europa League και Conference League τα οποία θα μεταδίδει ο ΣΠΟΡ FM TV και η τηλεόραση του ΣΚΑΙ για την τετραετία 2027-2031.

Από τον περασμένο Νοέμβριο, όταν και ολοκληρώθηκαν οι (βασικές) συμφωνίες της UEFA με τις πέντε μεγάλες ποδοσφαιρικές αγορές της Ευρώπης (Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία) για την πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των Ευρωπαϊκών κυπέλλων ποδοσφαίρου (Champions League, Europa League, Conference League) για την τετραετία 2027-2031, άρχισε η αντίστροφη μέτρηση και για τις υπόλοιπες χώρες…

Υπενθυμίζεται ότι ο έτερος διεκδικητής ήταν η Percapita, μια συμμαχία καναλιών η οποία συμμετείχε και στον δεύτερο γύρο του διαγωνισμού.